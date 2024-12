जुबली: संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में 'मान्यता' समारोह सम्पन्न

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 4 दिसंबर 2024 : संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में एक समारोही प्रार्थना के बाद हथौड़े और छेनी से दीवार को तोड़कर चाबी वाला बक्सा निकाला गया, जिससे 24 दिसंबर की शाम को संत पापा फ्राँसिस पवित्र द्वार खोलेंगे और जयंती का उद्घाटन करेंगे।

2 दिसंबर की शाम को आयोजित समारोह ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जयंती के उद्घाटन की प्रत्याशा की भावना को और बढ़ा दिया।

इस 'मान्यता' समारोह को यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पिछली जयंती के अंत में बंद किया गया पवित्र द्वार बरकरार है और नए पवित्र वर्ष के लिए फिर से खुलने के लिए तैयार है।

संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रधानयाजक कार्डिनल मौरो गाम्बेत्ती ने प्रार्थना के साथ समारोह की शुरुआत की।

फिर, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के रखरखाव कर्मचारियों ने बेसिलिका के अंदर से पवित्र द्वार को सील करने वाली दीवार को हटा दिया और 20 नवंबर, 2016 को, जिस दिन दया की जयंती समाप्त हुई, वहाँ लगे धातु के बक्से को निकाल दिया।

कार्डिनल गम्बेत्ती के नेतृत्व में संतों की प्रार्थना के साथ धातु के बक्से को जुलूस में महागिरजाघऱ के प्रधान वेदी तक ले जाया गया, जहाँ प्रतिभागी प्रार्थना के लिए कुछ पल रुके और फिर चैप्टर हॉल में चले गए। वहाँ, पवित्र द्वार से हटाए गए धातु के बक्से को खोला गया।

बॉक्स के अंदर पवित्र द्वार की चाबी, उसके हैंडल, उसके बंद होने का दस्तावेजीकरण करने वाला चर्मपत्र, चार सुनहरी ईंटें और कई पदक थे, जिनमें संत पापा फ्राँसिस, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के परमध्यक्षीय काल के पदक भी शामिल थे।

इस समारोह में सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफ़ेक्ट महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला और संत पापा के धर्मविधि समारोहों का आयोजन करने वाली समिति के प्रधान महाधर्माध्यक्ष डिएगो रवेली शामिल थे।

उन्होंने मान्यता समारोह के बाद धातु के बक्से के दस्तावेज़ और सामग्रियों को लिया और बाद में उन्हें संत पापा फ्राँसिस को सौंप दिया।

इसी तरह का समारोह 3 दिसंबर को संत जॉन लातेरन महागिरजाघऱ के पवित्र द्वार पर हुआ।

मान्यता समारोह 5 दिसंबर को संत पॉल महागिरजाघऱ और 6 दिसंबर को संत मरिया मेजर महागिरजाघर में आयोजित की जाएगी।

