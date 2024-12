वर्ल्ड प्रेयर नेटवर्क, नया बोर्ड डिजिटल रचनात्मकता पर केंद्रित

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 6 दिसम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज़, वाटिकन रेडियो): वाटिकन स्थित परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय में गुरुवार को ओपरा पोन्तीफिचिया के नए अध्यक्षों की प्रस्तावना की गई। इसके नये निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय निदेशक, येसु धर्मसमाज के जेसुइट पुरोहित फादर क्रिस्टोबल फोंस क्लारो होंगे। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर कहा कि ओपरा पोन्तीफिचिया का मिशन कलीसिया के मिशन को अनवरत नवीनीकृत करते रहना है।

नये अध्यक्षों की प्रस्तावना करते हुए येसु धर्मसमाज के फादर फ्रीदरीक फोरनोस ने कहा, संचार के नए माध्यमों के माध्यम से और "हृदय के" अंतरंग परिवर्तन से शुरू कर प्रार्थना की भाषाओं को नवीनीकृत करना, "कलीसिया के मिशन का आधार" है, क्योंकि इसमें समस्त अच्छाइयों के साथ वह बुराई भी समाहित है जो हमारे समाज में व्याप्त है।

उन्होंने कहा कि ये वही आशाएं और उद्देश्य हैं जिन पर सन्त पापा फ्राँसिस के विश्व प्रार्थना नेटवर्क के नए बोर्ड का काम उन्मुख रहेगा, जिसका उदय 2014 में प्रार्थना प्रेरिताई की पुनः स्थापना से हुआ था और जो 2018 में सन्त पापा द्वारा ओपरा पोन्तीफिचिया यानि पोंटिफ़िकल कार्य के रूप में परिणत हुआ है।

दस वर्षों पूर्व स्थापित विश्वव्यापी प्रार्थना प्रेरिताई अब विश्व के 90 राष्ट्रों में लोगों को जीवन की चुनौतियाँ का सामना करने तथा कलीसिया के मिशन की सफलता के लिये प्रार्थना हेतु अनुप्राणित कर रही है। फादर फ्रीदरीक फोरनोस के अनुसार, यह एक साधारण किन्तु प्रभावशाली प्रक्रिया है जिसका वरण प्रत्येक काथलिक विश्वासी को करना चाहिये। ओपरा पोन्तीफिचिया द्वारा इस वर्ष आरम्भ पहलों में उन्होंने "क्लिक टू प्रे" तथा "विडियो देल पापा" का स्मरण दिलाया जो 23 भाषाओं में प्रतिमाह इन्टरनेट पर उपलब्ध रहते हैं।

नये निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय निदेशक, 49 वर्षीय येसु धर्मसमाज के जेसुइट पुरोहित फादर क्रिस्टोबल फोंस क्लारो होंगे, जिन्होंने "न केवल प्रार्थना प्रेरिताई के प्रसार में, बल्कि सबसे बढ़कर इसकी विशाल गहराई को समझने में" योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है। फादर क्लारो के साथ-साथ दो उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई है, जो हैं, आर्जेन्टीना की 55 वर्षीया श्रीमती बेटिना रीड तथा 38 वर्षीय येसुधर्मसमाजी पुरोहित फादर मिगेल पेद्रो मेलो।

प्रार्थना नेटवर्क के निदेशक मंडल के सदस्य फादर फेदरिको लोम्बार्दी ने अपने संक्षिप्त भाषण में ओपरा पोन्तीफिचिया की गतिविधियों को डिजिटल सहित "नए रूपों" में फिर से लॉन्च करने का उल्लेख किया, ताकि उन्हें अधिक सुलभ और युवा लोगों के करीब बनाया जा सके। वाटिकन मीडिया में भी एक अवधारणा दोहराई गई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे "तकनीकी सहायता" हमेशा "पवित्रआत्मा की सेवा में" बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कलीसिया के "मिशन की ओर प्रेरित रचनात्मकता की खोज" का उद्देश्य "कलीसिया के परमाध्यक्ष के आशा के शब्द" को "पृथ्वी के अंतिम छोर तक" लाना है।

