कार्डिनल चेर्नी तूफान दाना से प्रभावित लोगों के प्रति संत पापा की एकजुटता व्यक्त की

वाटिकन सिटी, बुधवार 27 नवम्बर 2024 : परमधर्मपीठीय समग्र मानव विकास विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकेल चेर्नी 15 और 16 नवंबर को स्पेनिश शहर का वालेंसिया का दौरा किया, जो अक्टूबर के अंत में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हो गया था, एक ऐसी आपदा जिसने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली, अनगिनत लोग लापता हो गए और घरों, व्यवसायों, पुलों और मेट्रो प्रणालियों को नष्ट कर दिया। कार्डिनल चेर्नी ने संत पापा फ्राँसिस की निकटता और एकजुटता का संदेश दिया।

स्पेन की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने वालेंसिया के नज़दीकी शहरों का भी दौरा किया, जिसमें अल्फ़ाफ़र, बेनेटूसर, कैटारोजा, ला टोरे, पिकन्या और पैपोर्टा शामिल थे, जो इस त्रासदी का केंद्र था। उन्होंने वालेंसिया की संरक्षिका परित्यक्तों की माता मरियम की छवि के सामने एक फूल चढ़ाया, ताकि तूफ़ान से प्रभावित सभी लोगों को सम्मानित किया जा सके।

वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, कार्डिनल चेर्नी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा से अपने अनुभव, भावनाएँ और अवलोकन साझा किए। उन्होंने बताया, "भौतिक विनाश बहुत ज़्यादा है। हमने गिरजाघऱों, स्कूलों और घरों में 2 से 4 मीटर की ऊँचाई तक के पानी के निशान देखे। पूरा पड़ोस बह गया, जिससे मलबा बाढ़ की शक्ति का प्रमाण बन गया," उन्हें सबसे ज़्यादा झटका 100,000 से ज़्यादा नष्ट हो चुकी गाड़ियों को देखकर लगा: "कार के 'कब्रिस्तान' थे, जो एक-दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे और विकृत धातुएँ थीं, जो पानी की ताकत को दर्शाती थीं।"

वालेंसिया में, कार्डिनल चेर्नी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जिनमें सरकारी अधिकारी, पुरोहित, पीड़ितों के परिवार, स्वयंसेवक और महाधर्माध्यक्ष एनरिक बेनावेंट विडाल शामिल थे, जिन्होंने हर प्रभावित पल्लियों का दौरा किया था। कई निवासियों ने गिरजाघर के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जो "सबसे पहले अपने दरवाजे खोलने वाला और 'फील्ड अस्पताल' बना" था, जो सार्वजनिक अधिकारियों की धीमी प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत था। कार्डिनल चेर्नी ने कहा, "लोगों ने हमें बताया कि आपदा आने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें अपने फोन पर आपातकालीन अलर्ट मिले।"

गिरजाघर सहायता और समर्थन के केंद्रों में तब्दील हो गए

कार्डिनल चेर्नी ने बचने की कुछ कहानियों को "दैवीय" बताया। एक उदाहरण में, बाढ़ के पानी के उनके घरों में घुसने से ठीक पहले लोग ऊँची मंजिलों पर चले गए और बाल-बाल बच गए। उन्होंने कहा, "बचने की ये कहानियाँ बहुत ही मार्मिक हैं और त्रासदी के बीच ईश्वरीय सुरक्षा का संकेत देती हैं।"

वे स्वयंसेवकों की असाधारण प्रतिक्रिया से भी उतने ही प्रेरित हुए: "हम एक युवा अमेरिकी महिला से मिले, जो एक उच्च-स्तरीय पेशेवर थी, जो स्वयंसेवक के रूप में काम करने आई थी। उसके पिता और दो छोटे भाई, आपदा के बारे में सुनकर, तुरंत मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आए। उनकी निस्वार्थता सेवा सार्वभौमिक आह्वान का एक शक्तिशाली उदाहरण थी जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है।"

अपने संबोधन के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने एक बार फिर वालेंसिया के लिए प्रार्थना और एकजुटता का आह्वान किया, न केवल भौतिक सहायता बल्कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए आध्यात्मिक समर्थन को भी प्रोत्साहित किया।

कारडिनल चेर्नी के लिए सबसे खास दृश्य वालेंसिया में गिरजाघऱों को अस्थायी खाद्य वितरण केंद्रों में तब्दील होते देखना था। उन्होंने कहा, "दुकानें बंद होने के कारण, ये पवित्र स्थान सहायता वितरित करने और अपार पीड़ा के बीच करुणा, विश्वास और आशा के स्थान के रूप में सेवा करने के लिए आवश्यक हो गए।" "इन क्षणों में, हमने देखा कि मसीह पवित्र संदूक को छोड़कर उन लोगों में उपस्थित हो गए जो पीड़ित थे और जिन्होंने उनकी सेवा की।"

कार्डिनल चेर्नी ने वालेंसिया में युवा पुरोहितों की जीवंत भावना पर भी प्रकाश डाला, जिन्हें उन्होंने "सच्चे मिशनरी" के रूप में वर्णित किया। उन्होंने न केवल भौतिक सहायता प्रदान की, बल्कि मदद करने आए हजारों स्वयंसेवकों को आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर उठाया। उन्होंने कहा, "वे अविश्वसनीय समर्पण के साथ आराम, प्रोत्साहन और राहत लेकर आए।" रबर के जूते और कीचड़ से सने कपड़े पहनी धर्मबहनें युवा स्वयंसेवकों और कारितास कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थीं।

एक विशेष रूप से मार्मिक दृश्य में एक जवान पिता और उसका 10 वर्षीय बेटा एक साथ स्वयंसेवा करते हुए दिखाई दिए। कार्डिनल चेर्नी ने टिप्पणी की, "पिता अपने बेटे को ख्रीस्तीय सेवा का सही अर्थ सिखा रहे थे।"

पाइपोर्टा में, चेर्नी ने महाधर्माध्यक्ष बेनावेंट, विकर जेसुस कोर्बी विदागान और प्रभावित पल्लियों के लगभग सभी पुरोहितों के साथ संत जॉर्ज शहीद गिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। मिस्सा समारोह में मृतकों और अभी भी पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की गई। सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और यह प्रार्थना कलीसिया की निरंतर उपस्थिति और समुदाय के लिए समर्थन की पुष्टि करने का एक क्षण बन गई।

