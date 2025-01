‘आशा की भविष्यवक्ता’: धर्मबहनों का समर्पण और संचार की शक्ति

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 31 जनवरी 2025: दक्षिण अमेरिका में एक छोटी बच्ची, जिसके पैर अपनी माँ के सामने, मैक्सिको से गुज़र रही एक ट्रेन की चपेट में आकर कट गए। फिलीपींस में एक और 8 वर्षीय बच्ची, अपनी चाची के साथ एक कमरे में अंधेरे में बंद है, अपना छोटा शरीर ऑनलाइन बेच रही है। वह महिला, या यूँ कहें कि युगांडा में अपने उत्पीड़कों द्वारा गर्भवती की गई कई महिलाएँ, जिन्हें उनके परिवारों ने अस्वीकार कर दिया और हथियार बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। शरणार्थी, बेघर, हिंसा की शिकार किशोरियाँ, गरीब परिवार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल के बिना कुपोषित बच्चे।

सिस्टिन हॉल में 16वीं सदी के भित्तिचित्रों की भव्यता, गुरुवार, 23 जनवरी को वाटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी में आयोजित धर्मबहनों के साथ वैश्विक जयंती सम्मेलन के दौरान दुनिया भर से धर्मबहनों द्वारा बताई गई कहानियों और गवाही के प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

संचार विभाग द्वारा हिल्टन फाउंडेशन (हम साथ मिलकर पेंटेकोस्ट परियोजना पर सहयोग करते हैं) के सहयोग से संचारकों को समर्पित जयंती के संदर्भ में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर की धर्मबहनों के अनुभवों, कार्यों और मिशनों के लिए एक मंच और प्रदर्शन बनना था, और यह दिखाना था कि मीडिया के विभिन्न रूप - पुराने और नए दोनों - इन अनुभवों, कार्यों और मिशनों के लिए मौलिक उपकरण हैं।

सोशल मीडिया, रेडियो, वेबसाइट या बस सुनने की बदौलत, छोटी दक्षिण अमेरिकी लड़की को एक प्रवासी स्वागत केंद्र में ले जाया गया, फिर टेनेसी ले जाया गया, और जहाँ उसने अपने अंग खो दिए थे, वहाँ उसने अपनी मुस्कान वापस पा ली। छोटी फिलिपिनो लड़की को वेब की भयावहता से बचाया गया। युगांडा की महिलाओं ने बैग और कपड़े सिलना सीखा, जिससे उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हुईं और साथ ही गाँव के उन लोगों की भी ज़रूरतें पूरी हुईं जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था।

यह सब संचार के कारण संभव हुआ : "स्वयं के पारस्परिक उपहार के रूप में संचार", जैसा कि संचार विभाग के प्रीफेक्ट पावलो रूफिनी ने अपने प्रारंभिक अभिवादन में समझाया।

पंद्रह वक्ताओं (जिनमें से 15 में से 12 महिलाएँ थी) ने कार्यक्रम के दौरान अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण पूर्व एशिया के आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आकर्षक साक्ष्य दिए, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और एक गोलमेज सम्मेलन के बीच का मिश्रण प्रतीत हुआ।

धर्मबहनों को 'आशा की भविष्यवक्ता... आटे में हाथ डाले हुए', मजबूत, लचीली, 'कोमलता' के उदाहरण के रूप में वर्णित किया गया था, हाँ, लेकिन वे अपने द्वारा सहायता किए जाने वाले गरीबों के साथ भोजन और आवास साझा करके, अपने गांव की त्रासदियों की निंदा करने के लिए खुद को कैमरे के सामने रखकर, छोटी फिल्मों में खुद को कैमरे के सामने रखकर; अनपढ़ महिलाओं को रेडियो पर बोलना या भूख से पीड़ित बच्चों के लिए सहायता मांगने अमीरों के दरवाजे खटखटाना सिखाकर।

संक्षेप में, पिछले तीन परमाध्यक्षों द्वारा घोषित ‘स्त्री प्रतिभा’, सम्मेलन के प्रतिभागियों के भाषणों में अपनी पूरी विविधता के साथ देखी गई, जिन्हें वाटिकन समाचार के मुख्यालय के साथ-साथ वाटिकन रेडियो संग्रहालय और संत पेत्रुस महागिरजाघर का दौरा करने का अवसर भी मिला।

सम्मेलन की शुरुआत वाटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी के प्रीफेक्ट, सलेसियन फादर मौरो मंटोवानो के अभिवादन के साथ हुई; और संचार विभाग के सचिव मोनसिन्योर लुचियो रुइज़ के नेतृत्व में प्रार्थना की गई।

