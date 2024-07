परमाणु हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल पर परमधर्मपीठ ने 'गहरी चिंता' जताई

वाटिकन न्यूज़

जेनेवा, बुधवार 24 जुलाई 2024 : जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक, महाधर्माध्यक्ष एटोर बालेस्ट्रेरो ने परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संयुक्त राष्ट्र समिति को संबोधित किया। महाधर्माध्यक्ष ने चर्चा के लिए एकत्रित लोगों को - जिसे आधिकारिक तौर पर "परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के 2026 समीक्षा सम्मेलन की दूसरी तैयारी समिति" कहा जाता है - परमाणु हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में परमधर्मपीठ की "गहरी चिंता" के बारे में बताया।

महाधर्माध्यक्ष एटोर बालेस्ट्रेरो ने कहा कि परमाणु हथियार एक "अस्तित्वगत खतरा" हैं, जो वर्तमान "तनावपूर्ण रणनीतिक माहौल" और "परमाणु शस्त्रागार के चल रहे आधुनिकीकरण और विस्तार" से और भी बढ़ गया है।

परमाणु मुद्दों पर वेटिकन कूटनीति की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि परमाणु हथियारों का कब्ज़ा, यहाँ तक कि निवारण के लिए भी, नैतिक रूप से गलत है। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसे महाधर्माध्यक्ष एटोर बालेस्ट्रेरो ने रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि संत पापा फ्राँसिस ने हाल ही में परमाणु हथियारों के निर्माण और रखने दोनों की अनैतिकता की पुष्टि की है।

महाधर्माध्यक्ष बालेस्ट्रेरो ने आगे कहा कि होली सी "परमाणु हथियारों से संबंधित सैन्य व्यय में निरंतर वृद्धि" और "उनके संभावित उपयोग के बारे में बयानबाजी और धमकियों में वृद्धि" दोनों से चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें "पूरी मानवता के लिए अपमानजनक हैं।"

महाधर्माध्यक्ष बालेस्ट्रेरो ने फिर कहा कि होली सी इस चर्चा में तीन मुख्य योगदान देना चाहता है।

सबसे पहले, उन्होंने कहा, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अप्रसार और निरस्त्रीकरण, कानूनी दायित्वों के अलावा, “मानव परिवार के सभी सदस्यों के प्रति नैतिक जिम्मेदारियाँ” हैं।

महाधर्माध्यक्ष बालेस्ट्रेरो ने संत पापा फ्राँसिस को उद्धृत किया, जिन्होंने 2019 में नागासाकी की अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि “शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता आपसी विनाश के डर या कुल विनाश के खतरे पर निर्माण करने के प्रयासों के साथ असंगत हैं। इन्हें एकजुटता और सहयोग की वैश्विक नैतिकता के आधार पर ही हासिल किया जा सकता है।"

दूसरा, महाधर्माध्यक्ष बालेस्ट्रेरो ने दुनिया भर में परमाणु हथियारों के भंडार को कम करने के उद्देश्य से "ईमानदारी से बातचीत" का आह्वान किया।

और, अंत में, महाधर्माध्यक्ष बालेस्ट्रेरो ने कहा कि परमाणु हथियारों पर खर्च किए जाने वाले पैसे को मानवीय परियोजनाओं पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। इस कारण से, उन्होंने कहा, वह वैश्विक गरीबी कोष की स्थापना के परमधर्मापीठ के लंबे समय के प्रस्ताव को दोहराना चाहते थे, जिसे "हथियारों और अन्य सैन्य व्यय पर खर्च किए जाने वाले धन के कुछ हिस्सों" से वित्तपोषित किया जाएगा।

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, महाधर्माध्यक्ष बालेस्ट्रेरो ने परमधर्मपीठ के "दृढ़ विश्वास" की पुष्टि की कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया "संभव और आवश्यक दोनों है।"

