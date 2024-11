10 आज्ञाओं पर रोम में काथलिकों और यहूदियों की चर्चा

वाटिकन न्यूज

कोर्स "एक प्रकाशना और दो परम्पराएँ: दस आज्ञाएँ और उनकी यहूदी एवं ख्रीस्तीय व्याख्याएँ" रोम में पवित्र क्रूस को समर्पित परमधर्मपीठीय विश्वविद्यालय और बोयनोस आयरिस में इसाहाक अबरबनेल विश्वविद्यालय संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था। यह विश्वविद्यालय में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चला।

दक्षिण अमेरिका के पहले यहूदी विश्वविद्यालय, इसाहाक अबरबनेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के रेक्टर, रब्बी एरियल स्टोफेनमेकर ने कहा, "यह सब संत पापा के साथ शुरू हुआ, जैसा कि अक्सर होता है। सब कुछ उन्हीं से उपजा है। वे एक साथ सीखने के विचार के प्रति उत्साही रहे हैं और उन्होंने हमें काथलिक कलीसिया में साथी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया है।"

हॉली क्रॉस यूनिवर्सिटी इस यहूदी-ख्रीस्तीय कोर्स में दूसरा काथलिक भागीदार है, जो परमधर्मपीठीय ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के बाद है।

रब्बी स्टोफ़ेनमेकर ने कहा कि इस तरह का कोर्स, जहाँ काथलिक पुरोहित रब्बी से सीखते हैं, दोनों धर्मों के बीच के बंधन को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "हमारे एक पिता हैं; हम भाई हैं।"

प्रोफेसर जुआन कार्लोस ओसांदोन, जो कि हॉली क्रॉस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के आयोजक हैं, इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "इस कोर्स का आयोजन और इसमें भाग लेना, दोनों ही अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक और समृद्ध अनुभव रहे हैं। माहौल गर्मजोशी भरा और सहयोगपूर्ण था।"

इस कोर्स में भाग लेना सिल्वाना बैकमैन के लिए एक "रोशनी भरा" अनुभव था, जिन्होंने कहा कि इससे ख्रीस्तीय धर्म और यहूदी धर्म के बीच कई संबंध सामने आए।

उन्होंने कहा, "मुझे यह पसंद आया कि मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हम उन चीजों को खोजने में सक्षम थे जो हमें एकजुट करती हैं। हम सभी एक ही लक्ष्य साझा करते हैं; हमारे स्रोत एक ही हैं।"

पूरे कोर्स के दौरान, प्रतिभागियों ने प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के व्याख्यानों में भाग लिया, जिन्होंने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में दस आज्ञाओं की जांच की।

रब्बी स्टोफेनमेकर ने आज्ञाओं की यहूदी व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें यहूदी संस्कृति में उनकी जड़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सिल्विना चेमेन ने निर्गमन की पुस्तक के प्रतीकवाद और चुने हुए लोगों एवं ईश्वर के बीच मुलाकात पर चर्चा की, जबकि इरानज़ू गैल्डेनो ने पेंतेकोस्ट के महत्व और दस आज्ञाओं के साथ इसके संबंधों का पता लगाया। फिलिपो सेराफिनी ने आज्ञाओं की संरचना का विश्लेषण किया।

कोर्स में वाटिकन लाइब्रेरी का दौरा भी शामिल था, जहाँ प्रतिभागियों ने इसके अमूल्य संग्रह को देखा। उन्होंने रोम में आराधनालय और यहूदी संग्रहालय का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें विश्राम दिवस की प्रार्थना में भाग लेने का मौका मिला। बाद में दल रोम के यहूदी क्वार्टर में रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ।

प्रोफेसर ओसांदोन ने कहा, "अब, जब कभी मैं उन सड़कों से गुज़रूंगा, तो मैं रोम के इतिहास के इस महत्वपूर्ण 'टुकड़े' की एक नई, अधिक सचेत समझ के साथ पार होऊंगा।" लगभग दो सप्ताह के सेमिनार के अंत में, मृत सागर स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहाँ एडोल्फ़ो दी रोइटमैन और जोसेफ सीवर्स ने कुमरान के प्राचीन ग्रंथों से प्रकाशित येसु और उनके शिष्यों की दुनिया के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here