धर्मबहनों को संबोधित करते हुए, मोनसिन्योर रुइज़ ने कहा, "हमें आपकी बुद्धि, आपकी गतिशीलता, आपकी रचनात्मकता, आपके प्यार की ज़रूरत है।"

अपनी टिप्पणी में, डॉ. रुफ़िनी ने प्यार के बारे में भी बात की, याद करते हुए कि कैसे यह शुरुआती ख्रीस्तियों के "संचार का पहला स्रोत" था, जिन्हें "एक-दूसरे से प्यार करने के तरीके से पहचाना जाता था।"

संचार "रिश्तों को जुड़ाव में बदल देता है", प्रीफेक्ट ने आगे कहा कि आज, इस "युग के बदलाव" में, हमें "सामुदायिकता में रहना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "हम एक तेज़ गति वाले समय में रहते हैं, हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम संचार को उसके सबसे गहरे अर्थ में बहाल करने हेतु चिंतन के लिए समय निकाल सकते हैं।" “हमें धर्मबहनों के रचनात्मक प्रेम की आवश्यकता है।”

यह ज़रूरत काफी हद तक कॉनराड हिल्टन द्वारा फाउंडेशन को दिए गए जनादेश से मेल खाती है, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। अपनी वसीयत में, उनकी पोती लिंडा ने याद किया, हिल्टन ने “दुनिया भर की धर्मबहनों के लाभ के लिए” निधियों का “सबसे बड़ा हिस्सा” निर्देशित करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया।

“1954 से इस सेवा के प्रति वफ़ादार रहते हुए,” लिंडा हिल्टन ने पिछले कुछ वर्षों में 614 मिलियन [अमेरिकी] डॉलर धर्मबहनों को दिए हैं, “जो समुदायों की रक्षा करती हैं, जो शांति और न्याय को बढ़ावा देती हैं, खासकर अगर उनके पास शिक्षा तक पहुँच है या निर्णय लेने वाली मेज पर उनकी आवाज़ है।” धर्मबहनें जो बच्चों को शिक्षित करती हैं, ज़रूरतमंदों की देखभाल करती हैं, उत्पीड़न के शिकार लोगों के साथ खड़ी होती हैं।

इस कार्यक्रम की पहली वक्ता सिस्टर नोर्मा पिमेंटेल इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं। रियो ग्रांडे को पार करने वाले प्रवासियों की एक “देवदूत” और अमेरिकी कलीसिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति, वह वर्षों से मेक्सिको से अमेरिका तक आशा की यात्रा पर निकलने वालों की सहायता कर रही हैं।

सिस्टर नोर्मा ने कहा, अब, नई अमेरिकी सरकार के साथ, जो “नई चुनौतियों की एक श्रृंखला” का सामना कर रही है: “प्रार्थनाओं और समर्थन के साथ हम हाशिए पर पड़े लोगों की रक्षा करने और मौजूद रहने की पूरी कोशिश करेंगे।” फिर उन्होंने ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडुरास, अल साल्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और हैती के साथ-साथ यूक्रेन, रूस और चीन के बच्चों और परिवारों के साथ अपने अनुभवों को याद किया, जो सभी “भयानक परिस्थितियों में” थे।

एक समय में, सिस्टर नोर्मा इन अनुभवों को माइक्रोफोन और कैमरों के सामने नहीं ला पाती थीं। “उन्होंने मुझे राजनीति की दुनिया में खींचने की कोशिश की... मेरी प्रतिक्रिया हमेशा सुसमाचार के संदेश पर लौटने की थी।” फिर सिस्टर नोर्मा को एहसास हुआ कि संचार उसके काम में मदद कर सकता है।

उसने 6 वर्षीय दक्षिण अमेरिकी लड़की का उदाहरण दिया जो अपने परिवार के साथ मैक्सिको पार कर रही थी; "द बीस्ट" पर चढ़ने की कोशिश में, जो कभी नहीं रुकने वाली बड़ी मालगाड़ी है, वह गिर गई और वाहन ने उसके पैर काट दिए। "माँ पीछे रह गई थी, उसने पूरा दृश्य देखा, उसने अपनी बेटी के पैरों को पटरियों से उठाया।"

बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और फिर सिस्टर नोर्मा के केंद्र में ले जाया गया: "वह बच गई, जीवन से भरपूर, उसके पैर नहीं थे लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह सुरक्षित थी।" परिवार टेनेसी जाना चाहता था; सिस्टर नोर्मा ने टिकट खरीदने के लिए मदद मांगते हुए फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की: $1500 का अनुरोध किया गया, पर $8,000 से अधिक प्राप्त हुए: "और हमें अभी भी धन मिल रहा है!", इसे संचार के बाद की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित करते हुए, सिस्टर नोर्मा ने कहा।

