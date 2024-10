सिनॉड ब्रीफिंग – 6वाँ दिन : गज़ा पल्ली के लिए 62,000 यूरो दानसंग्रह

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 9 अक्तूबर 2024 (रेई) : वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट एवं धर्मसभा के सूचना आयोग के अध्यक्ष डॉ. पाओलो रूफिनी ने वाटिकन प्रेस कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी कि गज़ा में युद्ध पीड़ितों के लिए 7 अक्टूबर को धर्मसभा में कुल 62,000 यूरो एकत्र किए गए।

प्रेस कार्यालय की उप निदेशक क्रिस्तियाने मुरे ने बतलाया कि सम्मेलन में तीन नवनियुक्त कार्डिनल भी भाग ले रहे हैं : अबीदजान (आईवरी कोस्ट) के महाधर्माध्यक्ष इग्नेस बेसी डोगबो, टोकियो (जापान) के महाधर्माध्यक्ष तरचिसियो इसाओ किकूची और पोर्तो अलेग्रे (ब्राजील) के महाधर्माध्यक्ष जाईमे स्पेंगलर।

डॉ. रूफिनी ने बतलाया कि दानसंग्रह की जानकारी वाटिकन परोपकार विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्राएस्की ने दी। कुल 32,000 यूरो सिनॉड प्रतिभागियों की ओर से दान जमा किये गये और कुल 30.000 यूरो वाटिकन के परोपकार विभाग की ओर से है। कार्डिनल ने बताया कि कुल 62,000 यूरो की राशि येरुसालेम में प्रेरितिक राजदूतावास के माध्यम से वितरित की गई है और यह गज़ा में पवित्र परिवार पल्ली फादर गाब्रिएल रोमानेली के पास पहुँच चुका है। रूफिनी के अनुसार, सभा में उपस्थित लोगों ने अर्जेंटीना के पुरोहित द्वारा भेजे गए धन्यवाद के वीडियो (जिसे वाटिकन प्रेस कार्यालय में दिखाया गया) पर तालियाँ बजाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

डॉ. रूफिनी ने यह भी बताया कि सोमवार को कार्डिनल ग्रेच ने सभा में घोषणा की कि लोकधर्मी, परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय युवा सलाहकार निकाय (आईवाईएबी) में बीस नए सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसकी स्थापना 2018 धर्मसभा के बाद की गई थी। धर्मसभा के सभी प्रतिभागियों की ओर से, महासचिव ने "उन युवा लोगों को शुभकामनाएं दीं जो कलीसिया की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

मंगलवार की सुबह का मध्य भाग - जिसमें पॉल छठवें हॉल में 350 प्रतिभागी मौजूद थे - अंतिम दस्तावेज के प्रारूपण के लिए आयोग के 14 सदस्यों में से 7 को चुनने के लिए समर्पित था। मतदान से पहले, इसके सचिव, मोनसिन्योर रिकार्दो बट्टोकियो ने सभी को याद दिलाया कि आयोग अंतिम दस्तावेज़ का भौतिक रूप से प्रारूपण नहीं करता है, बल्कि कार्य परियोजना की देखरेख करता है।

डॉ. रूफ़िनी ने आगे कहा, मतदान के बाद, भाषा समूह की ओर से रिपोर्टें आईं, जो "इस सभा की नवीनता है।"

विशेष रूप से, "प्रतिवेदकों ने ख्रीस्तीय दीक्षा के महत्व, और एक अधिक सिनॉडल कलीसिया बनाने में संबंधों, और आवश्यक धर्मसभा एवं संबंधपरक मन-परिवर्तन पर प्रकाश डाला।"

"करिश्मा और प्रेरिताई के बीच संबंध" पर भी जोर दिया गया और प्रतिभागियों ने "याजकीय अहंकार से कैसे बचें, समर्पित जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका, सुनने की प्रेरिताई, मिशन से जुड़ी प्रेरिताई के बारे में विभेदित आत्मपरख, और सांस्कृतिक एवं स्थानीय संदर्भों" पर विचार किया।

इसके बाद सूचना आयोग की सचिव शेइला पीरेस ने बताया कि खुली चर्चा के दौरान 18 वक्ताओं ने ख्रीस्तीय दीक्षा के विषय पर अपने योगदान की पेशकश की। उनमें से कई ने रिश्तों और संबंधपरक मन-परिवर्तन को केंद्र में रखने की आवश्यकता व्यक्त की, जैसा कि टेबल ग्रुप के रिपोर्टर्स ने पहले ही किया है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कलीसिया में कलंक से घायल हुए रिश्तों को ठीक करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें दुर्व्यवहार से शुरुआत हुई, धर्मसभा के मार्ग को मजबूत करने के लिए विश्वास के महत्व पर जोर दिया। दूसरों ने कलीसिया को नवीनीकृत करने के लिए उपयाजक के गहन अध्ययन का प्रस्ताव रखा, या "ईश प्रजा की कलीसिया और दान एवं मिशन के महत्व" की ओर इशारा किया। सुश्री पीरेस ने बताया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीबों के प्रति प्यार यूखरिस्त से पैदा होता है और हमें सुसमाचार की शिक्षा के अनुसार देखभाल करनी चाहिए, खासकर, उन लोगों के प्रति जो हाशिए पर हैं, खारिज किए गए हैं और जो कभी-कभी कलीसिया से भी बहिष्कृत महसूस करते हैं।"

