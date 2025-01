संत पौलुस महागिरजाघर का पवित्र द्वार खोला गया

वाटिकन न्यूज

रोम, सोमवार 6 जनवरी 2025 : "मैं प्रसन्न था जब उन्होंने मुझसे कहा, 'आओ हम प्रभु के भवन में चलें!' हे येरूसालेम, हमारे पैर तेरे फाटकों के भीतर खड़े हैं।" भजनकार के शब्द और नरसिंगे की ध्वनि के साथ रोम के बाहर संत पौलुस महागिरजाघर में अंतिम पवित्र द्वार के उद्घाटन की रस्म हुई, जिसकी अध्यक्षता रविवार 5 जनवरी को महागिरजाघऱ के प्रधानयाजक कार्डिनल जेम्स माइकल हार्वे ने की।

क्षणों और छवियों का क्रम वही प्रतिध्वनित करता है जो आशा की जयंती की शुरुआत में पहले ही अनुभव किया जा चुका है, जिसकी शुरुआत संत पेत्रुस महागिरजाघऱ , रोम की रेबिब्बिया जेल और संत जॉन लातेरन महागिरजाघर और संत मरिया मेजर महागिरजाघर से हुई थी। प्रेरित पौलुस के अवशेषों को रखने वाले महागिरजाघर में प्रवेश करने से पहले, विश्वासियों की निगाहें मोज़ेक मुखौटे के शीर्ष पर क्रूस की ओर मुड़ गईं। मृत्यु और पाप पर विजय पाने वाले जीवन के इस प्रतीक के नीचे लैटिन में दो शब्द हैं: 'स्पेस यूनिका', यह शब्द इस निश्चितता को दर्शाता है कि मसीह आशा है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का द्वार है।

संत पौलुस महागिरजाघर में, जो ताइबर के बाएं किनारे के पास इसी नाम के जिले में वाया ओस्टिएन्से पर स्थित है और उस स्थान से कुछ किलोमीटर दूर है जहाँ प्रेरित पौलुस को शहादत का सामना किया था, पवित्र द्वार के उद्घाटन की रस्म प्रार्थना द्वारा चिह्नित की गई थी। कार्डिनल हार्वे पवित्र द्वार के पास पहुँचे, जो अग्रभाग के दाईं ओर है और संत पौलुस के जीवन के महत्वपूर्ण प्रकरणों को दर्शाते हुए कांस्य से बना था। फिर कार्डिनल हार्वे ने विश्वासियों की मौन प्रार्थना के बीच पवित्र द्वार खोला। अगले ही क्षण महागिरजाघर की घंटियाँ बजने लगी।

कार्डिनल हार्वे ने दहलीज पार की। जुलूस, जिसमें संत पौलुस के मठवासी समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। अन्य लोगों के साथ, सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट और जुबली के आयोजक महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला भी थे। पवित्र मिस्सा समारोह में 2,800 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

विश्वासियों और तीर्थयात्रियों ने संत योहन के सुसमाचार से वचन के अवतार के बारे में सुना जो "हमारे बीच रहने के लिए आया था।" अपने प्रवचन में कार्डिनल हार्वे ने पवित्र द्वार के खुलने पर चर्चा की, "यह एक ऐसा कार्य है जो जितना सरल है उतना ही विचारोत्तेजक भी है।" "हमने पवित्र मंदिर की दहलीज को अपार आनन्द के साथ पार किया है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से, हम आशा के द्वार से गुजरे हैं।" उन्होंने पवित्र वर्ष के दो मुख्य शब्दों पर प्रकाश डाला: आनन्द और आशा। कार्डिनल हार्वे ने कहा, "आनन्द, क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है; आशा, क्योंकि मसीह हमारी आशा है।"

उन्होंने कहा, आनंद, "येसु मसीह में मुक्ति के उपहार के लिए सही भावना", इस समय कलीसिया और ईश्वर के लोगों द्वारा अनुभव किए गए समय को एकजुट करती है। क्रिसमस के मौसम के लिए खुशी वास्तव में इस वर्ष जुबली के साथ है, एक यात्रा जो लोगों द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए क्षमा में सितारा ढूंढती है। "पवित्र द्वार का खुलना, मसीह द्वारा उनके जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से खोले गए उद्धारक मार्ग को चिह्नित करता है, जो कलीसिया के सभी सदस्यों को ईश्वर और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बुलाता है।"

विश्वास के साथ पवित्र द्वार की दहलीज पार करने का मतलब है "दया और क्षमा के समय में प्रवेश करना, ताकि... हर महिला और पुरुष के लिए आशा का मार्ग खुल सके जो कभी निराश नहीं करती है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "हमें अभी आशा की कितनी आवश्यकता है! महामारी के बाद के इस दौर में, दुर्भाग्य से त्रासदियों, युद्धों और विभिन्न प्रकार के संकटों से घायल, आशा, हालांकि निस्संदेह भविष्य से जुड़ी हुई है, वर्तमान में भी अनुभव की जाती है।"

उन्होंने हाल ही में आयोजित एक आम सभा में संत पापा फ्राँसिस की धर्मशिक्षा को याद किया, जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आशा "कोई खोखला शब्द या हमारी कोई अस्पष्ट इच्छा नहीं है कि चीजें बेहतर हो जाएं;" बल्कि, "आशा एक निश्चितता है, क्योंकि यह ईश्वर की अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति निष्ठा पर आधारित है।"

कार्डिनल हार्वे ने अपने प्रवचन को अंत करते हुए कहा कि 2025 की जयंती, हर पवित्र वर्ष की तरह, हमें तीर्थयात्री बनने के लिए कहती है और इसमें "एक ऐसे समुदाय का हिस्सा महसूस करना शामिल है जो दो हज़ार वर्षों से इस दुनिया की सड़कों पर यात्रा करता रहा है, प्रभु येसु के पुनरुत्थान की घोषणा करता रहा है।" कलीसिया प्रत्येक तीर्थयात्री को "विश्वास के पदचिह्नों पर आध्यात्मिक यात्रा करने" के लिए आमंत्रित करती है। उन्होंने प्रार्थना की "पवित्र आत्मा...विश्वास की इस तीर्थयात्रा में हमारे साथ रहे। हम उस आशा में दृढ़ रहें जो निराश नहीं करती।"

