संत पेत्रुस महागिरजाघर में माइकेल एंजेलो का पिएता फिर से चमका

वाटिकन सिटी, शनिवार 30 नवम्बर 2024 : संत पेत्रुस महागिरजाघर का प्रबंधन करने वाले कार्यालय, फ़ैब्रिका डी सान पिएत्रो द्वारा किए गए जुबली कार्य के हिस्से के रूप में, माइकेल एंजेलो के पिएता वाले चैपल में सुरक्षात्मक ग्लास को बदल दिया गया है। 1973 में लगाए गए पिछले ग्लास पैन को मूर्तिकला की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे 21 मई 1972 को एक व्यक्ति द्वारा हथौड़े से वार करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। फ़ैब्रिका डी सान पिएत्रो द्वारा एक बयान में वर्णित नए सुरक्षा में एक उच्च तकनीक वाली एंकरिंग प्रणाली है जो नौ शैटरप्रूफ और बुलेटप्रूफ पैन से बनी है जो उच्चतम गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ इतालवी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यापक अध्ययन के बाद डिज़ाइन की गई है।

प्रतिस्थापन में छह महीने से भी कम समय लगा और इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को कुमवारी माता मरियम के आइकन का सबसे अच्छा दृश्य प्रदान करना है, साथ ही बढ़ी हुई सुरक्षा भी प्रदान करना है। मचान को हटाने के बाद, मूर्ति एक बार फिर अपनी पूरी भव्यता में दिखाई दे रही है। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रधानयाजक और फ़ैब्रिका डी सान पिएत्रो के अध्यक्ष कार्डिनल मौरो गैम्बेती ने कहा, "आज के अत्यधिक नाजुक वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ में, श्रद्धालु एक बार फिर धन्य कुंवारी माता का चिंतन करने में सक्षम हैं जो मानवता को ईश्वर के पुत्र को चढ़ाती हैं, जिन्हें क्रूस से उतारा गया और पुनरुत्थान की शक्ति के माध्यम से जीवित किया गया। कुंवारी मरियम का चढ़ावा दिलों के मेल-मिलाप और भाईचारे और शांति के मार्गों के निर्माण का रास्ता खोलती है।"

दुखी माँ को दर्शाने वाला संगमरमर की मूर्ति, जो अपनी युवावस्था में अपने मृत बेटे को कोमलता से गोद में लिए हुए है, माइकेल एंजेलो बुओनारोती द्वारा 1498-99 में बनाया गया था, जब वह सिर्फ़ 23 साल के था, कार्डिनल जीन डे बिलहेरेस-लाग्रौलस की कब्र के लिए, जो मूल रूप से पुराने महागिरजाघऱ के बगल में सांता पेट्रोनिला के चैपल में स्थित थी। कुंवारी मरियम के कंधे से उतरते रिबन पर शिलालेख में लिखा है: "माइकेल एगेलव्स बोनारोत्स फ्लोरेंट फेसीबा" (फ्लोरेंस के माइकेल एंजेलो बोनारोती ने इसे बनाया), कलाकार का एकमात्र हस्ताक्षरित काम। 3 दिसंबर, 1749 को, इस प्रतिमा को इस चैपल की वेदी पर एक संगमरमर के क्रूस के सामने रखा गया था, जहाँ यह 1964-1965 के कुछ महीनों को छोड़कर, जब इसने न्यूयॉर्क विश्व मेले के लिए समुद्र पार एक अनोखी और अभूतपूर्व यात्रा की थी, भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। 21 मई, 1972 को, कुंवारी मरियम के बाएं हाथ और चेहरे को क्षतिग्रस्त करने वाले दुखद हमले के बाद, प्रतिमा को, बड़े कांच के शीशे से सुरक्षित किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है।

