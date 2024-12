धर्मसभा: संत पापा ने परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की, जिनमें 2 महिलाएँ शामिल हैं

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, 14 दिसंबर 2024 : 13 दिसंबर को संत पापा फ्राँसिस ने धर्मसभा के जनरल सचिवालय की सोलहवीं साधारण परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की। 4 दिसंबर को हुई नियुक्तियों की घोषणा शुक्रवार 13 दिसंबर को वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा की गई। इनमें लक्ज़मबर्ग के महाधर्माध्यक्ष, कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक एस.जे. और अक्टूबर 2023 और 2024 में धर्मसभा के दो सत्रों के लिए जनरल रिलेटर; टूरिन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्टो रेपोले, जो 7 दिसंबर को कार्डिनल बने; सिस्टर सिमोना ब्राम्बिला, समर्पित जीवन के संस्थानों और प्रेरितिक जीवन के समाजों के लिए बने विभाग की सचिव; और काथलिक महिला संगठनों के विश्व संघ की अध्यक्ष, समर्पित महिला मारिया लिया ज़र्विनो, जिन्हें 2022 में धर्माध्यक्षों के लिए बने विभाग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

एक बयान में कहा गया है कि अन्य सदस्यों को 23 अक्टूबर को धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की सोलहवीं साधारण महासभा की 15वीं आम सभा के दौरान चुना गया था। 17 अक्टूबर, 2024 को संत पापा फ्राँसिस द्वारा अनुमोदित धर्मसभा सभाओं के उत्सव और सामान्य सचिवालय की गतिविधियों पर निर्देश के अनुच्छेद 10 में बदलाव के बाद, सदस्यों की कुल संख्या 17 है। इनमें से 12 अक्टूबर की सभा के दौरान धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्षों या उनके समकक्षों (पूर्वी काथलिक कलीसियाओं और ओशिनिया से एक-एक और उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया से दो-दो) चुने गए थे।

संत पापा द्वारा नियुक्त व्यक्ति अब केवल धर्माध्यक्ष तक सीमित नहीं हैं

संत पापा द्वारा नियुक्त चार व्यक्तियों को अब धर्माध्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, अगले धर्मसभा के विषय के लिए जिम्मेदार रोमन कूरिया विभाग के प्रमुख को नियत समय में जोड़ा जाएगा। प्रेरितिक संविधान एपिस्कोपालिस कम्युनियो (न. 24, 1-3) के अनुसार, जनरल सचिवालय की साधारण परिषद साधारण महासभा को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। परिषद के सदस्य साधारण महासभा के समापन पर अपना कार्यकाल शुरू करते हैं जिसने उन्हें चुना और अगली सभा के विघटन तक सेवा करते हैं। संत पापा की अध्यक्षता वाली परिषद, जनरल सचिवालय का एक अभिन्न अंग है।

नई साधारण परिषद, जो 17 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी, धर्मसभा प्रक्रिया को लागू करने और अगले धर्मसभा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सोलहवीं साधारण परिषद की संरचना:

प्राधिधर्माध्यक्ष यूसुफ अब्सी - ग्रीक मेलकाइट्स के एंटिओक के कुलपति, ग्रीक मेलकाइट काथलिक कलीसिया का धर्मसभा के प्रमुख

कार्डिनल लुइस जोस रुएडा अपारिसियो - बोगोटा (कोलंबिया) के महाधर्माध्यक्ष

कार्डिनल जीन-मार्क एवेलिन - मार्सिले (फ्रांस) के महाधर्माध्यक्ष

कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक - लक्जमबर्ग (लक्जमबर्ग) के महाधर्माध्यक्ष

कार्डिनल डियूडोने नजापालिंगा, सी.एस.एस.पी. – बांगुई के महाधर्माध्यक्ष (मध्य अफ़्रीकी गणराज्य)

कार्डिनल रॉबर्टो रेपोल - टूरिन (इटली) के महाधर्माध्यक्ष

कार्डिनल फिलिप नेरी अंतोनियो सेबेस्तयाओ दो रोसारियो फेराओ - गोवा और दामाओ (भारत) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष टिमोथी जॉन कोस्टेलो, एस.डी.बी. – पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) के महाधर्माध्यक्ष

धर्माध्यक्ष दानियल अर्नेस्ट फ्लोर्स – ब्राउन्सविले (संयुक्त राज्य अमेरिका) के धर्माध्यक्ष

धर्माध्यक्ष एलेन फ़ॉबर्ट – वैलीफ़ील्ड (कनाडा) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष जोस लुइस अज़ुएजे अयाला - माराकाइबो (वेनेजुएला) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष गिंटारस ग्रुसास - विनियस (लिथुआनिया) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष एंड्रयू फुआन्या नकेया - बामेंडा (कैमरून) के महाधर्माध्यक्ष

धर्माध्यक्ष पाब्लो वर्जिलियो एस. डेविड - कालूकन (फिलीपींस) के धर्माध्यक्ष

सिस्टर सिमोना ब्रांबिला, एम.सी. (इटली) - पवित्र जीवन संस्थानों और प्रेरितिक जीवन सोसायटी के लिए बने विभाग की सचिव

डॉ. मारिया लिया ज़र्विनो (अर्जेंटीना) - धर्माध्यक्षों के लिए बने विभाग की सदस्य

