फादर पसोलिनी : ईश्वर की महानता छोटेपन में निहित

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 21 दिसम्बर 2024 (रेई) : ईश्वर के पुत्र का जन्म, जो आदि में शब्द थे, किन्तु छोटा और नाजुक बनना, एक शिशु की तरह होना चुने, जो बोल भी नहीं सकता, छोटेपन की शक्ति और महानता को दर्शाता है।

फादर रॉबर्टो पसोलिनी ने 20 दिसंबर को वाटिकन के पॉल षष्ठम हॉल में रोमन क्यूरिया को आगमन काल के लिए दिए अपने तीसरे और अंतिम चिंतन में इसी बात को रेखांकित किया।

तीनों चिंतन के लिए चुनी गयी विषयवस्तु थी "आशा के द्वार : क्रिसमस की भविष्यवाणी के माध्यम से पवित्र वर्ष के आरंभ की ओर।"

इस महीने की शुरुआत में अपने पहले दो चिंतन में आश्चर्य और विश्वास के विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, फादर पसोलिनी ने अब "छोटेपन की दहलीज" को पार करने का आग्रह किया।

उन्होंने इसे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कुंजी बताया जो किसी प्रकार की सीमा या कमी नहीं, बल्कि एक "विनम्र और मौन" शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे धरती के अंधेरे में अंकुरित होनेवाला बीज बढ़ता है।

उन्होंने सलाह की कि यह छोटापन ईश्वर की सच्ची महानता का छिपा हुआ माप है, एक ऐसा ईश्वर जो दूसरों के विकास में उनका साथ देने के लिए विनम्रतापूर्वक खुद को उनके स्तर तक नीचे कर देता है।

फादर पसोलिनी ने बताया कि छोटापन ईश्वर के कार्यों का “मापदंड” है और “वह स्थान है जहाँ उनके चुनाव और प्रतिज्ञा साकार होते हैं।” यह जानबूझकर किया गया चुनाव है जो “ऐसे सच्चे रिश्ते बनाने की इच्छा से प्रेरित है जो दूसरे के अस्तित्व, साँस लेने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अधिकार को पहचानते हैं।”

इसलिए, छोटा होने का अर्थ है, खोलना, "मुलाकात के लिए जगह बनाना" दूसरों को उनकी विशिष्टता को प्रभावित या नष्ट किए बिना बढ़ने में मदद करना।

ईश्वर के इस नाजुक लेकिन निर्णायक गुण को गहराई से समझने के लिए, फादर पसोलिनी ने मती 25:31-46 में वर्णित अंतिम न्याय के दृष्टांत की पुनर्व्याख्या की।

परंपरागत रूप से, इस पाठ का अर्थ यह समझा जाता है कि समय के अंत में, प्रभु भाईचारे के प्रेम के आधार पर मानवता का न्याय करेंगे।

हालांकि, उपदेशक ने समझाया कि दृष्टांत का गहरा अर्थ यह बताता है कि सभी लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो सुसमाचार नहीं जानते, “प्रभु के छोटे से छोटे भाई” के प्रति अपने दान के माध्यम से ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।

इससे उन्होंने “ईसाइयों के लिए एक बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी” निकाली: न केवल “दूसरों के लिए अच्छा करना” बल्कि “दूसरों को अच्छा करने की अनुमति देना”, ताकि वे अपनी मानवता का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें।

इसलिए, छोटापन ईश्वर के प्रति अनुरूपता और निष्ठा की कसौटी बन जाता है। पसोलिनी ने दोहराया, "अच्छा करने से पहले, खुद को छोटा बनाना खूबसूरत और जरूरी है।"

पसोलिनी ने कहा कि ईश्वर केवल यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे प्रेम करना सीखें; वह यह भी चाहता है कि वे दूसरों से प्रेम प्राप्त करें।

इसका मतलब है दूसरों को "अच्छा और उदार होने का अवसर" प्रदान करना, प्यार करने का एक गहरा तरीका जो दूसरे को अपनी मानवता को पूरी तरह से प्रकट करने की जगह देता है।

उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है, उनके पास "विनम्रता से पेश आना", उन्हें "हमारी कमजोरियों को बतलाने देना और उसे स्वीकार है और "सबसे कठिन कला का अभ्यास करना - प्यार करना नहीं, बल्कि खुद को प्यार करने देना।"

इस प्रकार, छोटापन “सुसमाचार का सच्चा कार्य” बन जाता है, एक जीवनशैली और मानवता की अभिव्यक्ति है जो अत्यंत उत्पादक है। यह दूसरों को भाईचारे की भावना को मूर्त रूप देने में सक्षम बनाता है।

इसका एक उदाहरण देते हुए फादर पसोलिनी ने असीसी के संत फ्राँसिस का हवाला दिया, जिन्होंने छोटेपन को “प्रभु का अनुसरण करने का मानदंड” और “हमारी सबसे गहरी पहचान का हिस्सा” बनाया। उन्होंने फ्राँसिस और सुल्तान मलिक अल-कामिल के बीच मुलाकात पर प्रकाश डाला।

हालाँकि सुल्तान ने उनके संवाद के बाद धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ्रांसिस का स्वागत किया और उनकी देखभाल की, संत द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग खुद को सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करने के लिए किया। फादर पसोलिनी ने जोर देकर कहा, "ख्रीस्तीयों के पास अच्छाई पर 'एकाधिकार' नहीं है" लेकिन उन्हें दूसरों को भी अच्छा बनने में मदद देना चाहिए।

जैसे-जैसे क्रिसमस और जुबली नजदीक आ रहे हैं, फादर पसोलिनी ने सभी को “सुसमाचार की आशा को साझा करने के लिए छोटापन अपनाने” हेतु आमंत्रित किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऐसे संसार में जो “शत्रुतापूर्ण या उदासीन” प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में “पिता के दयालु चेहरे” को उनके बच्चों के नाजुक लेकिन प्रेमी शरीर में देखने की प्रतीक्षा कर रहा है।

24 दिसम्बर को पवित्र द्वार के खुलने की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, "ईमानदारी" के साथ जयंती के पवित्र द्वार को पार करना, बिना किसी अन्य चीज का दिखावा किए, जो सदियों से कलीसिया के रूप में विकसित हुई है, "वास्तव में बड़ी आशा ला सकता है।"

चिंतन का समापन पवित्र वर्ष के लिए प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रभु की कृपा मानवता को “सुसमाचार के बीजों के मेहनती कृषकों” में बदल दे, जो भरोसे की आशा के साथ “नये आकाश और नई पृथ्वी” की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here