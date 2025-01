कार्डिनल पारोलिन ने मध्य पूर्व के प्रेरितिक राजदूतों से मुलाकात की

वाटिकन न्यूज

अम्मान, मंगलवार 14 जनवरी 2025 : वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने 13 जनवरी को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मध्य पूर्वी क्षेत्र के प्रेरितिक राजदूतों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां वे शुक्रवार को जॉर्डन नदी के किनारे येसु के बपतिस्मा गिरजाघर के अभिषेक के लिए गए थे।

वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा सोमवार शाम को जारी एक बयान के अनुसार, बैठक में बहरीन साम्राज्य, मिस्र के अरब गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य, ईरान के इस्लामी गणराज्य, इराक गणराज्य, इज़राइल राज्य, कुवैत राज्य, लेबनान गणराज्य, ओमान सल्तनत, फिलिस्तीन राज्य, कतर राज्य, सीरियाई अरब गणराज्य और यमन गणराज्य के मान्यता प्राप्त संत पापा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गिरजाघर के अभिषेक के बाद जॉर्डन में वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पारोलिन ने सीरिया में सकारात्मक विकास और लेबनान के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनी आशा व्यक्त की।

बयान में बताया गया कि बैठक के दौरान, "क्षेत्र में चल रहे संकट, प्रत्येक देश में राजनीतिक और कलीसिया की स्थिति, कुछ क्षेत्रों में आशा के संकेत और संघर्षों से सबसे अधिक प्रभावित आबादी को प्रभावित करने वाली गंभीर मानवीय स्थितियों पर चर्चा की गई।"

बयान में आगे कहा गया, "उम्मीद है कि हर मोर्चे पर युद्ध विराम जल्द ही आएगा और मध्य पूर्व शांति की भूमि बन सकता है, जहां ईसाई धर्मों के बीच भाईचारे के सह-अस्तित्व और अपने-अपने देशों की प्रगति के लिए एक आवश्यक घटक बने रहेंगे।"

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि कार्डिनल परोलिन ने मंगलार दोपहर को लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ़ औन से बात की, जिन्हें 9 जनवरी को चुना गया था।

एक बयान में कहा गया, "सौहार्दपूर्ण फ़ोन कॉल के दौरान, कार्डिनल परोलिन ने उन्हें गणराज्य के राष्ट्रपति पद के लिए उनके चुनाव पर बधाई दी और अपनी शुभकामनाएँ दीं, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।"

बयान में आगे कहा गया, "कार्डिनल पारोलिन ने प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम की शीघ्र नियुक्ति पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।"

