धर्मसभा मंच: मिशन के नायक के रूप में ईश प्रजा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2024 (रेई) : "ईश प्रजा कभी भी केवल बपतिस्मा प्राप्त लोगों का समूह नहीं होता; बल्कि, यह कलीसिया का 'हम' है, धर्मसभा और मिशन का सामुदायिक और ऐतिहासिक विषय है": धर्मसभा के इंस्ट्रुमेंतुम लेबोरिस से यह उद्धरण "मिशन के विषय के रूप में ईश प्रजा" फोरम के लिए प्रारंभिक बिंदु था, जो 9 अक्टूबर की दोपहर को रोम में येसु संघियों के जनरल मुख्यालय में सम्पन्न हुआ।

चर्चा का संचालन ऑस्ट्रिया के लिंज़ काथलिक विश्वविद्यालय के ईशशास्त्र संकाय में प्रेरितिक ईशशास्त्र की प्रोफेसर और रोमानिया के क्लुज के बेब्स-बोल्याई विश्वविद्यालय के संस्कृति-धर्म-समाज डॉक्टरेट स्कूल की सदस्य क्लारा ए. सिस्ज़ार ने किया।

थॉमस सोडिंग के पास ईशशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री है, और वे रुहर-यूनिवर्सिटी बोचुम कीथलिक ईशशास्त्रीय संकय में न्यू टेस्टामेंट पढ़ाते हैं। वे 2004-2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ईशशास्त्र आयोग के सदस्य थे और वर्तमान में, जर्मन धर्माध्यक्षीय सम्मलेन के विश्वास आयोग के सलाहकार होने के अलावा, वे जर्मन काथलिकों की केंद्रीय समिति और जर्मनी में काथलिक कलीसिया के धर्मसभा मार्ग के उपाध्यक्ष हैं।

अपने सम्बोधन में डॉ. सोडिंग ने व्याख्यात्मक और ख्रीस्तीय एकता पर बहुत सशक्त दृष्टिकोण के साथ, कहा कि मिशन कलीसिया का क्षितिज है।

उन्होंने कहा कि येसु के शिष्यों का कार्य लोगों के विश्वास पर नियंत्रण करना नहीं है बल्कि उसे संभव बनाना है।

इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि मिशनरी समुदाय से किसी को बाहर करना बारह प्रेरितों की योग्यता नहीं है, क्योंकि येसु के मिशन के लिए हमेशा एक बढ़े हाथ की आवश्यकता होती है।

उन्होंने मिशनरी विश्वास के उदाहरणों के रूप में संत पेत्रुस और संत मरिया मगदलेना को इंगित किया, लेकिन खमीर के दृष्टांत में गृहिणी की ओर भी इशारा किया। सोडिंग ने बताया, "केवल एक ही मिशन है, और वह है ईश्वर के आनेवाले राज्य की घोषणा करना। आकर्षण के माध्यम से मिशन काम करना ही कुंजी है।"



उन्होंने आगे कहा, संत पौलुस के अनुसार, “मिशनरी विकास उतना ही अधिक प्रभावी होता है जितना अधिक व्यक्ति विश्वास से भरा होता है, एक ऐसा विश्वास जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रोफेसर ने जोर देकर कहा, "कमज़ोर लोगों को भी शामिल करने और प्रोत्साहित करने के लिए दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए," उन्होंने कहा कि प्रेरित "विश्वासियों को खुद पर निर्भर नहीं बनाता है बल्कि ख्रीस्त में स्वतंत्रता की घोषणा करता है।"

उन्होंने कहा कि ईशशास्त्रीय दक्षता धर्माध्यक्षों का विशेषाधिकार नहीं है, यह कलीसिया के लिए एक उपहार हैं, जिसके द्वारा वे कलीसियाई जीवन में भागीदारी के नए रूपों को प्रोत्साहित करते हैं।

अंत में, सोडिंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन लोकधर्मियों की अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं जो कलीसिया के जीवन में सक्रिय और परिपक्वता से योगदान देना चाहते हैं: "वे अपेक्षा करते हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और वे अधिक पारदर्शिता की मांग करते हैं।"

ऑरमंड रूश ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय, ब्रिस्बेन के पुरोहित और एसोसिएट प्रोफेसर एवं रीडर हैं। ऑस्ट्रेलियाई काथलिक ईशशास्त्रीय संघ के तीन कार्यकालों के लिए चुने गए अध्यक्ष, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महासमिति की दो सभाओं में एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है और धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के महासचिव के सलाहकार हैं।

