जुबली के लिए संत पेत्रुस प्राँगण को रोशन करने हेतु नई प्रकाश व्यवस्था

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 (रेई) : संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण स्थित स्तम्भों (कोलोनेड) पर 140 संत प्रतिमाओं की नई रोशनी, रोम के प्रमुख स्थानों पर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14 "वाटर हाउस" की स्थापना, और शहर के जल स्रोतों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऐप तैयार किया गया है जो रोम के उपयोगिता समूह अचेया द्वारा आगामी आशा की जुबली के अवसर पर शुरू की जाएंगी, जो नगर पालिका में ऊर्जा, पानी और पर्यावरण सेवाओं के लिए जिम्मेदार है।

परियोजना को सोमवार को प्रेस सम्मेलन के दौरान अचेया के उच्च अधिकारियों एवं सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट मोनसिन्योर रिनो फिसिकेला ने प्रस्तुत किया।

सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक को अरेटी द्वारा निष्पादित किया गया था, जो रोम की नगर पालिका में सार्वजनिक और कलात्मक प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार समूह की कंपनी है। उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण स्थित स्तंभो पर मूर्तियों की रोशनी का पुनर्निर्माण किया, जिसे "संतों का परिषद" कहा जाता है।

इस प्रकाश वास्तुकला परियोजना के द्वारा, ख्रीस्तीय जगत में सबसे प्रसिद्ध पेरिस्टाइल के स्तंभों और खंभों के ऊपर खड़ी 140 मूर्तियों को 280 अगली पीढ़ी के एलईडी प्रोजेक्टरों द्वारा रोशन किया जाएगा, जो कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ ऊर्जा-कुशल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। महाधर्माध्यक्ष फिसिचेला ने समझाया, यह केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मूर्ति एक सटीक अनुक्रम का पालन करती है जिसे हाइलाइट करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यह एक सच्चे आध्यात्मिक संवाद का भौतिकीकरण है।

कंपनी ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण, विया देला कोनचिलात्सियोने, प्रांगण की ओर जानेवाले मार्ग और बेर्निनी के स्तंभों पर लगे झूमरों की सार्वजनिक एलईडी लाइटिंग को भी परिवर्तित और उन्नत किया है।

इन दृश्य संवर्द्धनों के पूरक के रूप में, एचेया ने रोम में महत्वपूर्ण स्थानों पर 14 अतिरिक्त "वॉटर हाउस" स्थापित किए हैं, जो जुबली वर्षों के दौरान अपेक्षित तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को मुफ्त, सुलभ पेयजल प्रदान करेंगे, साथ ही मौजूदा 2,500 नासोनी (विशिष्ट रोमन सार्वजनिक पेयजल फव्वारे) भी उपलब्ध हैं।

इनमें से दो सुविधाएँ वाटिकन संग्रहालयों के पास और लियोनिन सिटी के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं, और बुधवार, 18 दिसंबर को पोप फ्रांसिस आशीष प्रदान करेंगे। यह महत्व का एक प्रतीकात्मक संकेत है क्योंकि, जयंती वर्ष की दहलीज पर, यह पानी से जुड़े कई अर्थों को एक साथ लाता है और उनका पुनः निर्माण करता है: जीवन के लिए एक आवश्यकता, एक धार्मिक कार्य और दया का कार्य है।

नया "Acquea" ऐप भी लॉन्च किया गया है। यह ऐप, एक मानचित्र पर 150,000 से ज़्यादा जल बिंदुओं का भौगोलिक पता लगाता है, जो तीन भाषाओं (इतालवी, अंग्रेजी और स्पानिश) में आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

अंत में, अचेया किशोरों की जयंती को भी समर्थन करेगा, जो 25 से 27 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें 12 से 17 वर्ष की आयु के 100,000 से ज़्यादा युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। अचेया स्कूलों में एक शैक्षिक जल परियोजना के ज़रिए जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here