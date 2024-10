धर्मसभा प्रतिभागियों ने विश्वविद्यालय के छात्रों के चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया

वाटिकन न्यूज

विश्वविद्यालयों के कुल 140 विद्यार्थी शुक्रवार को वाटिकन के पौल षष्ठम सभागार में एकत्रित होकर सिनॉड के सचिवालय के संचालकों से सीधे बात की।

"विश्वविद्यालय के छात्रों की धर्मसभा के संचालकों के साथ वार्ता" शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रासंगिक प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल थी, जिसका उत्तर धर्मसभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेक, धर्मसभा के रिलेटर कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिच, संत बर्नार्दिनो धर्मप्रांत की चांसलर सिस्टर लेतित्सिया सलाजार और दक्षिण टेक्सास के ब्राउन्सविले धर्मप्रांत के बिशप डानिएल फ्लोरेस ने दिया।

गोलमेज बैठक, जो सिनॉडालिटी पर चल रहे धर्मसभा के दूसरे सत्र की तरह थी, कलीसिया के लिए पोप फ्राँसिस के दृष्टिकोण को दर्शाया कि वे सुनने और संलग्नता की यात्रा पर एक साथ चलें।

पहला सवाल त्रिनिदाद और टोबागो की छात्रा एशिया चेन से आया, जिसने एक अलग संस्कृति में अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए अपने संघर्ष को व्यक्त किया और पूछा कि कलीसिया भविष्य के परामर्शों को कैसे बेहतर बना सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक आवाज़ें सुनी जाएँ।

कार्डिनल ग्रेक ने चुनौती को स्वीकार करते हुए जवाब दिया और साझा किया कि कलीसिया की वर्तमान धर्मसभा प्रक्रिया सुनने के अपने दायरे में अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इस धर्मसभा में पिछले धर्मसभाओं की तुलना में काफी अधिक लोग शामिल हुए हैं।



कार्डिनल ने कहा, "परिवार पर धर्मसभा के दौरान, 114 धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों में से केवल 80 ने भाग लिया। इस बार 114 में से 112 ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की: इसका मतलब है कि लोगों की अच्छी संख्या सुनी गई है।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 20,000 से अधिक लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाग लिया, इसलिए "भागीदारी बहुत अच्छी रही है और भविष्य में और बेहतर होने की उम्मीद है।"

उन्होंने आगे कहा, "सुनना मौलिक है," न केवल राय सुनने के लिए बल्कि प्रक्रिया में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए भी, जो "कलीसिया को और अधिक धर्मसभा बनने में मदद करेगा, जिससे ईश्वर और एक-दूसरे की बात सुनने में निहित मुलाकात की संस्कृति का निर्माण होगा।"



मध्य पूर्व में पली-बढ़ी वेनेजुएला की छात्रा एलेक्जेंड्रा ने पूछा कि कलीसिया से जुड़े नहीं रहने वाले युवाओं को धर्मसभा की परवाह क्यों करनी चाहिए, और कलीसिया उन लोगों के लिए कैसे जगह बना सकती है जो इससे आहत महसूस करते हैं।

कार्डिनल होलेरिक ने आज की ध्रुवीकृत दुनिया में लोगों की राय ही नहीं, बल्कि उनकी बात सुनने के महत्व पर जोर दिया।



उन्होंने अमेरिका में वर्तमान में व्याप्त विचारों के टकराव की ओर इशारा किया और कहा कि "ध्रुवीकरण एक तरह की सोच है जो सिनॉडालिटी से बहुत दूर है, जैसा कि डिजिटल दुनिया, जहाँ आप केवल उन लोगों का पीछा करते हैं जिनकी राय आपके जैसी ही होती है - और यदि आप असहमत होते हैं तो यह बहुत विरोधी हो जाता है।"

लेकिन, उन्होंने आगे कहा, "एक अलग राय रखनेवाला व्यक्ति दुश्मन नहीं है; हम एक ही मानवता के हिस्से हैं। हमें समान समाधान खोजने होंगे।"



उन्होंने कहा, कलीसिया में यह आसान है क्योंकि हम बहनें और भाई हैं; हमने एक ही बपतिस्मा पाया है।

