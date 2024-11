कार्डिनल चेर्नी ने एशियाई कलीसिया से आदिवासियों के साथ संवाद करने का आग्रह किया

पीटर मोनथिएन्विचिएन्चाई

नेपाल, बुधवार 13 नवम्बर 2024 (लीकास न्यूज़) : नेपाल में “एशियाई कलीसिया में धर्मसभा और आदिवासी जीवन परंपरा का जश्न मनाना” विषय पर एशियाई मंच में प्रतिभागियों को संबोधित एक वीडियो संदेश में, कार्डिनल माइकल चेर्नी ने आदिवासी लोगों को पहचानने और उनके साथ संवाद करने के महत्व पर जोर दिया।

“पहचान और संवाद उन रिश्तों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका होगा, जिनका इतिहास बहिष्कार और भेदभाव से चिह्नित है,” कार्डिनल चेर्नी ने समावेशिता को बढ़ावा देने में कलीसिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा।

एशिया भर से आए धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों, आदिवासी नेताओं और धर्मशास्त्रियों के एक समूह को संबोधित करते हुए, उन्होंने आदिवासी परंपराओं, ज्ञान और आध्यात्मिक प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डाला और कलीसिया को धर्मसभा में इन मूल्यवान योगदानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्डिनल चेर्नी ने कहा, "एशिया में कलीसिया के सदस्यों के रूप में, आपके पास आदिवासी लोगों के साथ उनके मंत्रोच्चारकों, चिकित्सकों, जड़ी-बूटियों के जानकारों, दाइयों, जादूगरों, ज्ञान रक्षकों और साझा करने वालों के साथ प्रमुख संवाद भागीदारों के रूप में अपने जुड़ाव को गहरा करने का अवसर है।"

आस्था आधारित समूह ‘सर्किल ऑफ सेक्रेड राइस’ द्वारा आयोजित इस मंच ने आस्था नेताओं को इस बात पर विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान किया कि कैसे कलीसिया सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी दृष्टिकोणों को शामिल कर सकता है।

कार्डिनल चेर्नी के संबोधन में संत पापा फ्राँसिस की शिक्षाओं और पिछले वाटिकन के बयानों का हवाला दिया गया, जिसमें कलीसिया से आदिवासी लोगों के अधिकारों और आध्यात्मिकता के प्रति सम्मान और स्वीकृति का आह्वान किया गया है।

उन्होंने प्रतिभागियों से आपसी सम्मान में निहित एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का आग्रह किया, एक ऐसी कलीसिया की वकालत की जो एशिया की विविध संस्कृतियों और परंपराओं के भीतर खुद को "ढाले"।

मार्च 2024 में, संत पापा फ्राँसिस ने जनता को "आदिवासी लोगों की बात अधिक सुनने और उनके जीवन के तरीके से सीखने" के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा ने कहा, "जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों का योगदान मौलिक है... मैं सरकारों से पूरी दुनिया के आदिवासियों को उनकी संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और आध्यात्मिकता के साथ पहचानने और उनकी गरिमा और उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए कहता हूँ।"

