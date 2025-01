संचार जगत की जयन्ती : सूचना को निरस्त्रीकृत करना, आशा बांटना

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 25 जनवरी 2025 (रेई) : जयंती के उद्घाटन में हर पत्रकार के लिए दो जरूरी साधन पर प्रकाश डाला गया: दिल और उम्मीद। ये मूल्य उत्सव के उद्घाटन के दो अवसरों में प्रतिध्वनित हुए: रोम भिखारियेट के सामाजिक संचार कार्यालय के निदेशक फादर जुलियो अल्बानेसे के नेतृत्व में पश्चाताप की प्रार्थना और कार्डिनल रीना की अध्यक्षता में ख्रीस्तयाग।

इस उत्सव का मुख्य प्रतीक संत फ्राँसिस डी सेल्स का अवशेष था, जिसे उत्तरी इतालवी शहर त्रेविजो से रोम लाया गया, जहाँ इसे 1913 से सुरक्षित रखा गया है।

कार्यक्रम के दौरान संत पापा फ्राँसिस के 59वें विश्व संचार दिवस का संदेश नम्रता के साथ आशा को साझा करने के आह्वान को रेखांकित करता है - एक ऐसा सदगुण जो जुबली के मिशन का केंद्रविन्दु है।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल रीना ने कहा कि जयंती दया का समय है, जहाँ ध्यान पापों से हटकर ईश्वर की क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति पर केंद्रित होता है। उन्होंने पोप फ्राँसिस के "आशा के संचारक" बनने और "संचार को निरस्त्रीकृत करने" के निमंत्रण की ओर ध्यान आकर्षित किया।

कार्डिनल रीना ने सुसमाचार के उस पाठ पर चिंतन किया जहाँ व्यभिचारिणी महिला पाप करते हुए पकड़ी जाती है। येसु ने उस निंदनीय स्थिति में, आक्रामक तेवर अपनाये बिना, सत्य द्वारा, सौम्य संचार का मार्ग चुना। यह पूछकर कि, “तुम में से कौन पाप रहित है, पहला पत्थर फेंके,” ख्रीस्त ने अहंकार को समाप्त कर, आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित किया।

कार्डिनल रीना ने कहा, “संचार को निरस्त्र करने के लिए, हमें सबसे पहले अपने अहंकार को निरस्त्रीकृत करना होगा।" "धर्मग्रंथ हमें याद दिलाता है कि केवल ईश्वर ही न्यायकर्ता है।" येसु ने महिला को उसकी गलती से परिभाषित नहीं किया, बल्कि उसकी अंतर्निहित गरिमा को पहचाना और नवीनीकरण की आशा प्रदान की।

कार्डिनल ने अपने प्रवचन का समापन येसु द्वारा महिला से कहे गए शब्दों से किया: "जाओ और फिर पाप कभी मत करना।" उन्होंने कहा कि ये शब्द आशा को समेटे हुए हैं और भविष्य में बदलाव की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि दया का यह कार्य महिला की व्यक्तिगत जयंती थी।

कार्डिनल रीना ने आग्रह किया, "यदि हम अपनी जयंती को संचार की दुनिया के रूप में मनाना चाहते हैं, तो हमें इस प्रतिमान को अपनाना होगा, संचार की ऐसी शैली को अपनाना होगा जो प्रत्येक मानव की गरिमा को पहचाने और हमारे आमघर की देखभाल को बढ़ावा दे।"

ख्रीस्तयाग से पहले पश्चाताप की प्रार्थना की शुरुआत पोप फ्राँसिस के 2025 जयंती के लिए निर्देशपत्र स्पेस नॉन कोनफुंदित के पाठ से हुई। प्रार्थना में प्रतिभागियों को हर दिल में बसी आशा पर चिंतन करने और पवित्र द्वार से गुजरने के प्रतीक के रूप में मन-परिवर्तन के मार्ग को अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया, जो स्वयं ख्रीस्त हैं।

फादर अल्बानेसे ने पत्रकारों को अपने पेशे को एक मिशन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया, जहाँ मन-परिवर्तन को पेशेवर जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने “दूसरों के शब्दों के भाड़े के सैनिक” बनने के खिलाफ चेतावनी दी और प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि उनका संचार ईश्वर के प्रेम और उदारता को दर्शाता हो।

फादर अल्बानेसे ने संचारकों को यह चुनौती देते हुए अपने वक्तव्य समाप्त किये कि वे आत्मजाँच करें कि क्या उनका काम ईश्वर की दया को व्यक्त करता है या सांसारिक उद्देश्यों से प्रेरित है। पोप फ्राँसिस की बात दोहराते हुए, उन्होंने ऐसे संचार का आह्वान किया जो आशा को बढ़ावा दे और एक अधिक भाईचारे वाली दुनिया के निर्माण में योगदान दे।

