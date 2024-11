वाटिकन संचार विभाग के अध्यक्ष : यह दुनिया को आकार देने का हमारा समय है

वाटिकन न्यूज

भारत, शनिवार, 23 नवंबर 2024 (रेई) : संचार की दुनिया में क्रांति आने के साथ ही, संचार के लिए वाटिकन विभाग के प्रीफेक्ट ने पूछा, "क्या काथलिक संचारक सत्य को साझा करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के साधन के रूप में एक समुदाय, आपसी साझेदारी और सहयोग का एक मंच बनाने की चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं?"

23-24 नवंबर को भारत के बैंगलोर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय काथलिक मीडिया सम्मेलन के शुभारंभ पर बोलते हुए पाओलो रूफिनी ने कहा, "हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं: जब संचार की दुनिया में एक क्रांति हो रही है।"

कार्रवाई की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा: “यह हमारा समय है। (…) हम जो करते हैं और जो करने में विफल रहते हैं, उसके माध्यम से हम इसे आकार दे रहे हैं।”

"इलुमिनारे: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में डिजिटल नेतृत्व को बढ़ावा देना" नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य समर्पित लोगों के जीवन पर सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का पता लगाना है, साथ ही उनके जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना है।

रूफिनी ने कहा कि "यह केवल डिजिटल समुद्र में नौकायन का मामला नहीं है", उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के बिना संभव नहीं हो सकता जिनके पास सच्चाई बताकर और उसे साझा करके दुनिया को आकार देने की जिम्मेदारी है।

उन्होंने अपने श्रोताओं को एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जिसमें कहानियाँ साझा की जा सकें और रिश्ते बनाए जा सकें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा सके - जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह बहुत उपयोगी हो सकता है लेकिन संभावित रूप से हानिकारक भी हो सकता है - मानवता को खोए बिना, लेकिन “मनुष्य के रूप में अधिक परिपक्व बनते हुए।”

उन्होंने बताया कि संचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास व्यक्तियों के बीच संबंधों को मजबूत करने या अकेलेपन को बढ़ाने में मदद कर सकता है, "हममें से प्रत्येक को उस गर्मजोशी से वंचित कर सकता है जो केवल सच्चा संचार ही प्रदान कर सकता है।"

रूफिनी ने विश्वास व्यक्त किया कि एआई का उपयोग समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है - न कि "सूचनात्मक प्रभुत्व पर आधारित नए वर्ग" के लिए, जो "एल्गोरिदम के कब्जे और हमारे जीवन की अटूट खदान से डेटा के निष्कर्षण" के कारण शोषण के नए रूपों पर आधारित हैं।

उन्होंने कहा, "मूल प्रश्न मनुष्यों के बारे में है, मशीनों के बारे में नहीं; मनुष्यों के बीच संबंध के बारे में है, एल्गोरिदम के बारे में नहीं।" "क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं?" यह सवाल उठाते हुए रूफिनी ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि संचार के साधनों की शक्ति हर व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालने की है।"

उन्होंने कहा, "संचार एक बेहतर विश्व के निर्माण का साधन हो सकता है, या यह गलतफहमियों, आक्रोश, दुश्मनी को बढ़ावा दे सकता है", उन्होंने कहा कि "सत्य को फैलाने और हमारी कहानियों में अच्छाई की गतिशीलता को सक्रिय करने के लिए कोई भी निवेश बहुत बड़ा नहीं है।"

पोप फ्राँसिस के इस प्रोत्साहन को याद करते हुए कि कभी भी निराश न हों और मानव परिवार के सभी सदस्यों के बीच हमेशा तालमेल और सहयोग को बढ़ावा दें, रूफिनी ने “विभाजन के वायरस से लड़ने के लिए रिश्ते और मानवता पर आधारित संचार बनाने में” प्रतिबद्धता का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब बहुत से लोग बाबेल की नई मीनार बनाने के लिए लुभाए जा रहे हैं, हमें विविधता में एकता के इस चमत्कार की सेवा करने के लिए बुलाया गया है।" "हमें इसे काम करने के लिए एक-दूसरे की मदद करने की जरूरत है।" "ऐसे समय में जब बहुत से लोग बाबेल की नई मीनार बनाने के लिए लुभाए जा रहे हैं, हमें विविधता में एकता के इस चमत्कार की सेवा करने के लिए बुलाया गया है।"

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डिजिटल संचार हमें एक ऐसे तरीके से जुड़ने का अवसर देता है जो पहले कभी नहीं सुना गया था, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से "पारस्परिक साझाकरण और सहयोग का एक समुदाय, एक मंच बनाने के लिए व्यवहार्य रास्ते" निकलेंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here