धर्मसभा ने महासमिति के नये सदस्यों का चुनाव किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर 2024 (रेई) : बुधवार को धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की 15वीं महासभा में प्रतिनिधियों ने धर्मसभा के महासचिवालय की महासमिति के नए सदस्यों का चुनाव किया। धर्मसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पोप फ्राँसिस ने सभा के काम को नियंत्रित करने वाले वर्तमान निर्देश में संशोधन किया, जिससे सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई।

इनमें से 12 का चुनाव दोपहर में धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्षों या समकक्षों में से किया गया जो सभा के हिस्से हैं: 1 पूर्वी काथलिक कलीसिया से, 1 ओशिनिया से, 2 उत्तरी अमेरिका, 2 लैटिन अमेरिका, 2 यूरोप, 2 अफ्रीका और 2 एशिया से।

इनके अलावा, पोप 4 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, साथ ही, समय आने पर, अगले धर्मसभा के विषय के लिए जिम्मेदार रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के विभाग के प्रमुख की भी नियुक्ति करेंगे।

जैसा कि प्रेरितिक संविधान एपिस्कोपालिस कम्युनियो (न. 24, 1-3) में कहा गया है, जनरल सचिवालय की महासमिति साधारण महासभा की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

महासमिति के सदस्यों का कार्यकाल उस महासभा के अंत में शुरू होता है जिसने उन्हें चुना है, वे अगली महासभा के सदस्य होते हैं, और उनका कार्यकाल उस महासभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है।

संत पापा की अध्यक्षता में, समिति महासचिवालय का एक अनिवार्य हिस्सा है।

नई महासमिति धर्मसभा प्रक्रिया को लागू करने और अगले धर्मसभा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कार्डिनल मारियो ग्रेक ने नव निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएँ देते हुए, वर्तमान धर्मसभा प्रक्रिया को सफल बनाने में उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए निवर्तमान सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पूर्वी काथलिक कलीसिया से

परम पूज्य यूसुफ एबीएसआई, ग्रीक मेलकाइट्स के अन्ताकिया के प्राधिधर्माध्यक्ष, ग्रीक मेलकाइट काथलिक कलीसिया की धर्मसभा के प्रमुख

ओशिनिया से

महामहिम परम आदरणीय मोनसिन्योर तिमोथी जॉन कॉस्टेलो, एस.डी.बी., पर्थ के महाधर्माध्यक्ष (ऑस्ट्रेलिया)।

उत्तरी अमेरिका से

महामहिम परम आदरणीय मोनसिन्योर डानिएल एर्नेस्ट फ्लोरेस, ब्राउन्सविले (अमेरिका) के धर्माध्यक्ष।

महामहिम परम आदरणीय मोनसिन्योर एलेन फौबर्ट, वैलीफील्ड (कनाडा) के धर्माध्यक्ष।

लैटिन अमेरिका से

महामहिम लुइस जोस रुएडा अपारिसियो, बोगोटा (कोलंबिया) के महाधर्माध्यक्ष,

महामहिम जोस लुइस अज़ुएजे अयाला, माराकाइबो के महाधर्माध्यक्ष (वेनेजुएला)

यूरोप से

महामहिम कार्डिनल जीन-मार्क एवेलीन, मार्सिले (फ्रांस) के महाधर्माध्यक्ष

महामहिम मोनसिन्योर जिंटारस ग्रूसास, विनियस (लिथुआनिया) के महाधर्माध्यक्ष

अफ्रीका से

कार्डिनल डियूडोने एनज़ापालिंगा, सी.एस.एस.पी., बांगुई के महाधर्माध्यक्ष (मध्य अफ्रीकी गणराज्य)

महामहिम मोनसिन्योर एंड्रयू फ़ुआन्या एनकेईए, बामेंडा के महाधर्माध्यक्ष (कैमरून)

एशिया से

महामहिम कार्डिनल फिलिप नेरी एंटोनियो सेबास्टियाओ डू रोसारियो फेराओ, गोवा और दमाओ (भारत) के महाधर्माध्यक्ष

महामहिम पाब्लो वर्जिलियो एस. डेविड, कालूकन के धर्माध्यक्ष (फिलीपींस)

इस सूची से संत पापा फ्राँसिस 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।

सोलहवीं महासभा के साथ अपना कार्यकाल समाप्त करनेवाले सदस्य हैं:

परम पूज्य इग्नेस यूसुफ तृतीय यूनान, सीरिया के अन्ताकिया के प्राधिधर्माध्यक्ष, सीरियाई काथलिक कलीसिया (लेबनान) की धर्मसभा के प्रमुख।

कार्डिनल क्रिस्टोफ़ शॉनबोर्न, ओ.पी., वियना के महाधर्माध्यक्ष (ऑस्ट्रिया)

कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, बॉम्बे के महाधर्माध्यक्ष, भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष (भारत)

कार्डिनल जेराल्ड सिप्रियन लाक्रोइक्स, आई.एस.पी.एक्स., क्यूबेक के महाधर्माध्यक्ष, (कनाडा)

कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो, एस.डी.बी., यांगून (म्यांमार) के महाधर्माध्यक्ष

कार्डिनल डानियल फर्नांदो स्टर्ला बेरहोएट, एस.डी.बी., मोंटेवीडियो के महाधर्माध्यक्ष (उरुग्वे)

कार्डिनल डियूडोने एनज़ापालिंगा, सी.एस.एसपी., बांगुई के महाधर्माध्यक्ष (मध्य अफ़्रीकी गणराज्य)

कार्डिनल सेर्जो दा रोका, ब्रासीलिया के महाधर्माध्यक्ष (ब्राजील)

कार्डिनल जोसेफ विलियम टोबिन, सी.एस.एस.आर., नेवार्क के महाधर्माध्यक्ष (संयुक्त राज्य अमेरिका)

कार्डिनल जुआन जोस ओमेला ओमेला, बार्सिलोना के महाधर्माध्यक्ष (स्पेन)

कार्डिनल जोसेफ कॉउट्स, कराची के महाधर्माध्यक्ष (पाकिस्तान)

कार्डिनल मात्तेओ मरिया ज़ुप्पी, बोलोग्ना (इटली) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल एमबीलिंजी, सी.एस.एसपी., लुबांगो (अंगोला) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष अंथोनी कॉलिन फिशर, ओ.पी., सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के महाधर्माध्यक्ष

महाधर्माध्यक्ष जैमे काल्डेरोन काल्डेरोन, तापकुला (मेक्सिको) के धर्माध्यक्ष

मोनसिन्योर एंड्रयू फुन्या एनकेईए, बामेंडा के महाधर्माध्यक्ष (कैमरून)

