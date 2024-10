सिनॉड ब्रीफिंग : 9वाँ दिन : संबंधों की देखभाल

वाटिकन न्यूज

शुक्रवार दोपहर को दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. शेइला पीरेस ने बताया कि इस मॉड्यूल का केंद्रीय विषय है संबंधों की देखभाल, कलीसिया के भीतर तथा कलीसिया एवं विश्व के बीच।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह देखभाल विश्वास, पारदर्शिता और सुसंगतता पर आधारित होनी चाहिए। डॉ. पीरेस ने कार्डिनल होलरिक के इस आग्रह पर भी ध्यान दिया कि मिशन के लिए गवाहों के रूप में तैयार ख्रीस्तीयों को समग्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि कलीसिया संबंधी विवेक प्रबंधकीय तकनीकों के प्रश्नों से अलग है।

पीरेस ने कलीसिया के भीतर भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के विकास के लिए कार्डिनल होलरिक के आह्वान और कलीसिया के भीतर जिम्मेदारी वाले लोगों के काम के निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

तीसरे मॉड्यूल पर काम की शुरुआत में फादर तिमोथी रैडक्लिफ द्वारा किए गए चिंतन की ओर मुड़ते हुए, डॉ. पीरेस ने कलीसिया के भीतर परिवर्तन की प्रक्रियाओं और सुसमाचार में कनानी महिला के साथ येसु की बातचीत के बीच दोमिनिकन आध्यात्मिक निर्देशक की तुलना की ओर इशारा किया।

फादर रैडक्लिफ ने कहा था कि येसु का मौन गंभीरता से सुनने के एक क्षण को दिखलाता है जो पीड़ित लोगों की पुकार सुनने तथा आज कलीसिया के सामने उपस्थित जटिल प्रश्नों का समाधान करने के कलीसिया के प्रयासों के लिए एक आदर्श हो सकता है।

दोमिनिकन उपदेशक के चिंतन ने समानता और भिन्नता के बीच के संबंध के प्रश्न पर भी जोर दिया, विशेष रूप से बपतिस्मा प्राप्त समुदाय में विभिन्न बुलाहटों और भूमिकाओं के संदर्भ में।

अंत में, उन्होंने ध्यानपूर्वक और निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, और तत्काल एवं सरल उत्तर खोजने की इच्छा का विरोध करने के महत्व पर जोर दिया। फादर रैडक्लिफ ने कहा कि कनानी महिला के प्रति येसु की प्रतिक्रिया, उन लोगों के लिए एक खुलापन और स्वागत करनेवाली नज़र दिखाती है जो अलग हैं।



डॉ. पीरेस की रिपोर्ट के बाद, डॉ. रफ़िनी ने अगले कुछ दिनों में धर्मसभा के काम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बतलाया कि शुक्रवार दोपहर को, सभा आगामी चर्चाओं के एजेंडे पर मतदान करने से पहले विभिन्न भाषा समूहों की रिपोर्ट सुनेगी, जो शनिवार सुबह शुरू होगी। डॉ. रूफ़िनी ने सभी को धर्मसभा के ख्रीस्तीय एकता जागरण में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, जो शुक्रवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर के बगल में रोमन प्रोटोमार्टर्स के प्राँगण में सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के 80 से अधिक पल्ली रोम में होनेवाले जागरण प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।

प्रेस सम्मेलन में तीन अतिथि भी उपस्थित थे : अमरीका से यूआर्क के कार्डिनल जोसेफ टोबिन सी.एसएस.आर; यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हुए धर्मसभा प्रक्रिया की गवाह डॉ. जुसेपिना दी सिमोन; तथा ऑस्ट्रेलिया से सैंडहर्स्ट के धर्माध्यक्ष शेन मैकिनले।

अपने वक्तव्य में कार्डिनल टोबिन ने वर्तमान सिनॉड और इससे पहले के सिनॉड जिसमें उन्होंने भाग लिया था उनके बीच अंतर पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से धर्मसभा के प्रारंभिक चरण का उल्लेख किया, जिसमें केवल चुनिंदा समूहों को सुनने के बजाय सभी तक पहुंचने का प्रयास शामिल था।

