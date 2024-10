सिनॉड ब्रीफिंग – 17वाँ दिन : प्रतिनिधियों ने अंतिम दस्तावेज में संशोधन का प्रस्ताव रखा

वाटिकन न्यूज

धर्मसभा के प्रतिभागियों ने तथाकथित "अंतिम दस्तावेज" में एक हजार से ज्यादा "मोदी" या संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जो महासभा के काम के अंत का प्रतीक होगा।

धर्मसभा के छोटे कार्य समूहों द्वारा 900 से ज्यादा संशोधन प्रस्तावित किए गए, जहाँ प्रत्येक सुझाव को साधारण बहुमत से मंज़ूरी मिलनी थी। अंतिम दस्तावेज तैयार करने का काम जिस लेखन समूह को सौंपा गया था, उसे धर्मसभा में मौजूद व्यक्तियों से लगभग 100 प्रस्तावित संशोधन भी मिले।

लेखन समूह अब दस्तावेज का अंतिम मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे शनिवार सुबह धर्मसभा में पढ़ा जाएगा और दोपहर में उस पर मतदान किया जाएगा।

बुधवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग में धर्मसभा के सूचना आयोग के अध्यक्ष डॉ. पाओलो रूफिनी ने पत्रकारों को बताया कि धर्मसभा के सदस्य अब धर्मसभा की साधारण परिषद के नवीनीकरण पर मतदान करेंगे, जिसका काम अगली महासभा की तैयारी करना है। नवनिर्वाचित सदस्य वर्तमान सभा के समापन पर पदभार ग्रहण करेंगे।

डॉ. रूफिनी ने पत्रकारों को मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्डिनल फ्रिडोलिन अम्बोंगो द्वारा एक सवाल के जवाब के बारे में कार्डिनल-चुने हुए तिमोथी रैडक्लिफ के बयान के बारे में भी बताया।

नामित-कार्डिनल रैडक्लिफ के एक संबोधन का हवाला देते हुए, जिसे लोस्सेरवातोरे रोमानो में पुनः प्रकाशित किया गया था, एक पत्रकार ने कार्डिनल अम्बोंगो से इस सुझाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा कि फिदूचा सुप्लिकन्स के प्रति अफ़्रीकी प्रतिक्रिया के पीछे वित्तीय विचार थे। कार्डिनल अम्बोंगो ने नामित-कार्डिनल का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने नामित-कार्डिनल रैडक्लिफ से बात की थी, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया।

बुधवार को जारी बयान में नामित कार्डिनल रैडक्लिफ ने बतलाया कि कार्डिनल अम्बोन्गो के साथ उनकी बातचीत में लोस्सेरवातोरे रोमानो द्वारा प्रकाशित मूल भाषण का संदर्भ नहीं था, बल्कि फिल लॉलर के एक लेख का संदर्भ था जो काथलिक संस्कृति की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था।

नामित कार्डिनल रैडक्लिफ ने पुष्टि देते हुए कहा, “लॉलर ने ऑस्सर्वतोरे लेख को जिस तरह पढ़ा, उससे मेरे लिखे का गलत अर्थ निकल आया। मैंने कभी नहीं लिखा या सुझाव नहीं दिया कि अफ्रीका में काथलिक कलीसिया द्वारा अपनाए गए पद वित्तीय विचारों से प्रभावित थे। मैं केवल यह स्वीकार कर रहा था कि अफ्रीका में काथलिक कलीसिया अन्य धर्मों और कलीसियाओं से भारी दबाव में है, जिन्हें बाहरी स्रोतों से अच्छी तरह से वित्त पोषित किया जाता है।"

नामित-कार्डिनल रैडक्लिफ ने अपने वक्तव्य का समापन यह कहते हुए किया कि वे "कार्डिनल अम्बोंगो के प्रति बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मेरे रुख का स्पष्ट बचाव किया।"

डॉ. रूफिनी की प्रस्तुति के बाद, बुधवार के अतिथि वक्ताओं ने मंच संभाला, जिसकी शुरुआत कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ओएसए से हुई।

धर्माध्यक्षों के लिए वाटिकन विभाग के प्रीफेक्ट ने धर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों के सम्मेलनों की भूमिका एवं अधिकार पर बात की, जिसकी शुरुआत धर्माध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा से हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्माध्यक्ष "व्यापार प्रशासक" नहीं हैं, बल्कि उन्हें सबसे पहले चरवाहे होना चाहिए, जिन्हें उनकी देखभाल में सौंपे गए ईश प्रजा के साथ चलना चाहिए।

