संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को पार कर चुके हैं पांच लाख से ज्यादा तीर्थयात्री

वाटिकन सिटी, बुधवार 8 जनवरी 2025 : जुबली वर्ष 2025 के शुरू होने के दो सप्ताह बाद से अब तक पाँच लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार से होकर गुज़र चुके हैं। मंगलवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, दुनिया भर से कुल 545,532 श्रद्धालु रोम की तीर्थयात्रा कर चुके हैं।

जुबली वर्ष का उद्घाटन 24 दिसंबर 2024 को हुआ और तब से तीर्थयात्री समूहों में आ रहे हैं और प्रतीकात्मक जुबली क्रूस के नेतृत्व में संत पेत्रुस महागिरजाघर पहुँचने के लिए वाया देल्ला कॉन्चिलियाज़ियोने की यात्रा कर रहे हैं।

सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग प्रो-प्रीफेक्ट और जयंती के आयोजक महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला ने दहलीज पार कर चुके तीर्थयात्रियों की संख्या को "एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत" बताया।

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा, " वाया देल्ला कॉन्चिलियाज़ियोने में उमड़ने वाले समूह एक महत्वपूर्ण गवाही दे रहे हैं," उन्होंने आगे कहा कि "यह रोम शहर और परमाध्यक्षीय चार महागिरजाघरों के आसपास तीर्थयात्रियों द्वारा महसूस की जाने वाली सुरक्षा की महान भावना को भी दर्शाता है।"

प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि इतालवी अधिकारियों और रोम प्रान्त के सहयोग से, वाटिकन आगंतुकों की सुरक्षा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम कर रहा है। महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने स्वीकार किया कि तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने में कुछ शुरुआती चुनौतियाँ थीं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग सभी के लिए अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थयात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत हो और उन्हें ऐसा अनुभव मिले जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे।"

उच्च मांग को देखते हुए, तीर्थयात्रियों को आधिकारिक जुबली वेबसाइट, iubilaeum2025.va के माध्यम से अपनी यात्रा पहले से बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जुबली वर्ष का पहला प्रमुख कार्यक्रम, संचार क दुनिया के लिए जयंती, 24 से 26 जनवरी तक होने वाला है। इस अवसर पर रोम में हजारों पत्रकारों, मीडिया विशेषज्ञों और संचार पेशेवरों के इकट्ठा होने की उम्मीद है, जबकि रोम और वाटिकन जुबली के दौरान लाखों लोगों का स्वागत करने की तैयारी जारी रखते हैं।