वक्ताओं ने यह भी कहा कि "सांसारिकता की ओर झुकती दुनिया में, ख्रीस्तीय दीक्षा की प्रक्रिया अधिक से अधिक आवश्यक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए, हमें भविष्यवक्ता बनना चाहिए, और पूरे समुदाय को शामिल करते हुए छोटी उम्र से ही विश्वास निर्माण की प्रक्रिया की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि सभा को कलीसिया के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ख्रीस्त के प्रेम से जुड़ी क्षमा के विषय पर भी चर्चा की गई, और वक्ताओं ने दोहराया कि समुदाय के बिना ख्रीस्तीय दीक्षा नहीं हो सकती। इस कारण से, कुछ लोगों ने नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के साथ अधिक प्रतिबद्धता की मांग की।"

अंत में, पीरेस ने बताया कि कुछ वक्ताओं ने जानकारी दी कि धर्मसभा का कार्यकारी दस्तावेज़, इंस्त्रुमेंतुम लेबोरिस, कुछ कलीसिया संबंधी वास्तविकताओं और आंदोलनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है, जिनके महत्व को - पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने फिर से पूछा कि धर्मसभा के दस्तावेज़ों सहित कलीसिया के दस्तावेज़ों को ऐसी भाषा में लिखा जाना चाहिए जिसे हर कोई समझ सके।

धर्मसभा के काम के मुख्य विषयों में से एक का उल्लेख करते हुए, कार्डिनल-नियुक्त इग्नेस बेस्सी डोगबो ने बपतिस्मा के संस्कार पर ध्यान केंद्रित किया। "इसके लिए धन्यवाद, हम मसीह के अनुरूप हैं, और हम सभी खुद को ईश्वर की संतान और ख्रीस्त में एक दूसरे के भाई के रूप में पहचान सकते हैं।" यह "हममें से प्रत्येक को, बदले में, दूसरों में येसु के व्यक्तित्व और चेहरे को देखने और खोजने की अनुमति देता है।"

सार्वभौमिक कलीसिया में जो कुछ हो रहा है और इन सप्ताहों में धर्मसभा में जो कुछ हो रहा है, उसके बीच समानता दर्शाते हुए, अबिदजान के महाधर्माध्यक्ष ने पॉल छटवें हॉल में "एक असाधारण मेलजोल और साझेदारी के माहौल में" आपसी सुनने और अनुभव किए गए रिश्तों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "हमें पता है कि हम कलीसिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसी प्रक्रिया में हैं जो निकट भविष्य में कलीसिया के जीवन जीने के तरीके को संशोधित करने की ओर ले जाएगी," उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि सुनने की क्षमता - आपसी मान्यता से आती है, जो "प्रत्येक व्यक्ति को कलीसियाई समुदाय के जीवन में अपना स्थान बनाने की अनुमति देती है।"

नवनियुक्त कार्डिनल किकुची ने जापान में कलीसिया के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनने के बारे में भी बात की। टोक्यो के महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "मेरे देश में दो धर्मसभा सत्रों के बीच, हमने सच्ची धर्मसभा स्वरूप कलीसिया की नींव रखी।"

उन्होंने कहा कि 15 धर्मप्रांतों ने विभिन्न गतिविधियों में शामिल पुरोहितों, लोकधर्मियों, स्वयंसेवकों और प्रचारकों ने एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की, "जिसके दौरान आत्मा में हमारी बातचीत, जिसका हम इन धर्मसभा कार्य दिनों में वाटिकन में भी अभ्यास कर रहे हैं, को मजबूत किया।"

मई 2023 से कारितास इंटरनैशनल के अध्यक्ष रहे कार्डिनल -नियुक्त किकुची ने कहा कि साझा लक्ष्य "धर्मसभा के मार्ग में एक सामान्य आधार की तलाश, खोज और निर्माण करना है।"

ब्राजील के महाधर्माध्यक्ष जैमे स्पेंगलर ने कार्डिनल चुने जाने पर अपने आश्चर्य के बारे में बताया, जो उनके देशवासी क्रिस्तियन मुरे के एक सवाल से प्रेरित था। उन्होंने कहा, "मैं कार्लो मारिया मार्टिनी की एक सुंदर पुस्तक, जिसका शीर्षक सेक्वेला क्रिस्ती है, पढ़ना समाप्त कर रहा था, जब मेरा फोन बजने लगा लगा। मुझे बहुत से बधाई संदेश मिल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर, मेरे कई मित्रों ने मुझे पत्र लिखकर पोप के देवदूत प्रार्थना को देखने की सलाह दी, और तब मुझे समझ में आया।" "यह स्वाभाविक रूप से एक बड़ी खुशी थी, यह जानते हुए कि कार्डिनल होने का मतलब पोप और कलीसिया की सेवा करना है। मैं दुनिया, मानवता और कलीसियाई समुदाय के इतिहास में ऐसे नाजुक क्षण में सहयोग करने के अवसर के लिए संत पिता का आभारी हूँ।"