अपने भाषण में, रूश ने कलीसिया की समावेशी भावना पर जोर दिया, जिसे विश्वासियों के पूरे समूह के रूप में समझा जाता है, जिसमें पदानुक्रम शामिल है।



उन्होंने इस समझ के चार पहलुओं को चित्रित किया: ईश प्रजा एक व्याख्यात्मक विषय के रूप में; ईश प्रजा समय द्वारा निर्धारित विषय के रूप में; ईश प्रजा एक ऐसे स्थान पर स्थित हैं जो सुसमाचार को मूर्त रूप देने के लिए महत्वपूर्ण है; ईश प्रजा एक संस्कारात्मक विषय के रूप में।

इन अर्थों के आधार पर, रूश ने बताया कि कैसे प्रारंभिक ख्रीस्तीय समुदायों को सुसमाचार की व्याख्या करने की आवश्यकता थी ताकि इसे विभिन्न स्थानीय कलीसियाओं में लागू किया जा सके जो धीरे-धीरे उभरे। विभिन्न सिद्धांत सामने आए लेकिन उन्हें मसीह के संदेश के प्रति वफादार माना गया।



रूश ने कहा, "यह धर्मसभा एक व्याख्यात्मक विषय है जो जीवित और पूर्ण सुसमाचार के अर्थ के लिए आत्मा के मार्गदर्शन की तलाश करता है।" समय और स्थान स्पष्ट रूप से डेटा हैं जो कलीसिया और सुसमाचार को आकार देते हैं।

अंत में, रूश ने प्रतिमान 5वीं शताब्दी की काल्सीडॉन परिषद और द्वितीय वाटिकन परिषद के बीच एक समानता का उल्लेख किया। लुमेन जेंसियुम में, वाटिकन द्वितीय ने कलीसिया की जटिल ईश्वरीय और मानवीय वास्तविकता पर जोर दिया है, जो कि पहले की महासभाओं में परिभाषित मसीह के ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव के समान है। उन्होंने कहा, लुमेन जेंसियुम इंगित करता है कि ईश्वरीय को कम करके आंकने से धर्मसभा को केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है (बहुमत जीतता है); दूसरी ओर, मानवीय तत्व को कम करके आंकने से धर्मसभा को केवल एक परामर्श प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है (केवल अधिकारी पद ही निर्णय ले सकते हैं)।



अंत में, रूश ने कहा, "हमें दोहरे जोखिम से बचना चाहिए" और संतुलन बनाए रखने के लिए वाटिकन द्वितीय की ओर देखना चाहिए।

"हमें कानून, धर्मशास्त्र और जीवन के बीच संबंध को फिर से खोजना चाहिए," पियाचेंत्सा में अल्बेरोनी थियोलॉजिकल स्टडी में कैनन लॉ की प्रोफेसर डोनाटा होराक ने कहा, जो पोंटिफ़िकल यूनिवर्सिटी अंजेलिकुम और पियाचेंत्सा में थियोलॉजिकल फॉर्मेशन स्कूल से संबद्ध है। वे इतालवी ईशशास्त्रियों के समन्वय (सीटीआई) की अध्यक्षीय समिति की सदस्य और इतालवी ईशशास्त्रीय संघों के समन्वय (सीएटीआई) की सचिव हैं।

डॉ. होराक के योगदान ने एक धर्मसभा स्वरूप कलीसिया में शक्ति और प्रतिनिधित्व के प्रयोग की जांच की पेशकश की, इस आधार पर कि "हम जो भी सुधार करेंगे, हम उसे संस्थापक की प्रामाणिक मूल इच्छा को फिर से खोजने के लिए करेंगे।"

लक्ष्य और तरीका यह है कि सुसमाचार को न्यायपूर्ण संबंधों और मानवीय सह-अस्तित्व के लिए विश्वसनीय बनाया जाए जिसमें हम सभी खुद को भाई-बहन पाते हैं।



दर्शकों की ओर से दिए गए इस योगदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि मिशन कोई शांतिपूर्ण या स्वादिष्ट चीज़ नहीं है, बल्कि अक्सर बुराई के साथ वास्तविक संघर्ष के आयाम से जुड़ा होता है, होराक ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य "आत्म-संरक्षण, खुद को थोपना, दोहराना या दुनिया से खुद का बचाव करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीह के लिए होना चाहिए जिन्होंने जीवन को मुक्त करने का प्रयास किया।"

