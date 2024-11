कलीसिया आज विश्वास को बेहतर ढंग से जीने के लिए अपने इतिहास का अध्ययन करती है

अंद्रेया तोर्नेली, संपादकीय निदेशक

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 22 नव्मबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : ऐसा कहा जाता है कि संत फिलिप नेरी अपने मित्र चेसरे बैरोनियो, आधुनिक काथलिक इतिहासलेखन के संस्थापक से कहा करते थे: "हमारे छात्रों को कलीसिया का इतिहास पढ़ाने के लिए महीने में कम से कम एक बार आइए, क्योंकि वे अब इसे नहीं जानते हैं और अगर वे इतिहास नहीं जानते हैं, तो वे अंततः धर्म को भी नहीं जान पाएंगे।"

इतिहास के अध्ययन पर यह जोर पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने गुरुवार को जारी अपने पत्र में उजागर किया है, जिसका शीर्षक है "कलीसियाई इतिहास के अध्ययन का नवीनीकरण।"

अगस्त में लिखे अपने पत्र की तरह, जिसमें साहित्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया था, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी मुख्य रूप से पुरोहितों से उनके प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे एक ऐसे विषय पर भी प्रकाश डालते हैं जो सभी को चिंतित करता है।

कलीसिया के इतिहास का अध्ययन स्मृति को संरक्षित करने और भविष्य का निर्माण करने का एक तरीका है, साथ ही हमारे आस-पास की वास्तविकता की व्याख्या करने का सबसे अच्छा तरीका है।

युवा पीढ़ी को अतीत में जाने, अतिसरलीकृत नारों का विरोध करने और लाखों "समाचार" विषयों की भूलभुलैया से बाहर निकलने के लिए शिक्षित करना - जो अक्सर झूठे, पक्षपाती या अधूरे होते हैं - एक ऐसा मिशन है जिसमें हम सभी शामिल हैं।

संत फिलिप नेरी के शब्द ख्रीस्तीय धर्म और इतिहास के बीच अद्वितीय संबंध को रेखांकित करते हैं। ईश्वर के पुत्र का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान एक ऐसी घटना है जिसने मानव इतिहास को "पहले" और "बाद" में विभाजित किया है। काथलिक धर्म, सबसे बढ़कर, एक विचार, दर्शन या नैतिकता नहीं है; यह एक रिश्ता, जीवन, ठोस और इतिहास है।

हम ख्रीस्तीय हैं क्योंकि एक गवाही माँ से बेटे को, पिता से बेटी को, दादा-दादी से पोते-पोतियों को सौंपी गई है। इस श्रृंखला को पीछे की ओर ले जाने पर हम पहले गवाहों - प्रेरितों - तक पहुँचते हैं, जिन्होंने प्रत्येक दिन येसु के पूरे सार्वजनिक जीवन को साझा किया।

इतिहास के प्रति यह प्रेम, आस्था के दृष्टिकोण के साथ, हमें कलीसिया के कम महान और अंधकारमय पन्नों की भी जांच करने की अनुमति देता है।

"पूर्वाग्रह के बिना अध्ययन करें, क्योंकि कलीसिया को झूठ की नहीं बल्कि केवल सत्य की आवश्यकता है," संत पापा लियो तेरहवें ने 1889 में वाटिकन गुप्त अभिलेखागार को खोलते समय कहा था। इतिहास का अध्ययन स्पष्ट रूप से हमें अतीत के "दागों" और "झुर्रियों" के संपर्क में लाता है।

अपने पत्र में संत पापा फ्राँसिस बताते हैं कि " कलीसिया का इतिहास हमें वास्तविक कलीसिया को देखने और कलीसिया को उसके वास्तविक अस्तित्व के रूप में प्यार करने में मदद करता है, और उसने जो सीखा है और अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखता रहता है, उससे प्यार करता है।"

अपने सबसे बुरे पलों के बारे में जागरूकता कलीसिया को आज की दुनिया के "दाग और घाव" को समझने में सक्षम बनाती है।

संत पापा के दृष्टिकोण का किसी भी प्रकार की क्षमाप्रार्थी चिंता से कोई लेना-देना नहीं है जो एक आदर्श वास्तविकता को प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे यह खुद को वैचारिक प्रवृत्तियों से दूर रखता है जो कलीसिया को दुष्टों के एक गड्ढे के रूप में चित्रित करते हैं।

यदि कलीसिया वास्तव में अपने अतीत के हर पहलू का सामना कर सकती है, तो उसके विनम्र बने रहने की अधिक संभावना है क्योंकि वह पहचानती है कि मानवता को प्रभु द्वारा बचाया जाता है, न कि याजकीय विपणन रणनीतियों या किसी फैशनेबल व्यक्ति की प्रमुखता से।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here