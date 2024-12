फादर पासोलिनी: 'ईश्वर की नवीनता के आश्चर्य के लिए अपने हृदय खोले

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 : ईश्वर के नएपन से पहले का आश्चर्य - देहधारण का रहस्य - "दिल की पहली जागृति" है, जब हम क्रिसमस पर प्रभु के जन्म के उत्सव की ओर यात्रा करते हैं और नई आशा के साथ जयंती द्वार को पार करने की तैयारी करते हैं।

हम स्वर्गदूत गाब्रियल की घोषणा के बाद मरियम के आश्चर्य से सीख सकते हैं, जो ईश्वर की योजना में "स्वाभाविक रूप से खुद को आकर्षित होने देती है" और "स्वतंत्र रूप से और सचेत रूप से इसमें भाग लेने" की इच्छा रखती है। ऐसा करने के लिए, हमें सबसे पहले अपने दिल की कठोरता को तोड़ना होगा, उन सभी को 'नहीं' कहना होगा जो हमें बंद करती और हमें बोझिल बनाती है: भय, त्याग और निराशावाद। तभी "हम सब कुछ नई आँखों से देख सकेंगे, सुसमाचार के उन बीजों को पहचान सकेंगे जो वास्तविकता में पहले से मौजूद हैं" और ईश्वर की आशा को दुनिया में लाने के लिए तैयार हैं।

कपुचिन फ्रांसिस्कन, फादर रॉबर्टो पासोलिनी ने शुक्रवार की सुबह वाटिकन के संत पापा पॉल षष्टम सभागार में संत पापा फ्राँसिस और रोमन कूरिया के सदस्यों को यह प्रेरणा दी।

तीन आगमन उपदेशों के लिए चुना गया विषय है "आशा के द्वार: क्रिसमस की भविष्यवाणी के माध्यम से पवित्र वर्ष के उद्घाटन की ओर।"

44 वर्षों तक रोमन कूरिया में "सुसमाचार के आनंद और प्रकाश के प्रचारक" अपने पूर्ववर्ती कार्डिनल रानिएरो कांतालामेसा के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के बाद, फादर पासोलिनी ने सभी को "आश्चर्य का द्वार" खोलने के लिए आमंत्रित किया, जो उनके पहले चिंतन का विषय था।

उन्होंने भविष्यवक्ताओं की आवाज़ों, एलिजाबेथ के "असहमति के साहस" और मरियम के "पालन करने की विनम्रता" पर ध्यान केंद्रित किया। फादर के अनुसार, भविष्यवक्ता, जो "ऐतिहासिक घटनाओं के अर्थ को गहराई से समझते हैं", हमें बताते हैं। फादर पासोलिनी ने आगमन की चुनौती के बारे में कहा: "इतिहास में ईश्वर की उपस्थिति और क्रियाकलाप पर ध्यान केंद्रित करना तथा इस बात के प्रति आश्चर्य को जागृत करना कि वह न केवल क्या कर सकता है, बल्कि हमारे जीवन और विश्व के इतिहास में अभी भी क्या पूरा करना चाहता है।"

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे इस मौसम के दौरान पवित्र मिस्सा समारोह के लिए चुने गये पाठ हमें कई भविष्यवाणियों के ग्रंथों में डुबो देता है, फादर पासोलिनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी आवाज़ें हमें कभी भी उदासीन नहीं छोड़ सकतीं।

जैसा कि नबी यिरमियाह सिखाते है, वे हम पर दो प्रभाव डालते हैं: चेतावनी, जो फिर हमें आशा के लिए खोलती है क्योंकि "ईश्वर अपने प्रेम की पुष्टि करते हैं और अपने लोगों को एक नया अवसर प्रदान करते हैं।"

ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनना हमारे लिए मुश्किल है, खासकर "जब ईश्वर की आवाज़ आशा के चैनलों को फिर से खोलना चाहती है," क्योंकि "अच्छी ख़बर को स्वीकार करना आसान नहीं है, खासकर जब वास्तविकता लंबे समय से दुख, निराशा और अनिश्चितता से चिह्नित है। यह मानने का प्रलोभन कि कुछ भी नया नहीं हो सकता है, अक्सर हमारे दिलों में घुस जाता है।"

फिर भी इसायाह की तरह की आवाज़ें—“देखो, मैं कुछ नया कर रहा हूँ! अब यह उभर रहा है; क्या तुम इसे नहीं समझते?”—हम तक ठीक उसी जगह पहुँचती हैं जहाँ हम यह सोचने के लिए लुभाए जाते हैं कि वास्तविकता अब प्रकाश की नई झलक नहीं दे सकती।

