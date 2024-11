परमधर्मपीठीय कूटनीति: 'युद्ध के बीच एक फील्ड अस्पताल'

वाटिकन न्यूज़

ल्यूबलिन, बुधवार 13 नवम्बर 2024 : संघर्षों को हल करने के लिए परमधर्मपीठ की प्रतिबद्धता - चाहे यूक्रेन, मध्य पूर्व, काकेशस, म्यांमार, इथियोपिया या यमन में हो - और शांति को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना, हमारे आम घर की देखभाल करना, "फेंकने की संस्कृति" का विरोध करना; प्रवासियों का समर्थन करना; और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की वकालत करना अटूट है। इसके अलावा, यह न्यायपूर्ण आर्थिक नीतियों का समर्थन करता है, मानव तस्करी से लड़ता है, और भाईचारे और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता है। "युद्ध के बीच एक फील्ड अस्पताल" के रूप में वर्णित, परमधर्मपीठ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में वैश्विक बातचीत में एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो "सॉफ्ट पावर" का उपयोग करता है जो अक्सर ऐसे परिणाम प्राप्त करता है जिन्हें हासिल करने के लिए प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ भी संघर्ष करती हैं। राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने वाटिकन कूटनीति के व्यवसाय और उपकरणों का वर्णन किया, जो वर्तमान में 184 देशों के साथ संबंध बनाए रखता है और वैश्विक शासन संस्थानों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। काथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबलिन (केयूएल) में उनकी प्रस्तुति, जिसका शीर्षक था "समकालीन विश्व में परमधर्मपीठ की कूटनीति", विश्वविद्यालय के कूटनीति अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन का हिस्सा था।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से शुरुआत करते हुए परमधर्मपीठ के राजनयिक मिशन की वर्तमान स्थिति को रेखांकित किया और दशकों के पुल-निर्माण, संवाद और धैर्यपूर्ण, विनम्र दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो प्रतीत होता है कि दुर्गम संघर्षों को सुलझाने और युद्धरत पक्षों के बीच सद्भावना के संकेतों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुआ है। संक्षेप में, यह "दया की कूटनीति" एकजुटता और आम भलाई के लिए एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है - एक अमूर्त लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि विदेशी ऋण को रद्द करने, सहयोग और विकास नीतियों एवं मृत्युदंड जैसे गंभीर अन्याय के बावजूद मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने जैसे ठोस कार्यों को आगे बढ़ाता है।

मुख्य राजनयिक संत पापा

केयूएल के छात्रों को महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने वाटिकन कूटनीति की संरचनाओं और प्रमुख व्यक्तियों, जैसे कि प्रेरितिक राजदूतावास, विविध सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मेलनों में संत पापा की उपस्थिति और प्रेरितिक प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया, जो स्थानीय स्तर पर परमधर्मपीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। राज्य सचिवालय इस "विशाल और अच्छी तरह से परिभाषित" नेटवर्क का मार्गदर्शन करता है, लेकिन, जैसा कि महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने समझाया कि, "सबसे पहला राजनयिक स्वयं संत पापा हैं।" वाटिकन प्रतिनिधि ने बताया कि उनके लिए, "दुनिया बदल जाती है" और "यह उनके शब्द और कार्य हैं जो पवित्र आत्मा की कूटनीतिक गतिविधि को प्रेरित और सजीव करते हैं।" उपदेशों, प्रार्थनाओं, बैठकों, विश्वपत्रों और दुनिया भर की यात्राओं के माध्यम से, "संत पापा अथक रूप से अपने नैतिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं," अन्याय का सामना कर रहे हैं, परित्यक्त लोगों तक पहुँच रहे हैं, और उन हानिकारक प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं जो हमारी दुनिया और भविष्य को खतरे में डालती हैं।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने संघर्ष समाधान में वाटिकन के शांत, पर्दे के पीछे के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया, चाहे वह यूक्रेन, मध्य पूर्व, अफ्रीका या काकेशस में हो। निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए, वाटिकन "शांति के विचार का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करता है जो न्यायपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के सम्मान और मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा का फल है।" परमधर्मपीठ अक्सर भूले हुए क्षेत्रों के सामाजिक नवीनीकरण का समर्थन करने, नाबालिगों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान करने और कैदियों के आदान-प्रदान और रूस और यूक्रेन के बीच शहीद सैनिकों की वापसी को सक्षम करने के लिए मानवीय आधार पर भी काम करता है।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने मानवाधिकारों के प्रति होली सी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें "जीवन का अधिकार और ईश्वर की संतान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की अनुल्लंघनीयता" और "गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक मानव जीवन की पवित्रता" की रक्षा शामिल है। "इन अधिकारों का बचाव करके, परमधर्मपीठ एक नैतिक" मानक को बनाए रखता है और महत्वपूर्ण वैश्विक बहस को जन्म देता है। उन्होंने मानवाधिकारों और गरिमा पर ऐसे विचार थोपने वाले देशों या गठबंधनों पर चिंता व्यक्त की जो कलीसिया की शिक्षाओं से अलग हैं, कभी-कभी मानवीय और विकास सहायता को इन विचारधाराओं को अपनाने की देश की इच्छा पर निर्भर करते हैं। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने वाटिकन की "सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, यद्यपि कुछ विवादास्पद अवधारणाओं" को भी रेखांकित किया जो एक वैश्विक वैचारिक एजेंडे में विकसित हुई हैं, जैसे कि तथाकथित "गर्भपात का अधिकार।"

धार्मिक स्वतंत्रता एक अन्य केंद्रीय विषय था, जिसमें महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की विरासत पर विचार किया और राजनीतिक विवादों के लिए धर्म के उपयोग का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके कारण भेदभाव, हिंसा और यहां तक ​​कि युद्ध भी हुए हैं। परमधर्मपीठ लगातार "राज्य की धर्मनिरपेक्षता की वैध स्वायत्तता का सम्मान करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के सार्वजनिक आयाम" पर जोर देता है। यह राज्य और धार्मिक समुदायों के बीच भागीदारों के रूप में, प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, एक स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देता है।