उन्होंने फिर से पुष्टि की कि कलीसिया महिलाओं और पुरुषों से बना एक समुदाय है जिसके सभी सदस्य, ख्रीस्त के पुरोहिती, भविष्यवक्ता और राजसी कार्य को वहन करते हैं। सभी मिशन के लिए सह-जिम्मेदार हैं और मसीह में समान हैं।



उन्होंने सत्ता के स्वामित्व पर बात की, जिसके बारे में उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे कानून को सुलझाना होगा।" प्रोफेसर के अनुसार, उन विरोधाभासों को सुलझाना आवश्यक है, जहाँ "कुछ बुनियादी सवालों पर एक तरह की दोहरी कलीसिया शास्त्र उभरती दिखती है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें सत्ता के प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति के पुनर्वास की नींव को फिर से खोजना होगा, उन्होंने बताया कि कैनन कोड वर्तमान में इस बिंदु पर अस्पष्ट है।

होराक ने कहा, "धर्मसभा संस्थानों और सहभागी निकायों का वर्तमान अनुशासन परामर्श की न्यूनतम दृष्टि को प्रकट करता है।"

उन्होंने याद दिलाया कि लातीनी कलीसिया के कानून में, एक कठोर द्वंद्व जड़ जमा चुका है जो धर्मसभाओं - हमेशा और "केवल" परामर्शी - को परिषदों के साथ तुलना करता है, जिनके पास इसके बजाय विचार-विमर्श करने की शक्ति होती है। पूर्वी कलीसियाओं के कानून में यह कठोर अंतर अज्ञात है।



उन्होंने कहा, "ईश प्रजा की भागीदारी का विरोध किया जा रहा है, जो कानून की सीमाओं से भी परे है।" "यदि संहिता को कम से कम इसकी सभी संभावनाओं में क्रियान्वित किया जाता, तो हमारे पास एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण और सहभागी कलीसिया होती; उदाहरण के लिए, विशेष परिषदें (धर्माध्यक्ष और प्रोविंशल), जिनके पास विचार-विमर्श करने की शक्ति है, लगभग अप्रयुक्त रह जायेंगी।"

होराक ने "साझा विचार-विमर्श वाले मतदान की कुछ गतिशीलता को फिर से खोजने की आवश्यकता व्यक्त की, जो विभिन्न विषयों, बहु-प्रेरिताई निकायों को वितरित की जाती है, क्योंकि मामले में क्षमता या कलीसिया की स्थिति, जिसमें निर्णय लिया जाना चाहिए। इसलिए पदानुक्रमिक सिद्धांत को जटिल और विषम कलीसिया संबंधों की गतिशीलता में शामिल किया जाना चाहिए, जहां करिश्मे, प्रेरिताई, कार्यालय और क्षमताएं विभिन्न रूप से वितरित की जाती हैं, हमेशा धर्माध्यक्ष के द्वारा गारंटीकृत सहभागिता में, जो सलाहकार निकायों, धर्मसभाओं या प्रेरितिक आयोगों को विचार-विमर्श वाले वोट का श्रेय दे सकते हैं।"

न्यायविद ने जोर देकर कहा कि भविष्य के धर्मसभा निकायों को ईश्वर के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करना होगा, जिसमें पेशे, कौशल और क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने "परामर्श की प्रामाणिक भावना की पुनर्प्राप्ति का आह्वान किया जो वास्तव में अधिकार के प्रयोग में कलीसिया की शर्त है।"

होराक ने कहा कि जानबूझकर शक्ति, भले ही यह औपचारिक रूप से वैध हो, समझ में आती है अगर यह सामुदायिक आत्मपरख का परिणाम है, क्योंकि कलीसिया एक राजशाही नहीं हो सकता है।



अंत में, उन्होंने पूछा कि हम वर्तमान समय में कलीसियाई कानून के सुधारों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ताकि कानून कलीसिया के जीवन और मिशन की सेवा में हो?

