कांगो-ब्राज़ाविल में महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर: संत पापा आपसे प्यार करते हैं

कांगो-ब्राज़ाविल, बुधवार 15 जनवरी 2025 : पिछले कुछ दिनों से, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर, कांगो गणराज्य में हैं।

सचिव महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त आयोग की शुरुआत में भाग ले रहे हैं। 2017 में हस्ताक्षरित और 2019 से प्रभावी, यह समझौता कांगो-ब्राज़ाविल में कलीसिया और उसके संस्थानों की कानूनी स्थिति को मान्यता देता है, और उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए तैयार है।

महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने धर्मध्यक्षीय सम्मेलन के सदस्यों से मिलने के लिए भी समय निकाला और मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संवर्धन मंत्री से मिले।

कांगो गणराज्य में महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर के कार्यक्रम में कलीसिया आंदोलनों की जयंती के लिए येसु के पवित्र हृदय को समर्पित महागिरजाघर के प्रांगण में एक पवित्र मिस्सा समारोह शामिल था।

पवित्र मिस्सा में धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष, ब्राज़ाविल के महाधर्माध्यक्ष बिएनवेनु मनामिका; प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जेवियर हेरेरा कोरोना और कांगो के धर्माध्यक्ष भी शामिल हुए।

अपने प्रवचन में, महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने संत पापा फ्राँसिस के अभिवादन और आशीर्वाद को व्यक्त किया क्योंकि वे "कांगो के लोगों के जीवन की जानकारी रखने में उत्सुख रहते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि संत पापा उनसे प्यार करते हैं और "शांति और भाईचारे के लिए आपकी आशाओं और इच्छाओं से अवगत हैं।"

पिछले साल भारी बारिश और बाढ़ के कारण, हजारों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और उन्हें मानवीय सहायता की आवश्यकता है। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने बताया कि इस चुनौती के मद्देनजर संत पापा फ्राँसिस उनके करीब हैं।

महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने संत पापा फ्राँसिस की ओर से कांगो के लोगों को सुसमाचार की गवाही देने और एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाले समाज के निर्माण की चिंता के लिए विशेष धन्यवाद भी दिया।

महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने जोर देकर कहा, "विश्वास के गवाहों की कोई कमी नहीं रही है।" विशेष रूप से, उन्होंने कांगो के कार्डिनल और ईश्वर के सेवक एमिल बियायेंडा के जीवन पर प्रकाश डाला, जो 1977 में शहीद हो गए थे।

1973 में संत पापा पॉल षष्टम द्वारा कार्डिनल बनाए गये थे। संत पापा जॉन पॉल II द्वारा उन्हें संत बनाने की प्रक्रिया शुरु की गई। कार्डिनल बियांडे के अवशेष ब्राज़ाविल महागिरजाघर में रखे गए हैं, जो महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर की यात्रा का पहला पड़ाव था।

महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने जयंती वर्ष में सुसमाचार प्रचार में कार्रवाई के आह्वान पर जोर दिया।

उन्होंने युवा लोगों को संत पापा फ्राँसिस द्वारा अक्सर कही जाने वाली कहावत को दोहराते हुए एक चुनौती दी, "आशा को आपसे दूर न होने दें।" उन्होंने उन्हें निराशा के बजाय आशा के साथ भविष्य की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

