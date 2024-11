आस्था और सांस्कृतिक कूटनीति, जयंती की ओर वाटिकन लाइब्रेरी

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 29 नवम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): जयन्ती वर्ष 2025 की असाधारण घटना के मद्देनजर वाटिकन स्थित परमधर्मपीठीय प्रेरितिक लाइब्रेरी की पहलों को गुरुवार को परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

बताया गया कि ओसाका एक्सपो और जेद्दा में इस्लामिक कला की द्विवार्षिक प्रदशर्नी जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सम्मेलनों और भागीदारी के साथ, वाटिकन लाईब्रेरी एक नवीन मानवतावाद और संवाद के विकास हेतु परियोजनाओं और पहलों की निरंतर प्रयोगशाला के रूप में स्वतः को पुष्ट करती है।

जयन्ती वर्ष के कार्यक्रमों की प्रस्तावना में कहा गया कि यह पवित्र वर्ष विश्वास के साथ, सांस्कृतिक कूटनीति की सामंजस्यपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने, पुलों का निर्माण करने तथा संवाद को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर है और वाटिकन लाईब्रेरी इसका प्रतिनिधित्व करती है, जो एक समग्र और अद्वितीय विरासत की संरक्षिका है तथा विभिन्न युगों और सभ्यताओं को गले लगाती है।

सन्त 1451 में सन्त पापा निकोलस पंचम द्वारा स्थापित वाटिकन लाईब्रेरी अपनी स्थापना की लगभग पांच शताब्दियों के बाद भी 1300 की पहली जयंती के घोषणापत्र को संरक्षित रखे हुए है तथा एक सामूहिक और सहभागी दृष्टि से, रिश्तों का निर्माण करके विश्व के लिये स्वतः को उदार बनाये हुए है, जिसकी पुष्टि आगामी कुछेक माहों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों से होती है और जिसे परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय में 28 नवंबर को "नवीन मानवतावाद के विकास के लिए वाटिकन प्रेरितिक लाईब्रेरी" शीर्षक से प्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पवित्र रोमी काथलिक कलीसिया के पुरालेखपाल और लाईब्रेरियन महाधर्माध्यक्ष विन्चेन्सो ज़ानी ने सम्वादादताओं के समक्ष कुछ मुख्य पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2025 के लिए, वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी खुद को "परियोजनाओं और पहलों की एक निरंतर प्रयोगशाला, अंतरराष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ आदान-प्रदान और चर्चा के लिए एक जीवंत स्थल" के रूप में देखती है, एक ऐसा स्थान जो "गहन संपादकीय गतिविधि" और "प्रवीण पेशेवरों के संदर्भ में सक्रिय उपस्थिति" का दावा करती है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस के साथ प्रशिक्षण" और "दुनिया भर में प्रदर्शनी गतिविधियों में भागीदारी" की भी उन्होंने पुष्टि की।

सम्वादताओं के समक्ष इस तथ्य की पुष्टि की गई कि साऊदी अरब के जेद्दा शहर में "द आर्ट ऑफ नम्बर्स" द्विवार्षिक प्रदर्शनी, सन्त पापा फ्राँसिस की यात्राओं के दौरान इस्लाम धर्म के नेताओं से बातचीत, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर तथा जापान के ओसाका की प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का वाटिकन लाईब्रेरी द्वारा आयोजन लोगों, संस्कृतियों, धर्मों और पीढ़ियों के बीच संवाद तथा अभिन्न, व्यक्तिगत और सामाजिक मानव विकास की सेवा में रखी गई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नए मानवतावाद के मौलिक आयाम को दर्शाता है।