विवरणों में जाने पर, उन्होंने कहा, "पहला कदम," समकालीन कलीसिया विज्ञान के संबंध में विरोधाभासी अभिव्यक्तियों को समाप्त करके संहिता की भाषा में सुधार करना होगा, सलाहकार निकायों द्वारा व्यक्त की गई राय को अनिवार्य रूप से वैध बनाना होगा, प्रत्येक परिषद को चुनावों और उम्मीदवारों पर विनियमों से लैस करना होगा, और नए धर्मसभा संस्थानों को पेश करना होगा। ऐसी बहुत सी संभावनाएँ हैं जो वर्तमान प्रणाली पूरी तरह से लागू होने या सुधार किए जाने पर संभव होंगी।"



होराक ने कहा कि हम इससे भी आगे जा सकते हैं: "ऐसे समय में जब संहिताकरण संकट में है, कलीसिया का आदेश अपनी परंपरा से संबंधित जीवन शक्ति को फिर से खोज सकता है, जो पिछली सदी में औपचारिक कठोरताओं पर काबू पा सकता है।"

कैनन कानून का अध्ययन, "जो संहिता की व्याख्या के बारे में बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट रहा है, आज एक साहसिक और अधिक 'काथलिक' (सार्वभौमिक) दृष्टिकोण रखने के लिए कह रहा है।"



उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ कलीसियाओं को नए कोड प्रदान करना नहीं, बल्कि अधिक सुव्यवस्थित साधन प्रदान करना हो सकता है, जिसमें प्रक्रियात्मक नियम शामिल हों, ताकि कलीसिया स्वायत्त रूप से कानून बना सकें और अपने ठोस सांस्कृतिक संदर्भ में सुसमाचार की घोषणा को विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को अपना सकें।

सार्वभौमिक कानून में संस्थानों, प्रेरिताई और कलीसिया संबंधी संरचनाओं के अनुशासन के "स्वस्थ विकेंद्रीकरण" और स्वस्थ भेदभाव को बढ़ावा देने का कार्य तेजी से होगा, हमेशा उस समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जो ईश प्रजा में प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति का मौलिक अधिकार/कर्तव्य है।



मोज़ाम्बिक में साई-साई के धर्माध्यक्ष लुचो एंड्रीस मुआंदुला को बाइबिल-प्रेरितिक चिंतन के साथ बहस को पूरक बनाने का काम सौंपा गया था। अपने देश के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष और अफ्रीका एवं मेडागास्कर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संगोष्ठी के पहले उपाध्यक्ष, ने ईश प्रजा को एक ऐसे मिशन के लिए प्रेरित किया जो मनुष्य से नहीं बल्कि पिता से आता है।

उन्होंने लोगों को एक ऐसी कलीसिया में आने के लिए आमंत्रित किया जो “मिशनरी स्वामी नहीं बल्कि मिशनरी सेवक है।” उन्होंने यह भी दोहराया कि कलीसिया खुद को आत्म-संदर्भित रवैये में बंद नहीं कर सकती: “यह केवल ख्रीस्तीय समुदाय के रखरखाव की सेवा करने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ संवाद में शामिल होने का मामला है।” उन्होंने कहा, यह एक ऐसा रवैया है जो प्रत्येक व्यक्ति की ख्रीस्तीय दीक्षा से विकसित होना चाहिए, जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका में होता है, जहां पल्ली जीवन को क्षेत्रों की व्यावहारिक जरूरतों पर आधारित किया जाता है।

मंच में उपस्थित लोगों के साथ प्रश्नों के आदान-प्रदान में, इस चिंता को दूर करने की आवश्यकता उभरी कि ईश प्रजा के बारे में बात करना है, जबकि इस बात पर जोर नहीं देना है कि कोई "कलीसिया के निकाय" के बारे में बात कर रहा है, एक समाजशास्त्रीय श्रेणी में "चूक" जाना है जो ईश्वरीय तथ्य की उपेक्षा करता है।

एक ईशशास्त्री और मिशनरी ने सवाल पूछा: अगर कलीसिया में इतने कम लोग हैं तो ये मिशनरी लोग कहाँ हैं?" उन्होंने कहा, "हर चीज का इंजन, एक-दूसरे को जानना और धर्मसभा बनाना खुशी लाना है।"



उन्होंने सुझाव दिया कि शायद, यह वास्तव में खुशी की यही विशेषता है, जो इस समय कुछ हद तक खो गई है, जिसे "अधिक ठोस और निरंतर ख्रीस्तीय गठन के माध्यम से" पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए।