कार्डिनल प्रीवोस्ट ने पिता और चरवाहे की अपनी भूमिका के संबंध में धर्माध्यक्षों द्वारा महसूस किए जाने वाले तनाव पर ध्यान दिया, जबकि कभी-कभी उन्हें न्यायाधीश और अनुशासनकर्ता भी बनना पड़ता है।

कार्डिनल ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि धर्माध्यक्ष का अधिकार "सेवा" पर आधारित है, उन्होंने कहा कि कलीसिया के भीतर सत्ता संरचनाओं की गतिशीलता को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए एक धर्मप्रांत के सभी सदस्यों की सेवा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, उन्होंने धर्माध्यक्षों द्वारा पुरोहितों, धर्मसमाजियों और लोकधर्मियों के साथ परामर्श करने एवं साथ ही साथ विभिन्न धर्मसभा संरचनाओं को भी काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिन्हें कलीसियाई कानून में पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

उन्होंने धर्माध्यक्षों को अपने लोगों को जानने और उनकी बात सुनने के लिए प्रोत्साहित किया।

अंत में, कार्डिनल प्रीवोस्ट ने कहा कि धर्माध्यक्षों के लिए समाज के हाशिये पर रहनेवाले लोगों और खुद को बहिष्कृत महसूस करनेवालों तक पहुंचना और उन्हें कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना "बहुत महत्वपूर्ण" है।

उन्होंने पोप फ्राँसिस के नारे "हरेक, हरेक, हरेक" पर प्रकाश डाला, जिसका अर्थ है कि सभी का स्वागत किया जाना चाहिए, और कहा कि धर्माध्यक्षों को विशेष रूप से उस स्वागत और खुलेपन की अभिव्यक्ति के लिए बुलाया जाता है।

अगले वक्ता, धर्मसभा में विशेषज्ञ प्रोफेसर मेरियम विजलेंस ने धर्मसभा के संबंध में कलीसियाई कानून की भूमिका को संबोधित किया।

उन्होंने अपने द्वारा दिए गए पहले के व्याख्यान का हवाला देते हुए "रीसेट बटन दबाने" के रूपक का इस्तेमाल किया और कहा कि इसमें उस प्रणाली को बदलना शामिल है जिसमें हम किसी विशेष कार्य के लिए काम करने की स्थितियों को अनुकूलित करने के लिए काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान धर्मसभा पोप द्वारा कलीसिया को कलीसिया के मिशनरी कार्य को अनुकूलतम बनाने के लिए कार्यकारी विषयों के संबंध में "पुनर्गठित" करने का निमंत्रण है।

द्वितीय वाटिकन महासभा पर आधारित, कार्यकारी विषय जिसमें कलीसिया के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के बुलाहटों, करिश्मों और विभिन्न संदर्भों के आलोक में एक साथ विचार करना शामिल है, जिसमें वे खुद को पाते हैं, कि वे कलीसिया के मिशन को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं।

प्रोफेसर विजलेंस ने ईश्वर के लोगों की "महान स्थिरता" पर भी टिप्पणी की, जिन्होंने जोर दिया है कि धर्मसभा द्वारा शुरू की गई परिवर्तनकारी प्रक्रिया के साथ विहित संरचनाएँ होनी चाहिए। उन्होंने कलीसिया के हर स्तर पर, महाद्वीपीय स्तर सहित, ईश्वर के सभी लोगों को शामिल करते हुए धर्माध्यक्ष और कलीसियाई सभाओं के आह्वान का उल्लेख किया, साथ ही अनिवार्य प्रेरितिक परिषदों के आह्वान का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने कहा कि मजबूत किया जाना चाहिए।

अंत में, प्रोफेसर विजलेंस ने जवाबदेही, पारदर्शिता और मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि कलीसिया के भीतर दुर्व्यवहारों ने कलीसिया की विश्वसनीयता पर प्रभाव डाला।

उन्होंने इस बात पर बढ़ती जागरूकता पर ध्यान दिया कि सभी श्रद्धालु एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसका मतलब है कि एक दूसरे को थामे रखना आपसी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह अहसास सामाजिक नहीं बल्कि गहरे धार्मिक दृष्टिकोण से आता है।