अमरीकी कार्डिनल ने यह भी याद किया कि महासभा में प्रार्थना और मौन पर अधिक जोर दिया गया था और वर्तमान महासभा के दूसरे सत्र में ईशशास्त्रियों और धर्मसिद्धांतवादियों जैसे विशेषज्ञों की बढ़ी हुई भूमिका की ओर इशारा किया।

डॉ. जुसेप्पे दी सिमोन जिनका शैक्षणिक कार्य दर्शनशास्त्र और ईशशास्त्र के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही परिस्थिति विज्ञान के साथ-साथ, उन्होंने धर्मसभा की इस बैठक की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला, तथा कहा कि धर्मसभा की तैयारी और कार्य में नवाचार वास्तव में महत्वपूर्ण है, यह क्रांतिकारी भी है।

उन्होंने कहा कि अभी जो सिनॉडल सभा चल रही है वह अपने आप में “आशा का एक महान चिन्ह है” जो हमारे समय की कलीसिया एवं पूरी मानता को कुछ दे रही है।

उन्होंने कहा कि धर्मसभा का परिणाम, एक दूसरे की बात सुनने से शुरू होकर, एक साथ किए गए गहन और कठोर चिंतन का विचार है। उन्होंने मौन के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने धर्मसभा के सामने आने वाले प्रश्नों के "अंदर रहने" की क्षमता और तत्काल, सरल उत्तरों की तलाश नहीं के रूप में वर्णित किया ।

जैसा कि पिछले प्रतिभागियों ने किया है, डॉ. सिमोन ने तालिकाओं द्वारा दर्शाई गई "सुंदर" छवि पर जोर दिया, जहां सभी को समान आधार पर दर्शाया गया है।



ईशशास्त्रियों की मेजों पर महत्वपूर्ण उपस्थिति भी एक महान संकेत है, इसलिए क्योंकि “तकनीकी और विशिष्ट ज्ञान” की आवश्यकता है, जिसे फिर भी संभ्रांतवादी बनने या दैनिक जीवन की वास्तविकता से संपर्क खोने के खतरों से बचना चाहिए।

धर्माध्यक्ष मैकिनले ने पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित धर्मसभा और महासभा के बीच समानताओं के बारे में बात की।

उन्होंने खास रूप से धर्माध्यक्षों के साथ समस्त ईश प्रजा के प्रतिनिधित्व पर गौर किया; पवित्र आत्मा में वार्तालाप की पद्धति; और परामर्श के विभिन्न चरण; साथ ही दोनों कलीसियाई घटनाओं के बीच समानताओं के आधार पर आम सभाओं का विभाजन।

धर्माध्यक्ष मैकिनले ने यह भी कहा कि दोनों सभाओं में समान विषय और थीम उभरे थे, जो ऑस्ट्रेलिया और दुनियाभर में ईश प्रजा द्वारा व्यक्त की गई समान चिंताओं और आशाओं को दर्शाते हैं।

जबकि ऑस्ट्रेलिया में महासमिति ने महत्वपूर्ण और सार्थक निर्णय लिए, धर्माध्यक्ष मैकिनले ने कलीसियाई संस्कृति में बदलाव को इस प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक के रूप में उजागर किया। उन्होंने कहा, "हमने ऑस्ट्रेलिया में कलीसिया को समझने के तरीके, चीजों को देखने के मानक तरीके को बदल दिया है," उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि धर्मसभा में भी यही हो रहा है।



अपने वक्तव्य का समापन करते हुए, धर्माध्यक्ष मैकिनले ने धर्मसभा के प्रतिभागियों के लिए चुनौतियों में से एक पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि वे अभी भी यह निर्धारित करने पर काम कर रहे हैं कि निर्णय लेने में आत्मपरख की प्रक्रियाओं और आत्मा में बातचीत की विधि का "सबसे प्रभावी ढंग से" कैसे उपयोग किया जाए। उन्होंने सुनने और आत्मपरख से कठिनाइयों के समाधान तक के संक्रमण को "चुनौतीपूर्ण" बताया।

साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न मॉडल और प्रतिमान इकट्ठा करना मददगार हो सकता है जो निर्णय लेने के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं।



