कार्डिनल परोलिन ने ट्रम्प को चुनावी जीत पर शुभकामनाएँ दीं

रोम, बृहस्पतिवार, 7 नवम्बर 2024 (रेई) : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर, वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने संवाददाताओं से कहा, "बेशक हम [ट्रम्प] को शुभकामनाएँ देते हैं। उनके कार्यकाल की शुरुआत में, हम उनके लिए प्रचुर प्रज्ञा की कामना करते हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार नेताओं का यही मुख्य गुण है।"

कार्डिनल ने आगे कहा कि निर्वाचित राष्ट्रपति को "पूरे देश का राष्ट्रपति बनने के लिए" काम करना होगा ताकि हमारे समय में बढ़ रहे ध्रुवीकरण को दूर किया जा सके। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रम्प "उन मौजूदा संघर्षों में शांति और शांति का तत्व बनेंगे जो उनकी दुनिया में खूनी संघर्ष कर रहे हैं।"

चल रहे युद्धों को समाप्त करने के ट्रम्प के वादों के बारे में पूछे जाने पर, कार्डिनल पारोलिन ने जवाब दिया, "हमें उम्मीद करनी चाहिए", जबकि उन्होंने स्वीकार किया, "मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को समाप्त करने के लिए विनम्रता, इच्छाशक्ति और विशेष हितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र रूप से मानवता के हितों को आगे बढ़ाने की इच्छा की आवश्यकता होती है।

यूक्रेन और पवित्र भूमि में संघर्षों के बारे में, राज्य सचिव ने कहा कि ट्रम्प ने ठोस रूप से यह नहीं बताया है कि वे युद्धों को समाप्त करने के लिए कैसे काम करेंगे। परोलिन ने कहा, "आइए देखें कि पदभार ग्रहण करने के बाद वे क्या प्रस्ताव देंगे।"

अमेरिका से "लाखों" अप्रवासियों को निर्वासित करने के ट्रम्प के वादे के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, कार्डिनल परोलिन ने कहा, "मुझे लगता है कि इस संबंध में पोप और वाटिकन की स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम अप्रवासियों के प्रति एक विवेकपूर्ण नीति के पक्ष में हैं और इसलिए ऐसी नीति के पक्ष में हैं जो इन चरम सीमाओं तक न जाए।"

उन्होंने कहा कि पोप फ्रांसिस ने अप्रवासन के संबंध में "बहुत सटीक, बहुत स्पष्ट" संकेत दिए हैं, "मेरा मानना ​​है कि समस्याओं को संबोधित करने और उन्हें मानवीय तरीके से हल करने का यही एकमात्र तरीका है।"

कार्डिनल पारोलिन इस बात से सहमत थे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ ट्रम्प की नीतियाँ वाटिकन की स्थिति के साथ अधिक निकटता से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि "जीवन की रक्षा।"

हालांकि, कार्डिनल ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह आम नीति होनी चाहिए; इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और इसे एक बार फिर ध्रुवीकरण और विभाजन की नीति नहीं बनना चाहिए।" उन्होंने एक-दूसरे की बात सुनने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रम्प के जीवन की रक्षा के वादे "इस अर्थ में आम सहमति को भी व्यापक बनाएंगे।"

कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए प्रशासन के साथ वाटिकन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध बदलेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा, "हमने राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भी संबंध बनाए रखे थे, इसलिए हम इसे जारी रखेंगे।"

कुछ मुद्दों पर निकटता और कुछ पर मतभेदों को स्वीकार करते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने कहा, यह संवाद करने और आम सहमति के अधिक बिंदुओं को एक साथ खोजने का अवसर होगा, हमेशा आम भलाई और दुनिया में शांति के लाभ के लिए।"

अंत में, चीन के साथ वाटिकन के संबंधों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने कहा, "हम चीन के साथ आगे बढ़ चुके हैं... बातचीत जारी है, छोटे-छोटे कदमों में लेकिन जारी है, इसलिए हम इस लाइन की पुष्टि करते हैं।"

अमेरिका की ओर से इस नीति पर प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने जोर देकर कहा कि चीन में वाटिकन की रुचि "अनिवार्य रूप से एक कलीसियाई रुचि है," और इस अभिविन्यास की अधिक मान्यता अन्य देशों द्वारा संबंधों के "मूल्यांकन" को बदल सकती है।

