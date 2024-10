धर्मसभा के अंतिम दस्तावेज का धर्मसैद्धांतिक महत्व है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 (रेई) : शनिवार की शाम को धर्मसभा के अंतिम दस्तावेज पर चर्चा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मसभा के प्रतिभागियों ने कलीसिया को समझने की भाषा और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया।

"विश्वव्यापी कलीसिया" को एक तरह के बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में देखने के दृष्टिकोण से हटकर, इसे "कलीसियाओं के समुदाय" के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें आम लोगों और महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। महिला उपयाजक का चल रहा प्रश्न भी खुला हुआ है।

प्रेस ब्रीफिंग में धर्मसभा के प्रमुख; संचार विभाग के अध्यक्ष पाओलो रूफिनी, कार्डिनल मारियो ग्रेक और कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक शामिल थे।

पहला सवाल धर्मसभा के बाद कोई प्रबोधन जारी न करने के पोप के निर्णय और पोप के दस्तावेजों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है, से संबंधित था।

ईशशास्त्री मोनसिन्योर रिकार्दो बत्ताकियो ने बताया कि पोप का रुख एपिस्कोपालिस कम्युनियो के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि यदि पोप स्पष्ट रूप से इसे मंजूरी देते हैं, तो यह दस्तावेज उनके धर्मसिद्धांत का हिस्सा है - एक बाध्यकारी मानदंड के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में।

कार्डिनल मारियो ग्रेक ने कहा कि सिनॉड खुद अपने आप में वार्ता एवं सहभागिता का एक प्रभावशाली और सुन्दर अनुभव रहा।

कार्डिनल जीन क्लौदे होलेरिक एस.जे महसूस करते हैं कि इस वर्ष, जब धर्मसभा पद्धति ने अपनी जड़ें जमा लीं, तो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को खुलेपन के साथ देखा गया, जिससे सच्ची धर्मसभा स्वरूप कलीसिया जीवंत हो उठी।

अंतिम दस्तावेज में एक नए दृष्टिकोण की बात कही गई है, अब कलीसिया को शाखाओं वाले एक "निगम" के रूप में नहीं बल्कि कलीसियाओं के समुदाय के रूप में देखा जाता है। "सार्वभौमिक कलीसिया" शब्द को विविधता के भीतर एकता पर जोर देने के लिए फिर से तैयार किया गया है, स्थानीय कलीसियाओं को अधीनस्थ स्तरों के रूप में नहीं बल्कि मसीह के एक ही शरीर के भीतर विश्वास की अनूठी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

मोनसिन्योर बत्ताकियो ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज की “गैर-मानक” प्रकृति इसके प्रभाव को कम नहीं करती, बल्कि बहुलता द्वारा चिह्नित एक संयुक्त यात्रा की ओर इशारा करती है, एक यात्रा जो कलीसिया की उत्पत्ति को दर्शाती है। यह दृष्टि कलीसिया को मन-परिवर्तन के लिए बुलाती है - न केवल नैतिक बल्कि संबंधपरक - गहरे, अधिक विविध कलीसिया संबंधों को प्रोत्साहित करती है।

पलायन के बीच पूर्वी रीति की कलीसिया की परंपराओं का सम्मान करने के सवालों का जवाब देते हुए, फादर जाकोमो कोस्ता, एसजे ने कलीसिया के मिशन को "जड़ से जुड़े और तीर्थयात्री" बने रहने के लिए इंगित किया।

उन्होंने अलगाववाद में पीछे हटे बिना इन समृद्ध परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्वी कलीसिया के खजाने को फिर से खोजना एक प्रमुख आकर्षण था।

सिस्टर मरिया दी लॉस डोलोरेस पलेंसिया गोमेज ने मेक्सिको में एक विविध धर्मसंघों की सेवा करने के अपने अनुभव के बारे बताया, जहाँ, 30 से अधिक राष्ट्रों के नागरिकों का मिश्रण विश्वास को समृद्ध करता है।

फादर कोस्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि लातीनी कलीसिया, काथलिक कलीसिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह इसकी संपूर्णता को शामिल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यह विविधता एक संपत्ति है, जिसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, लेकिन कठोरता को नहीं, क्योंकि यह विभिन्न तरीकों से संस्कृतियों में आस्था की जड़ें जमाती है। फादर कोस्ता ने कहा, "कलीसिया को एक केंद्र के रूप में काम करना चाहिए, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग भाई-बहनों, एक पिता की संतानों के रूप में एकजुट हो सकें।"

अंतिम दस्तावेज के अनुच्छेद 76 का हवाला देते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि लोकधर्मी और अभिषिक्त पुरोहितों को कलीसिया के भीतर विरोधी के रूप में नहीं बल्कि पूरक सेवकों के रूप में देखा जाना चाहिए।

लोकधर्मी सेवक, पुरोहितों के लिए “रिक्त स्थान भरनेवाले” नहीं हैं, बल्कि साझा मिशन में योगदानकर्ता हैं, विशेषकर, धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रों में जहाँ कलीसिया पदानुक्रमिक संरचना के बजाय समुदाय-आधारित संरचना को अपनाती है।

कार्डिनल होलेरिक ने कहा कि धर्मविधि अनुकूलन के लिए खुली है, जिससे जहाँ उचित हो वहाँ अधिक से अधिक भागीदारी संभव हो सके। उदाहरण के लिए, अपने धर्मप्रांत में, वे अक्सर पुर्तगाली भाषा में पवित्र मिस्सा अर्पित करते हैं, जिसमें ब्राज़ीलियाई मिस्सा ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है जो व्यापक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रविवार का मिस्सा बलिदान सुसमाचार-केंद्रित समुदायों के निर्माण के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।

एक खुला मुद्दा महिला उपयाजक अभिषेक की संभावना है। मोनसिन्योर बत्ताकियो ने बताया कि कई सेमिनारियों में, महिलाएँ पहले से ही पुरोहितों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही लोकधर्मी परिवार और महिलाएँ प्रशिक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

कार्डिनल ग्रेक ने हाल ही में एक यूरोपीय सेमिनरी के अनुभव के बारे में बताया, जहाँ एक लोकधर्मी दम्पति ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान दिया था, यह प्रथा पहले से ही कई लैटिन अमेरिकी धर्मप्रांतों में मौजूद है।

कार्डिनल होलेरिच ने स्वीकार किया कि यह एक "बहुत ही नाजुक मुद्दा" है और उन्होंने कहा कि पोप ने न तो इस संभावना की पुष्टि की है और न ही इसे खारिज किया है, इसे आगे के विचार के लिए एक खुला प्रश्न बनाए रखा है।

धर्मसभा के दस "अध्ययन दल" जून तक अपना काम पूरा कर लेंगे। फादर कोस्ता ने संकेत दिया कि परिणामों को धर्मसभा में प्रतिनिधित्व करनेवाले धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों को वापस भेजे जाने की उम्मीद है, जो कि पोप के विवेक की विस्तृत अवधि को बढ़ावा देने के इरादे को ध्यान में रखते हुए है, जिससे जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय चिंतन के लिए अधिक समय मिल सके।