सिस्टर नोर्मा के भाषण के बाद तालियों की गड़गड़ाहट शुरु हुई, जो युगांडा की सिस्टर रोसमेरी निरुम्बे के स्वागत के लिए जारी रही, जिन्हें “टाइम” ने दुर्व्यवहार और यातना के पीड़ितों की ओर से उनके काम के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया है।

इनमें युगांडा में तथाकथित “लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी” द्वारा अपहृत की गई और “हत्या करने के लिए प्रशिक्षित” की गई महिलाएं शामिल थीं, जो समाज के लिए खतरा थीं, जिन्हें परिवारों और रिश्तेदारों ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अपहरणकर्ताओं के बच्चों को ले जा रही थीं। “मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है... वे सदमे में थीं।

मैंने महिलाओं को संदेश भेजने के लिए एकमात्र एफएम रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल किया: आप अपनी स्थिति में ‘संत मोनिका केंद्र’ में आ सकती हैं! आप जैसी हैं वैसी ही आएं, यदि आप यौन हिंसा की शिकार हैं तो आएं! यदि आप गर्भवती हैं तो भी आएँ। यह जोखिम भरा था, विद्रोही भी सुन रहे थे, लेकिन मैंने जोखिम उठाया।”

और बहुत सी महिलाएँ अपने बच्चों के साथ संत मोनिका सेंटर में आईं। सिस्टर रोज़मेरी ने सबसे पहले लड़कियों को "प्यार पाना" सिखाया, फिर कपड़े और बैग सिलने के लिए एक सिलाई परियोजना शुरू की (कार्यक्रम में उन्होंने जो पोशाक पहनी थी वह परियोजना से आई थी) और "आशा की सिलाई" की। उन्होंने कहा, "मैंने इन युवा लड़कियों को यह बताने का फैसला किया कि उनका भविष्य ठीक किया जा सकता है, उन्हें सुधारा जा सकता है," "उन्हें स्वचालित हथियार बनाने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए मैंने उन्हें स्वचालित सिलाई मशीनों के सामने रखा।"

सिस्टर रोसमेरी का काम गाँवों, कस्बों और पूरे क्षेत्रों में फैल गया है। दक्षिण सूडान में, 450 विस्थापित बच्चों के लिए एक पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था। "हम पहली बार सभी को भोजन देने में सक्षम थे।" यह तब हुआ जब सिस्टर रोसमेरी एक परोपकारी व्यक्ति से यह कहने के लिए अमेरिका तक गई थीं: "अगर हम इन बच्चों को सप्ताह में कम से कम तीन बार भोजन नहीं देते हैं तो वे जल्दी ही मर जाएँगे।" "अब हम इन बच्चों को हर दिन भोजन देते हैं, पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए एक शांति विद्यालय शुरू किया गया है, हम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, हम युगांडा से दवाएँ भी तस्करी करके लाते हैं - लेकिन किसी को नहीं बताते।"

तस्करी विरोधी संगठन ‘तलिथा कुम’ की प्रतिनिधि फिलिपिनो सिस्टर एबी एवेलिनो ने भी उतनी ही दृढ़ता से बात की। सिस्टर एबी उन महिलाओं और पुरुषों के लिए समर्पित हैं जिन्हें तस्करों ने धोखा दिया और उनका शोषण किया - जिसमें कभी-कभी उनके अपने रिश्तेदार भी शामिल होते हैं।

बर्बाद हो चुकी जिंदगियां, जैसे कि एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लड़की को कार में फेंक दिया गया, उसे 20 घंटे तक नाइट क्लब में काम करने के लिए मजबूर किया गया। एक बार जब उसकी पहचान हो गई, तो तलिथा कुम उसे बचाने में सफल रही, सिस्टर एबी ने बताया।

इसके बाद उन्होंने उस घटना की निंदा की जो तलिथा कुम के 5,000 सदस्यों को सबसे ज्यादा चिंतित करती है: डिजिटल दुनिया में शोषण। उन्होंने कहा कि बच्चे पहले शिकार हैं। संगठन को 2019 और 2022 के बीच ऑनलाइन शोषण की लगभग आठ मिलियन शिकायतें मिली हैं। कोविड महामारी के साथ कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इस नई चुनौती से निपटने के लिए, हमें नेटवर्क, एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक सुरक्षा द्वारा संयुक्त कार्य करने की आवश्यकता है।

