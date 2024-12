प्रेरितिक दंडमोचन के प्रमुख: स्वीकारोक्ति, आत्मा के लिए एक पवित्र द्वार

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 31 दिसंबर 2024 : धर्माध्यक्ष क्रिज़्सटॉफ़ जोसेफ़ निकील बताते हैं कि "एक दंडमोचन ईश्वर की दया की मूर्त अभिव्यक्ति है, जो मानवीय न्याय की सीमाओं को पार करता है और उसे बदल देता है।"

वाटिकन मीडिया से बात करते हुए, प्रेरितिक दंडमोचन के प्रमुख ने बताया कि हम संतों के जीवन का अध्ययन करके इसके महत्व को सीखते हैं, उन्होंने आगे कहा कि "उनके उदाहरण को हम देखते हैं कि ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी कमज़ोरियों को भी बदल सकती है। यह हमें हमारे पापों की क्षमा की आशा और पवित्रता के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करती है।"

वे कहते हैं, "दंडमोचन हृदय को पाप के बोझ से मुक्त करता है ताकि निवारण पूरी स्वतंत्रता के साथ किया जा सके।"

वे याद दिलाते हैं कि "जयंती वर्ष 2025 के दौरान पूर्ण दंडमोचन प्राप्त करने के लिए, विश्वासियों को कलीसिया द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए: पापस्वीकार संस्कार, पवित्र परमप्रसाद, प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना, संत पापा के मतलबों के लिए प्रार्थना, दया के कार्य, पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा, पाप से पूरी तरह से अलग होने की आंतरिक प्रवृत्ति, यहाँ तक कि मामूली पाप भी।"

साधारण जयंती वर्ष 2025 की घोषणा करने वाले बुल का उल्लेख करते हुए, धर्माध्यक्ष निकील ने कहा कि तीर्थयात्रा किसी भी जयंती समारोह की मुख्य घटना है। तीर्थयात्रा उद्धारक के पदचिन्हों पर एक ख्रीस्तीय की व्यक्तिगत यात्रा है। यह मानव जीवन के अर्थ को समाहित करती है; जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बताया, संपूर्ण ख्रीस्तीय जीवन पिता के घर की एक महान तीर्थयात्रा की तरह है। (तेर्सियो मिलेनियो एडवेनिएंटे, 49) तीर्थयात्रा पर जाने, यात्रा पर निकलने का मतलब केवल भौतिक स्थान का परिवर्तन नहीं है, बल्कि स्वयं का परिवर्तन है। (...) इस अर्थ में, जयंती वर्ष की तीर्थयात्रा यात्रा से पहले, पहला कदम उठाने से पहले ही शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में, यह जाने के निर्णय से शुरू होती है, मसीह के लिए लिया गया निर्णय। (...) इसके बिना, मनपरिवर्तन के अनुभव को जीना, अपने जीवन को ईश्वर की पवित्रता की ओर मोड़ना मुश्किल होगा।"

इसके अलावा, प्रेरितिक दंडमोचन के प्रमुख ने संकेत दिया कि पापस्वीकार संस्कार तीर्थयात्रा का एक अनिवार्य तत्व है जिसे मनपरिवर्तन के अनुभव के रूप में देखा जाता है।

पापस्वीकार के दौरान "हम अपने पापों को पहचानते हैं और उन्हें ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं," धर्माध्यक्ष निकील ने कहा, "पुरोहित एक प्रबंधक है, यानी एक सेवक है, और साथ ही ईश्वर की दया का एक विवेकपूर्ण प्रशासक है। उसे 'पापों को क्षमा करने या बनाए रखने' की गंभीर जिम्मेदारी सौंपी गई है।" (योहन 20;23)

रोम में संत पापा के महागिरजाघर के पवित्र द्वार से गुजरने के महत्व की ओर इशारा करते हुए, प्रेरितिक दंडमोचन के प्रमुख ने बताया कि वे उस द्वार का प्रतीक हैं जो आत्मा के उद्धार की ओर ले जाता है और जिसे मसीह ने खोला है।

"वे जीवन के परिवर्तन, ईश्वर और अपने पड़ोसी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के आह्वान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, उनके माध्यम से गुजरना पाप से अनुग्रह की ओर जाने का मार्ग दर्शाता है, जिसे करने के लिए प्रत्येक ख्रीस्तीय बुलाया गया है। केवल एक ही प्रवेश द्वार है जो ईश्वर के साथ संवाद में जीवन का द्वार खोलता है; उद्धार का एकमात्र मार्ग येसु हैं।"