फादर गिल्स रूथियर, जो एक ईशशास्त्री और कलीसिया के इतिहास के विशेषज्ञ हैं, धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सैद्धांतिक अधिकार के प्रश्न पर चर्चा करते हुए अगला भाषण दिया।

उन्होंने कहा कि यह प्रश्न नया नहीं है, इसे वाटिकन द्वितीय के बाद से कई मजिस्ट्रेट दस्तावेजों में संबोधित किया गया है।

उन्होंने इस शब्द के अर्थ के बारे में एक सख्त विवरण पर जोर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के पास नए सिद्धांतों को प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी कलीसिया और पोप के साथ संवाद में काम करना चाहिए।

ठोस रूप से, उन्होंने कलीसिया के आम विश्वास को इस तरह से सिखाने के लिए धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों की क्षमता के बारे में बात की जो किसी विशेष लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो - यानी, शिक्षण को एक अमूर्त विचार के रूप में न छोड़ना बल्कि कलीसिया की शिक्षा को अपने लोगों की जरूरतों और चुनौतियों पर लागू करना।

अंत में, फादर खलील अलवान, एमएल, मैरोनाइट कलीसिया से धर्मसभा प्रक्रिया के एक गवाह, ने विभिन्न पूर्वी काथलिक कलीसियाओं के बारे में बात की।

उन्होंने मौजूदा धर्मसभा की एक नवीनता पर ध्यान देते हुए कहा कि पोप फ्राँसिस की पहल पर धर्माध्यक्षों के अतिरिक्त अन्य पुरोहितों, उपयाजकों, धर्मसमाजियों, तथा लोकधर्मियों को पूर्ण मतदान के अधिकारों के साथ सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि लोकधर्मी द्वारा इसकी बहुत सराहना की जा रही है और यह सभा "सार्वभौमिक कलीसिया की संवेदना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति" बन रही है। फादर अलवान ने पूर्वी काथलिक कलीसियाओं पर चर्चा की, जो केवल स्थानीय कलीसिया नहीं, बल्कि प्रेरितिक और प्राधिधर्माध्यक्षीय कलीसिया हैं, जिनके अपने अधिकार क्षेत्र, परंपराएँ और विरासत हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्वी काथलिक, अपने मातृभूमि से आगे बढ़कर, पूरे विश्व में प्रवासियों के रूप में यात्रा करते हैं, तथा अपनी कलीसिया की राय भी साथ लाते हैं, जो प्रायः युद्ध सहित विभिन्न कष्टों से पीड़ित रहते हैं।

दुनिया भर में फैले पूर्वी काथलिक अपने मूल देश से जुड़े रहते हुए भी “लोगों का दर्द” उठाते हैं। अक्सर “शहादत” से चिह्नित, वे पुनरुत्थान की आशा बनाए रखते हैं। फादर अलवान ने कहा कि इस धर्मसभा के दौरान, पूर्वी काथलिकों ने कलीसिया की एकता की समृद्धि का अनुभव किया है जो अभी भी विविधतापूर्ण है। उन्होंने कहा, “आत्मा में आत्मपरख के माध्यम से, हमने दूसरों की ओर से करुणा, समझ और आशा पाई है।”

उन्होंने आपसी समझ और आमहित के लिए मिलकर काम करने के उद्देश्य से "संबंधों को बुनने और संवाद के पुल बनाने" के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने एकजुटता के ठोस संकेतों का भी उल्लेख किया, जिसमें एकात्मता, पूर्व काथलिकों को पोप फ्राँसिस का पत्र और पवित्र भूमि में युद्ध के "अत्याचारों" को समाप्त करने के लिए प्रार्थना और उपवास के एक दिन का आह्वान, साथ ही रविवार, 20 अक्टूबर को पवित्र मिस्सा के दौरान दमिश्क के ग्यारह शहीदों को संत घोषित करना शामिल है।

अंत में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पवित्र भूमि में युद्ध को समाप्त करने के आह्वान में अपनी आवाज जोड़ते हुए, फादर अलवान ने समझाया कि ख्रीस्तीय आशा केवल सतही आशावाद नहीं है।

उन्होंने कहा, क्रूस अंतिम शब्द नहीं है। ईश्वर ने दुःख में भी जीवन का मार्ग तैयार किया है, "हमें आगे बढ़ने की आशा दी है, मध्य पूर्व में शांतिपूर्ण भविष्य की आशा दी है, भले ही वह बहुत दूर लगे।"

