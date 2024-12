वाटिकन में आगमन काल का उपदेश आशा को समर्पित होगा

वाटिकन न्यूज

“आशा के द्वार। क्रिसमस की भविष्यवाणी के माध्यम से पवित्र वर्ष के उद्घाटन की ओर।" यह आगमन काल में तीन उपदेशों की विषयवस्तु है जिसको पहली बार उपदेशक फादर रोबेरतो पसोलिनी 6, 13, 20 दिसम्बर को सुबह 9 बजे प्रदान करेंगे।

धर्मोंपदेश में कार्डिनल, महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और पोप के कार्यालय में सेवारत लोकधर्मी के साथ-साथ रोमन कूरिया, गवर्नरेट और रोम विखारिएट के कर्मचारी भी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त, धर्मोपदेश उन धर्मसंघों के सुपीरियर जनरल एवं प्रतिनिधियों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो परमधर्मपीठीय चैपल के हिस्से हैं।

शुक्रवार के धर्मोपदेश के लिए आमंत्रित करते हुए फादर पसोलिनी ने लिखा, "इस वर्ष, आगमन काल न केवल हमें क्रिसमस के लिए तैयार करता है, बल्कि आगामी जयंती की ओर भी हमारा साथ देता है।" उन्होंने आगे कहा कि धर्मविधि का यह काल "ईश्वर के प्रेम के गहन अनुभव को नवीनीकृत करने के लिए अनुग्रह का समय है जो दिलों में ख्रीस्त में मुक्ति की निश्चित आशा जगाती है," जैसा कि पोप ने 2025 के पवित्र वर्ष की घोषणा “स्पेस नोन कोनफूदित" में कही है।

कपुचिन फादर ने कहा, “नबियों की आवाज, जो धर्मविधिक काल में इतना उपस्थित और आग्रहपूर्ण है, हमसे दृढ़ता से आग्रह करता है कि हम ईश्वर के राज्य की ओर रास्ता की दिशा न खोयें। उन्होंने इन आवाज़ों को सुनने के लिए आमंत्रित किया ताकि "उन दरवाजों को पहचान सकें जो हमें नई आशा के साथ हमारी मानवता के रहस्य की ओर ले जाते हैं।" पोप के घराने के उपदेशक बताते हैं कि ये दरवाज़े "आश्चर्य के दरवाजे हैं, जहाँ हम दुनिया और इतिहास में मौजूद सुसमाचार के बीजों की प्रशंसा कर सकते हैं," "भरोसे के दरवाजे हैं, जहाँ हम दूसरों के प्रति सम्मान और खुले दिल से चल सकते हैं," और अंत में "छोटेपन का दरवाजा है, जहाँ हम अंततः खुद बनने से न डरें।"

पवित्र वर्ष नजदीक आने पर रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के उपदेशक ने 1975 में संत पापा पॉल छटवें के शब्दों को याद किया है, जो कहते हैं, "जयंती का उत्सव, अपने सरल किन्तु गहन आध्यात्मिक अनुशासन के साथ, तथा दया और क्षमा के अपने द्वारों के प्रतीकात्मक उद्घाटन के द्वारा, आंतरिक बदलाव के कदम, नैतिक सत्य के साहसी कदम (...) हृदय परिवर्तन के कदम को सूचित करने का इरादा रखता है।" ये शब्द हमें अनुग्रह के वर्ष के अर्थ और इसे कैसे जीना है, इस पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं।