गुमनामी और वेब की गति के कारण तस्करों का पता नहीं चल पाता। और डेटिंग ऐप और सोशल नेटवर्क जबरन मजदूरी, घोटाले और बाल दुराचार के लिए नए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।

सिस्टर एबी ने एक आठ वर्षीय लड़की की कहानी बताई जिसका उसकी चाची ने शोषण किया था। "उसका शोषण किया गया, उसका शरीर ऑनलाइन बेचा गया।" वह भी शिकायतों (अक्सर फेसबुक के माध्यम से), समन्वय और कई युवाओं की मदद और उनके संचार कौशल के कारण बच गई।

सिस्टर हेलेन अल्फोर्ड और सिस्टर नताली बेक्वार्ट ने फिर मंच संभाला। दोमिनिकन सिस्टर हेलेन अल्फोर्ड पोंटिफिकल सामाजिक विज्ञान अकादमी की अध्यक्ष हैं और ज़ेवरियन सिस्टर नताली धर्माधयक्षों की धर्मसभा में अवर सचिव हैं।

सिस्टर अल्फोर्ड ने भाषण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पीड़ितों के लिए बात करना उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है।

सिस्टर बेक्वार्ट ने धर्मसभा के अनुभव का वर्णन किया, जिसमें बहुत सी धर्मबहनों ने विभाजन पैदा किए बिना संवाद करने, संपर्क बनाने और पुल बनाने, एक-दूसरे से सीखने और जो नहीं कहा गया है उस पर ध्यान देने के लिए काम किया।

ब्रिटेन में ‘ऑन आवर रडार’ नामक परियोजना के सह-निदेशक क्रिस वाल्टर का संबोधन, जो हाशिये पर पड़े लोगों को “मुख्य पृष्ठ” पर लाता है, को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस परियोजना में उन समुदायों में पत्रकारों और संचारकों को प्रशिक्षित करना शामिल है, जहाँ मीडिया के प्रति अविश्वास के कारण “बाधाएँ” खड़ी की जाती हैं, जो कहानियों को साझा करने से रोकती हैं। उन्होंने दृढ़ विश्वास, कौशल, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का निर्माण करने के प्रयासों का वर्णन किया; साथ ही यात्राओं का आयोजन किया और बताया कि जानकारी कैसे एकत्र की जाए या वीडियो कैसे रिकॉर्ड किए जाएँ।

उन्होंने कहा कि परिणाम स्पष्ट हैं: उदाहरण के लिए, सिएरा लियोन में राष्ट्रपति चुनाव और इबोला संकट के बीच, स्थानीय पत्रकार बड़ी मीडिया की पहुँच से बाहर के स्थानों से पाठ संदेश के माध्यम से समाचार पहुँचाने में सक्षम थे। “बिस्तर पर” प्रक्षेपित फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने लिया।

श्री वाल्टर ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र और ग्रह वास्तव में संघर्ष, प्रवास के प्रभावों और सामाजिक ध्रुवीकरण से खतरे में है। कठिनाइयों का सामना कर रहे समुदाय समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। वाल्टर ने निष्कर्ष निकाला कि, "मीडिया पर कोई भी भरोसा नहीं करता", तथा कहा कि लोगों के बीच भरोसा पैदा करने और कहानियां बताने के लिए "गहन सहयोग" की आवश्यकता है।

यह अंतिम बिंदु एक मौलिक अंतर को उजागर करता है, क्योंकि “जब तक शेर कहानी बताना नहीं सीखता, तब तक शिकारी ही अपना दृष्टिकोण बताता है,” युगांडा के मेकरेरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सिस्टर डोमिनिक डिपियो ने एक अफ्रीकी कहावत को बताया।

उनके भाषण के साथ-साथ सीयूएएमएम की मीडिया रिलेशन मैनेजर लिंडा प्रीवियाटो ने संगठन के संचार और कहानी कहने के अभियान प्रस्तुत किए, जिसका उद्देश्य अफ्रीका को नायक बनाना था: देखभाल और विवेक का एक कार्य जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संचार में उपयोग की जाने वाली छवियां “दर्द का दिखावा” न करें।