फिर, चुनौती यह है कि ईश्वर जो चाहता है, उसके सामने “आश्चर्य” को फिर से जगाया जाए “जिसे अभी भी हमारे जीवन और दुनिया के इतिहास में पूरा करना है।”

इन भविष्यसूचक आवाज़ों को सुनने के लिए खुद को तैयार करने हेतु, फादर पासोलिनी ने एलिजाबेथ और कुंवारी मरियम की ओर इशारा किया, जो हमारे भीतर मुक्ति की गतिशीलता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दो मौलिक दृष्टिकोणों को मूर्त रूप देती हैं।

एलिजाबेथ ने साहसपूर्वक चीजों और रिश्तों की स्पष्ट निरंतरता के लिए 'नहीं' कहा, जबकि नाज़रेथ की मरियम ने ईश्वर की नवीनता के लिए 'हाँ' कहने की आवश्यकता का उदाहरण दिया, उनकी इच्छा के लिए एक स्वतंत्र और आनंदमय सहमति तैयार की।

फादर पासोलिनी ने एलिज़ाबेथ और उसके पति जकरियस की कहानी पर विचार किया, जैसा कि प्ररित संत लूकस ने बताया था। जकरियस, एक बुज़ुर्ग याजक, "एक लंबे समय से वांछित लेकिन असंभव प्रतीत होने वाली घटना की घोषणा को विश्वासपूर्वक स्वीकार करने में असमर्थ है": एक बेटे का जन्म।

अपने विश्वास की कमी के कारण, वह योहन के खतने तक गूंगा हो जाता है, जो कि स्वर्गदूत द्वारा इंगित नाम है। जब रिश्तेदार बच्चे का नाम उसके पिता के नाम पर रखने का सुझाव देते हैं, तो एलिज़ाबेथ हस्तक्षेप करती है: "नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा।"

जकरियस का अर्थ है "ईश्वर याद रखता है", जबकि योहन का अर्थ है "ईश्वर दयालु है।" फादर पासोलिनी ने समझाया कि नया नाम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है और "यह सुझाव देता है कि इतिहास, हालांकि अपनी विरासतों से प्रभावित है, हमेशा खुद को पार करने और ईश्वर के कार्य करने पर नई संभावनाओं को खोलने में सक्षम है।"

जकरियम एक पट्टिका पर योहन नाम के लिए अपनी सहमति लिखता है और अपनी आवाज़ वापस पा लेता है।

फादर पासोलिनी ने कहा कि एलिजाबेथ की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि "कभी-कभी, ईश्वर की नवीनता के लिए खुद को खोलने के लिए घटनाओं के प्रवाह को बाधित करना आवश्यक होता है।"

फादर पासोलिनी ने कहा, "आज पहले से कहीं ज़्यादा, मानव इतिहास के एक असाधारण समय में, हमें वास्तविकता पर इस तरह के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है," जिसमें "दुनिया के हर कोने में गंभीर अन्याय, युद्ध और हिंसा के साथ-साथ, नई खोजें और मुक्ति के आशाजनक रास्ते उभर रहे हैं।"

जैसा कि हम वर्तमान पर केंद्रित हैं, "हम भविष्य में निवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं और कल की कल्पना आज की एक मात्र फोटोकॉपी के रूप में करते हैं।"

हालाँकि, एलिजाबेथ का 'नहीं', जो उसके बेटे योहन के भाग्य को ईश्वर को सौंपता है, "हमें याद दिलाता है कि कुछ भी और कोई भी व्यक्ति केवल अपने इतिहास और जड़ों से वातानुकूलित नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा से लगातार पुनर्निर्मित होता है।"

अंत में, ईश्वर के आह्वान पर मरियम की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, फादर पासोलिनी ने येसु के जन्म के संदेश को फिर से पढ़ा और उन विवरणों को रेखांकित किया जो "देहधारण के रहस्य के प्रति कुछ आश्चर्य को पुनः प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकते हैं।"

उन्होंने समझाया कि, लूकस के सुसमाचार में, स्वर्गदूत गाब्रियल का कार्य "किसी भी तरह से मरियम की इच्छा को मजबूर किए बिना उसके दिल में प्रवेश करना है क्योंकि उनका संवाद पूरी स्वतंत्रता में" और "विश्वास के माहौल में होना चाहिए।"

