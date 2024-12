कार्डि. परोलिन : पोप अजाचो में प्रार्थना, न्याय और जिम्मेदारी की मांग करेंगे

मसिमिलियानो मनिकेत्ती

फ्रांसीसी द्वीप में भूमध्यसागर के केंद्र की यात्रा करनेवाले संत पेत्रुस के उतराधिकारी पहले पोप कल अजाचो की यात्रा करनेवाले हैं। कोर्सिका शहर के धर्माध्यक्ष कार्डिनल फ्रोस्वाँ बुस्तिलो ने संत पापा फ्राँसिस की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए उसे एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी कहा। यह 12 घंटे की एक लघु लेकिन तेजी से होनेवाली यात्रा होगी और लोकप्रिय धार्मिकता की सुंदरता एवं मुलाकात, स्वागत तथा सृष्टि की देखभाल के विषयों की विशिष्ठता के साथ होगी।

वाटिकन राज्य सचिव, कार्डिनल पीएत्रो पारोलिन जो इस यात्रा पर संत पापा के साथ होंगे, उनसे पूछे जाने पर कि स्थानीय समुदाय भविष्य के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से "जिम्मेदारी" को ठोस कार्यों में कैसे बदल सकता है...

उन्होंने कहा कि पोप की यह यात्रा आगमन काल एवं जयन्ती वर्ष 2025 के उद्घाटन से ठीक पहले हो रही है। इसलिए हम तीतुस को संत पौलुस के सलाह के रूप में कह सकते हैं “अधार्मिकता तथा विषयवासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बितायें और उस दिन की प्रतीक्षा करें, जब हमारी आशाएँ पूरी हो जायेंगी और हमारे महान् ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी… तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और अधिकारपूर्वक लोगों को समझाओ।” (2:12-15)

पोप, अजाचो में अपनी उपस्थिति के माध्यम से, इस आह्वान और जिम्मेदारी को याद दिलाना चाहते हैं, जिसे स्थानीय कलीसिया - धर्माध्यक्ष, पुरोहित, उपयाजक, समर्पित पुरुष और महिलाएँ तथा कलीसियाई जीवन के विभिन्न स्तरों पर शामिल सभी लोग - ठोस संकेतों और कार्यों में अनुवाद करने का तरीका खोज लें।

मुझे लगता है कि व्यावहारिक चुनाव संत पौलुस द्वारा बताए गए उन तीन बुनियादी दृष्टिकोणों से प्रेरित होने चाहिए, जो दुनिया में ख्रीस्तीय के जीवन और साक्ष्य की विशेषता है: संयम, न्याय और धर्मनिष्ठा से पेश आना। दूसरे शब्दों में, जिम्मेदारी का मतलब व्यक्तिगत और सामुदायिक मन-परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारी आत्मा को प्रभु की ओर उन्मुख करती है, जो एक नए जीवन, एक नए समाज और एक नई दुनिया का "चमत्कार" लाने के लिए आती है।

महामहिम, पोप फ्राँसिस भूमध्यसागर में लोकप्रिय धार्मिकता पर सम्मेलन का समापन करेंगे, जिसमें विभिन्न देशों के धर्माध्यक्ष भाग लेंगे, यह संवाद और एकता के लिए एक अनूठा अवसर है। आप इस बैठक से क्या परिणाम की उम्मीद करते हैं जो परंपराओं में निहित विश्वास और सुसमाचार प्रचार के लिए खुला है?

हम जानते हैं कि पोप फ्राँसिस के लिए संवाद "मुलाकात की संस्कृति", समुदायों, कलीसियाओं, विश्वासियों, देशों और राष्ट्रों के बीच अधिक एकता और सद्भाव की खोज में कितना महत्वपूर्ण है,... वह सब कुछ जिसके लिए प्रभु येसु ने अपना जीवन अर्पित किया: "ताकि वे एकता में परिपूर्ण हो जाएँ और दुनिया जान ले कि आपने मुझे भेजा है और आपने उन्हें प्यार किया है जैसा कि आपने मुझे प्यार किया है।" (यो. 17:23) और उनके लिए लोकप्रिय धार्मिकता कितनी महत्वपूर्ण है! यह सम्मेलन इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं पर होता है और इन्हीं दो बिंदुओं पर इसका उद्देश्य फल देना है।