सम्मेलन में पुरुषों की आवाज़ में फ्रांसिस्कन फादर पावलो बेनंती भी शामिल थे, जो प्रौद्योगिकी की नैतिकता के विशेषज्ञ हैं और इतालवी परिषद प्रेसीडेंसी के एआई के अध्ययन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे मिशन की पहली चुनौती मीडिया के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता का उत्पादन करना है जो संभवतः सबसे खराब है। हम डिजिटल प्रदूषण में जी रहे हैं। हालाँकि, इस संदर्भ में, किसी को वहाँ होना चाहिए: 'वहाँ न होना वहाँ होने की कोशिश करने से भी बदतर है,' विशेष रूप से विभिन्न युद्ध सीमाओं या 'डिजिटल स्पेस में संज्ञानात्मक युद्धों' के सामने।"

सवालों के जवाब में, फादर बेनंती ने दो प्राथमिकताओं पर जोर दिया।

पहला है प्रशिक्षण, जो अब "पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुँचाई जाने वाली चीज़ नहीं है।"

उन्होंने कहा, "डिजिटल मीडिया के साथ मेरा भतीजा मेरे पिता को टैबलेट का उपयोग करना सिखाता है। युवा लोग हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं,"

दूसरा, सुसमाचार का प्रचार "एक एंजाइम हो सकता है जो हमें कुछ नया ग्रहण करने और हमेशा कुछ नया प्रस्तावित करने की अनुमति देता है।"

सिस्टर लिस्मी पारायिल चांडी, केरल द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के अंशों के बीच, जिसमें अन्य बातों के अलावा, सिस्टर पावला मोगी ने दक्षिण सूडान में अरबी और स्थानीय बोलियों में एक रेडियो स्टेशन के बारे में बताया, जो गृहयुद्ध के मलबे से उभरा है; और पौलीन सिस्टर रोज़ "एक हाथ में पॉकेट बाइबिल और दूसरे में ऐप" के साथ प्रचार, सम्मेलन में सामाजिक नेटवर्क के अवसरों पर चर्चा के लिए भी जगह थी।

संचार विभाग के धर्मशास्त्रीय-प्रेरितिक निदेशालय की सिस्टर नीना क्रैपिक द्वारा संचालित चर्चा में सीएलएआर की सिस्टर नेउसा सैंटोस, 'कॉल्ड टू मोर' परियोजना के निर्माता ब्रदर जॉर्डन कोलंबा और रूस में जन्मी प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक ऑर्थोडोक्स धर्मबहन वासा लारिन, जो कलीसिया के इतिहास में एक विश्वविद्यालय की व्याख्याता हैं और कार्यक्रम "कॉफी विद सिस्टर वासा" में काफी लोकप्रिय हो गई हैं।

सिस्टर वासा ने ऑनलाइन प्रचार के अपने अनुभव के बारे में बात की, जो अक्सर उनके पूरे सिर को ढकने वाले काले घूंघट के बारे में आत्म-हीनता से शुरू होता है, जो ध्यान और चुटकुलों का विषय है। वह एक प्रोफेसर, एक लिटर्जियोलॉजिस्ट होने के साथ-साथ "एक फैशन आइकन" होने की बात स्वीकार करती हैं, सौंदर्य संबंधी टिप्स देने का वादा करती हैं, लेकिन केवल एक संत के जीवन पर चर्चा करने के बाद।

"यह मूर्खतापूर्ण है," वह स्वीकार करती हैं, "लेकिन यह बचाव को कम करने का काम करता है।"

फादर जॉर्डन ने बातचीत में एक निश्चित आक्रामकता को स्वीकार किया, यह देखते हुए कि संघर्ष, हमले और असहमति अधिक "क्लिक" की ओर ले जाती है। और सिस्टर वासा के उपयोगकर्ताओं की ओर से क्रोधित या चिंतित प्रतिक्रियाओं की कोई कमी नहीं है, जो उदाहरण के लिए, यूक्रेन में युद्ध को रूसी कलीसियाई पदानुक्रमों से समर्थन के बारे में शिकायत करते हैं।

ऑनलाइन देखी गई जानकारी के बारे में भ्रमित होकर, लोग इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। वक्ताओं ने सहमति व्यक्त की कि "सहानुभूति" और "प्रामाणिकता" महत्वपूर्ण हैं।

कार्यक्रम के अंत में - भाषा समूहों में और फिर सभा में समय बिताने के बाद - संचार विभाग के धर्मशास्त्रीय-प्रेरितिक विभाग की निदेशक नताशा गोवेकर, जिन्होंने सम्मेलन का आयोजन किया था, अपना आभार व्यक्त किया।

डॉ. गोवेकर ने कहा, "मुझसे पूछा गया: यह सम्मेलन क्या आप हर साल या दो साल में आयोजित करते हैं?" "वास्तव में, यह अब तक का पहला सम्मेलन है। हमें उम्मीद है कि यह आखिरी नहीं होगा।"