मरियम को आनन्दित होने का आदेश दिया गया है, यह पहचानते हुए कि "कुछ पहले से ही मौजूद है: प्रभु उसके साथ हैं।" फादर पासोलिनी ने समझाया कि यह "आगमन की कृपा" है, जो हमें "यह महसूस करने की अनुमति देता है कि दुःखी होने की तुलना में आनन्दित होने के अधिक कारण हैं, इसलिए नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए कि प्रभु हमारे साथ हैं और कुछ भी हो सकता है।"

फिर भी मरियम स्वर्गदूत के शब्दों पर “बड़े आश्चर्य” के साथ प्रतिक्रिया करती है, कम से कम दो कारणों से। पहला, “जब कोई हमारे प्रति प्रेम प्रकट करता है, तो यह हमेशा आश्चर्य की बात होती है। प्रेम कभी भी दिया हुआ नहीं होता है,” और “हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हम जो हैं, उसके लिए हमें पहचाना और स्वीकार किया गया है।”

दूसरा, उसका हृदय यह महसूस करता है कि यह “ईश्वर के वचन द्वारा पूरी तरह से पुनर्परिभाषित होने” का समय है, मानो “ईश्वर का वचन एक ऐसे कागज़ पर लिखा जा रहा हो, जहाँ पहले से ही कई अन्य कथन समय के साथ जमा हो गए हैं और व्यवस्थित हो गए हैं, जिससे आगे की घोषणाओं के लिए बहुत कम जगह बची है।”

फादर पासोलिनी ने कहा कि आगमन में, प्रतीक्षा करने और सुनने से ईश्वर की आवाज़ “हमारे भीतर फिर से प्रवेश करती है, यह बताती है कि हम कौन हैं और उसके सामने क्या हो सकते हैं।”

मानवीय मानकों के अनुसार असंभव गर्भधारण के लिए मरियम के आह्वान ने उसे मूसा के कानून के तहत गलतफहमी और न्याय के लिए उजागर किया।

फादर पासोलिनी ने कहा कि इसका मतलब है कि “ईश्वर की ओर से हर आह्वान हमें अनिवार्य रूप से मृत्यु के लिए उजागर करता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से ईश्वर और दुनिया को दिए गए जीवन की प्रतिज्ञा शामिल है।”

इस तरह की जिम्मेदारी के सामने इस तरह के डर को केवल उसकी सुंदरता और महानता पर विचार करके" ही दूर किया जा सकता है। लेकिन इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए, हम खुद को 'हां' कहने तक सीमित नहीं रख सकते हैं, जिनकी हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती और जो हमें किसी चीज से वंचित नहीं करती।"

हर "प्रामाणिक सुसमाचार निर्णय" के लिए हमें अपना पूरा जीवन खर्च करना पड़ता है और अपने विशेषाधिकारों और निश्चितताओं को खोने का जोखिम उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को 'हां' कहने से "हम जिस संतुलन पर पहुंच चुके हैं और जिस पर हम बने रहने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मरने का जोखिम होता है।" फिर भी यह वास्तव में "वह मार्ग है जो हमें खुद को फिर से खोजने में मदद करता है।"

देवदूत को, मरियम ने अपने "पवित्र आश्चर्य" के साथ उत्तर दिया, पूछा, "यह कैसे होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती?"

वह "ईश्वर की योजना को विस्तार से समझने की कोशिश नहीं करती" बल्कि बस "स्वतंत्र रूप से और सचेत रूप से इसमें भाग लेना चाहती है।" देवदूत यह नहीं बताता कि वह ईश्वर के पुत्र को कैसे गर्भ धारण करेगी, लेकिन घोषणा करती है कि पवित्र आत्मा उसका वफादार संरक्षक होगा।

"देखिये, मैं प्रभु की दासी हूँ: आपका वचन मुझमें पूरा हो जाये," मरियम "अभी-अभी प्राप्त बुलावे के लिए अपने पूरे उत्साह की घोषणा करती है।"

फादर पासोलिनी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उसने देवदूत से कहा, "आपने मुझे जो स्वीकार करने के लिए कहा है, मैं अब उसे चाहती हूँ और अपने लिए चुनती हूँ।"

फादर पासोलिनी के अनुसार, "जीवन की यात्रा पर हमें जो भी घोषणा मिलती है" उसका अंत इसी तरह होना चाहिए। "जब ईश्वर का प्रकाश हमें यह दिखाने में सफल हो जाता है कि आगे जो होने वाला है उसके भय के भीतर, एक शाश्वत प्रतिज्ञा की विश्वसनीयता है, तो हमारे भीतर आश्चर्य उत्पन्न होता है और हम अंततः यह कहने में सक्षम हो जाते हैं, 'मैं यहाँ हूँ।'"

