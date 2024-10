धर्मसभा ने “शांति के शूरवीर” मेक्सिको में मारे गये पुरोहित के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

20 अक्टूबर को मेक्सिको के कूक्सतिताली के पल्ली पुरोहित, फादर मार्सेलो पेरेज की हत्या उस समय हो गई जब वे ख्रीस्तयाग का अनुष्ठान कर रहे थे।

मेक्सिको में संत जोसेफ की धर्मबहनों के धर्मसंघ की सिस्टर मरिया दी लॉस दोलोरेस पालेंसिया गोमेज़ जो इन दिनों सिनॉड महासभा में भाग ले रही हैं, वाटिकन न्यूज से बात करते हुए उनकी हत्या के बारे बात की।

सिस्टर मरिया ने बतलाया कि 21 अक्टूबर को धर्मसभा शुरू करने से पहले की प्रार्थना में स्वर्गीय फादर की आत्मा की अनन्त शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा सिनॉड प्रतिभागियों ने विश्वव्यापी कलीसिया एवं मेक्सिको के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने फादर मार्सेलो को शांति के योद्धा कहा, जिन्होंने सबसे गरीब लोगों तक वार्ता और न्याय पहुंचाने की कोशिश की। मेक्सिको में आदिवासी समुदाय के एक सदस्य, के रूप में उन्होंने त्ज़ोट्ज़िल समुदाय के अधिकारों के लिए काम किया और देश में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी।

सिस्टर मरिया ने फादर के हत्यारों को एक चिन्ह कहा जो इस बात को दर्शाता है कि समुदाय में फूट लाने वाले लोग मौजूद हैं।

मजबूरन प्रवासन ने मेक्सिको में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से चियापास राज्य में - जहाँ फादर मार्सेलो थे।

चियापास ग्वाटेमाला की सीमा पर स्थित है, जहाँ दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों से प्रवासियों का लगातार आना-जाना लगा रहता है। सिस्टर मारिया ने जोर देकर कहा कि यह प्रवास “पर्यटन, रिश्तों या पढ़ाई के लिए नहीं है; यह आवश्यकता से प्रेरित प्रवास है,” और लोग अनेक ज़रूरतों के साथ आते हैं।

सिस्टर मरिया ने बतलाया कि चियापास उन राज्यों में से एक है, जो “ड्रग्स की तस्करी करनेवाले कैदियों की अदला-बदली के बीच क्षेत्रीय संघर्ष के कारण तीव्र हिंसा का सामना करता है।” एक गैर-सरकारी संगठन इनसाइट क्राइम के अनुसार, चियापास राज्य ड्रग्स, हथियारों और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर प्रवासियों की तस्करी के लिए प्रमुख है।

सिस्टर मरिया कहती हैं कि हिंसा, प्रतिद्वंद्विता, चोरी और अपहरण के कारण आंतरिक प्रवासन हुआ है और, “कुछ मामलों में, समुदायों के बीच विभाजन, विवाद और लंबे समय से एक साथ भाईचारे से रह रहे लोगों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है।”

मिक्सिकन धर्मबहन ने फादर मार्सेलो के हत्यारों को सजा के बिना नहीं छोड़े जाने जोर दिया तथा कहा कि न्याय की रक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “इन क्षेत्रों में जो कुछ हो रहा है उसे न भुला दिया जाए।”

इस साल राज्य में उनकी मृत्यु सबसे हालिया घटना है। जनवरी से अगस्त तक, लगभग 500 हत्याएँ हुई हैं, जो पिछले साल की संख्या 309 से अधिक है।

सिस्टर मारिया ने समझाया, "हमें चिल्लाकर दुनिया को समझाने और सुनने की ज़रूरत है," "ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो मानवता और सृष्टि के विरुद्ध हैं।"



