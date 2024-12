कार्डिनल कोख: 'संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें ने हमें सिखाया कि ईश्वर शाश्वत प्रेम है'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 31 दिसंबर 2024 : 31 दिसंबर 2022 को जोसेफ रातजिंगर – संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के निधन की दूसरी वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में मंगलवार की सुबह एक विशेष पवित्र मिस्सा समारोह मनाया गया।

ख्रीस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूर्ट कोख ने पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया।

कार्डिनल कूर्ट कोख ने अपने प्रवचन में संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के जीवन और विरासत, विशेष रूप से उनकी धार्मिक अंतर्दृष्टि और ईश्वर के वचन के प्रति आजीवन समर्पण पर चिंतन प्रस्तुत किया।

उन्होंने जोसेफ रातजिंगर की जन्म तिथि, 1927 में पवित्र शनिवार और 2022 के क्रिसमस के मौसम के दौरान मृत्यु के महत्व को देखते हुए, उनके जीवन को पास्कल रहस्य में स्थित किया।

यह गहरा संबंध संत पापा बेनेडिक्ट के जीवन और कार्य में एक मार्गदर्शक शक्ति थी, कार्डिनल कोख ने कहा: "उन्होंने इस रहस्य को जीया, दृढ़ विश्वास के साथ इसकी घोषणा की और अपनी धार्मिक स्पष्टता के साथ इसे आज हमारे लिए सुलभ बनाया।"

संत जॉन के प्रस्तावना से आज के सुसमाचार के "सुंदर संयोग" को देखते हुए, कार्डिनल कोख ने टिप्पणी की कि ईश्वर का वचन ("लोगो"), संत पापा बेनेडिक्ट के धर्मशास्त्र का केंद्र था। "ईश्वर के वचन की सच्चाई पर अपने निरंतर ध्यान और अभिविन्यास के माध्यम से, संत पापा बेनेडिक्ट ने हमें मानव जीवन का अर्थ दिखाया," जो ईश्वर और यीशु के माध्यम से उनके शाश्वत प्रेम में निहित है।

वास्तव में, कार्डिनल कोच ने याद किया, संत पापा बेनेडिक्ट के लिए ईश्वर का वचन, प्रेम से गहराई से जुड़ा हुआ है: ईश्वर स्वयं प्रेम है - 'देउस कारिटातिस एस्ट' उनके जीवन और शिक्षाओं ने ईश्वर की इस समझ को प्रतिबिंबित किया, जहाँ प्रेम मानव अस्तित्व और उसकी अनंतता के केंद्र में है।

आज की दुनिया में ईश्वर की उपस्थिति को केंद्रीय बनाने के लिए संत पापा बेनेडिक्ट का आजीवन समर्पण "जहाँ ईश्वर को अक्सर विदेशी और अनावश्यक माना जाता है" उनकी विरासत के रूप में खड़ा है, कार्डिनल कोख ने, उनके अंतिम शब्दों को याद करते हुए टिप्पणी की, कि "प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ," उनके विश्वास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में प्रतिध्वनित होता है।

अपने प्रवचन का समापन करते हुए, कार्डिनल कोख ने विश्वासियों को संत पापा बेनेडिक्ट के जीवन के लिए कृतज्ञता में एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया, उस शाश्वत सत्य की खोज जारी रखते हुए जिसे उन्होंने इतनी ईमानदारी से घोषित किया: कि ईश्वर, मसीह के माध्यम से, वास्तविक है और शाश्वत जीवन उन लोगों के लिए पुरस्कार है जो उनसे प्यार करते हैं।

19 अप्रैल 2005 से 28 फरवरी 2013 तक परमाध्यक्ष के रूप में सेवा करते हुए, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें का 95 वर्ष की आयु में वाटिकन के मातेर एक्लेसिया मठ में निधन हो गया, जहाँ उन्होंने 11 फरवरी 2013 को रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में अपने मंत्रालय से हटने के बाद निवास करना चुना था।

5 जनवरी 2022 को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अंतिम संस्कार हुआ जिसमें 50 हज़ार लोग शामिल हुए। संत पापा फ्राँसिस के साथ, लगभग 130 कार्डिनल, 400 धर्माध्यक्ष और लगभग 3,700 पुरोहित भी शामिल हुए। वाटिकन प्रेस कार्यालय के 1,600 मान्यता प्राप्त पत्रकार अंतिम संस्कार की रिपोर्ट करने आए, जबकि 200 मीडिया ने समारोह का प्रसारण किया।

संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के पार्थिव शरीर को वाटिकन महागिरजाघऱ के तहखाने में दफनाया गया, उसी स्थान पर जहाँ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को दफनाया गया था। 2011 में उनकी कब्र को महागिरजाघऱ में स्थानांतरित कर दिया गया।