लोकप्रिय धार्मिकता के बारे में संत पापा ने प्रेरितिक प्रबोधन इवेंजेली गौदियुम में सुसमाचार की घोषणा के अध्याय में लिखा है कि लोकप्रिय धर्मनिष्ठा एक सुसमाचार प्रचार करनेवाली शक्ति है, यह उस आस्था को छुपाती है जिसे तर्कसंगत रूप से व्यक्त करने की अपेक्षा, प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन ईशशास्त्रीय सामग्री के साथ व्यक्त किया जाता है। अंततः लोकप्रिय धार्मिकता को पोप फ्राँसिस हमें उस माँ में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं जो अपने बीमार बच्चे के लिए रोजरी माला विन्ती करती है, जुलूसों और तीर्थयात्राओं में, संतों या क्रूस के लिए सहज प्रार्थना में, एक तीर्थयात्रा में माता मरियम के प्रति भक्ति में... छोटे-बड़े मिशनरी कार्यों में भाग लेती है, क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे मसीह में एक महान प्रेम और महान विश्वास की गवाही देती है।

यात्रा के अंत में हवाई अड्डे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की संभावना है। आपको क्या लगता है कि इस वार्ता में कौन से मुद्दे उभर सकते हैं, पुल और भाईचारा बनाने के उद्देश्य से, लेकिन युद्धों से चिह्नित ऐसे जटिल ऐतिहासिक क्षण में?

मैं अभी यह नहीं कह सकता कि फ्राँस के राष्ट्रपति के साथ संत पापा की मुलाकात में कौन से मुद्दे केंद्र में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शांति का विषय, जहाँ भी इसकी आवश्यकता है और आज इसका इंतजार है, महत्वपूर्ण होगा। शांति के राजकुमार के जन्म की सालगिरह से कुछ दिन पहले और दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों में, शांति निश्चित रूप से एक प्रमुख विचार होगा।

यह विदित है कि काथलिक कलीसिया, मानव जीवन को गर्भाधान से लेकर उसके प्राकृतिक अंत तक, सम्मान देती है, जो हर अवसर पर राज्यों के प्रमुखों और नेताओं से सवाल करने में संकोच नहीं करती, तब भी जब उसे पता होता कि उसे पसंद नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, तीतुस को पौलुस की सलाह के अनुसार: "ये वे बातें हैं जिन्हें तुम्हें पूरे अधिकार के साथ सिखाना, सलाह देना और डांटना चाहिए..."।

यह मुलाकात भूमध्यसागर के मध्य में स्थित अजाचो हवाई अड्डे पर होगी। मैं कल्पना करता हूँ कि संत पापा पुनः पुष्टि करेंगे कि जो लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर बेहतर भविष्य की तलाश करते हैं, उनके लिए मारे नोस्ट्रुम को “चिमितेरो नोस्ट्रुम” नहीं होना चाहिए।

उन लोगों के लिए जो बेहतर भविष्य की तलाश में, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमेशा यह सवाल उठता है कि मानवता में भाई-बहनों के रूप में उनका स्वागत कैसे किया जाए, जो दरवाजे पर दस्तक देते हैं और जो अक्सर हमारे देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के निर्माण में भाग लेते हैं, इस प्रकार उनकी प्रतिभाओं और उनकी ऊर्जाओं का स्वागत करते हैं। यह रवैया हमें नियम स्थापित करने, हमारे कानूनों और हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन के लिए सम्मान की मांग करने, लेकिन साथ ही साथ और सबसे बढ़कर प्रस्थान करने वाले देशों के साथ काम करने की अनुमति देता है, ताकि उनके बच्चे वहीं रह सकें और नागरिक के रूप में सम्मान के साथ जीने के लिए उन्हें जो चाहिए उसे पा सकें।

पोप फ्रांसिस अपनी यात्रा के दौरान पुरोहित वर्ग से मिलेंगे और सामूहिक प्रार्थना करेंगे। आप पोप से पुरोहितों और आम लोगों को क्या संदेश देने की अपेक्षा रखते हैं?

विशेषकर अपनी प्रेरितिक यात्राओं में, संत पापा फ्राँसिस अपने से पहले के लोगों के इतिहास, उनकी संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मौजूद प्रश्नों, आशाओं और पीड़ाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। इस अर्थ में, हम सभी के लिए सबसे अच्छा रवैया यह है कि हम अपनी पसंद के अनुसार कुछ “उम्मीद” न करें, बल्कि उनके वचन का स्वागत करें, उनकी शिक्षा को सुनें ताकि यात्रा में एक बार फिर से खुद को मदद मिल सके। निस्संदेह, यूरोप के केंद्र में होने के कारण, पोप फ्रांसिस अपनी निकटता के साथ, कलीसिया और उसके प्रेरितिक प्रतिनिधियों, पुरोहितों और लोकधर्मियों की प्रेरितिक प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने में विफल नहीं होंगे, तथा विश्वास करनेवाले विश्व और नागरिक एवं राजनीतिक संस्थाओं दोनों को प्रोत्साहित करेंगे। समाज की भलाई के लिए, विशेषकर, सबसे कमजोर लोगों की भलाई के लिए बातचीत और मिलकर काम करेंगे।