इसके बाद तीनों नवनियुक्त कार्डिनलों ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। धर्मसभा को किस तरह की शासन शैली अपनानी चाहिए, इस बारे में पूछे जाने पर महाधर्माध्यक्ष स्पेंगलर ने "लोकतंत्र के संकट" से प्रभावित दुनिया में इस सवाल की "जटिलता" की ओर इशारा किया, जिसके परिणामस्वरूप, "अधिकार का सवाल" महत्वपूर्ण हो जाता है।

पोर्तो एलेग्रे के महाधर्माध्यक्ष ने संत पापा पॉल छठवें के शब्दों को याद किया, जिन्होंने समझाया कि कैसे लोग "शिक्षकों की तुलना में गवाहों की बात को अधिक ध्यान से सुनते हैं, और यदि वे शिक्षकों की बात सुनते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे गवाह हैं।" इसलिए, उन्होंने कहा, शक्ति "समाजशास्त्रीय कारक" से नहीं बल्कि "नैतिक, सदाचार और धार्मिक" गवाही से प्राप्त होती है।

इस अवधारणा को नवनियुक्त कार्डिनल किकुची ने दोहराया, जिन्होंने "पिरामिड" शैली से हटकर "सिनोडल" शैली की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, इसका परिणाम केवल "सर्वसम्मति" के आधार पर निर्णय लेने में नहीं होना चाहिए। टोक्यो के महाधर्माध्यक्ष ने समझाया, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम धर्मसभा स्वरूप कलीसिया को उसी तरह समझें।" "आम आत्मपरख के बावजूद, अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंतिम निर्णय लेना चाहिए।"

दुनिया के तीन अलग-अलग हिस्सों से आए तीन नवनियुक्त कार्डिनलों से उनके समुदायों की एक विशिष्ट विशेषता की पहचान करने के लिए कहा गया। वे सभी "उपहारों के आदान-प्रदान" के धर्मसभा के आदर्श का पालन करने पर सहमत हुए। नवनियुक्त कार्डिनल किकुची ने कहा कि "पहले यह पश्चिम से पूर्व की ओर, औद्योगिक देशों से विकासशील देशों की ओर होता था," लेकिन अब प्रतिमान में बदलाव आया है, जहां पोप फ्राँसिस द्वारा उल्लिखित "परिधीय क्षेत्र" उस केंद्र का अभिन्न अंग बन गए हैं जो पहले यूरोपीय महाद्वीप हुआ करता था।

नवनियुक्त कार्डिनल बेसी डोगबो ने अपनी ओर से अफ्रीकी धर्मप्रांतों की "आध्यात्मिक" समृद्धि पर जोर दिया, जहाँ "विश्वास को आनंद के साथ जिया जाता है।" उन्होंने बताया कि कैसे, कार्डिनल के रूप में उनके चुनाव की खबर सुनकर, उनके गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और स्थानीय बैंड ने जश्न मनाया। आईवरी के महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "अफ्रीका को गरीब, विनम्र लोगों की इस सरल खुशी को साझा करना चाहिए जो छोटी-छोटी चीजों से खुश हैं।"

महाधर्माध्यक्ष स्पेंगलर ने लैटिन अमेरिका के प्रचार में "जर्मन, इतालवी, पोलिश, यूक्रेनी और जापानी" प्रवासियों के योगदान पर प्रकाश डाला। वे अक्सर "धोखे के शिकार हुए" "पीड़ित" रहे, लेकिन उनके पास "एक बहुत ही सुंदर गुण था: दृढ़ संकल्प।"

पोर्तो एलेग्रे के महाधर्माध्यक्ष ने अमेजन और आदिवासी समुदायों के लिए एक विशिष्ट अनुष्ठान बनाने की संभावना के बारे में कुछ सवालों के जवाब भी दिए, जहाँ "महीने, यहाँ तक कि साल भी मिस्सा बलिदान के बिना बीत जाते हैं।" लातिनी अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के भीतर, जिसके वे अध्यक्ष हैं, समूह इस तरह के एकीकरण की संभावना पर काम कर रहे हैं। इस परिकल्पना के साथ-साथ स्थानीय आबादी के बीच पारंपरिक रोमन अनुष्ठान के "संस्कृतिकरण" का विचार भी है।

नव-नियुक्त कार्डिनल स्पेंगलर ने पारंपरिक कार्यों को करने में आदिवासी विश्वासियों की "गरिमा" को याद किया। "एक मूल्य जिसे हम कभी-कभी अपने स्वयं के पवित्र मिस्सा में नहीं देखते हैं, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हों।"

जलवायु परिवर्तन और हाल ही में रियो ग्रांदे दू सुल में बाढ़ से हुए भारी नुकसान पर भी एक प्रश्न था, जो इसके इतिहास की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा है। 2024 में, दक्षिण अमेरिकी देश में आग लगने की घटनाओं में 76% की वृद्धि हुई, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है, जिसमें कृषि व्यवसाय जांच के दायरे में है।

महाधर्माध्यक्ष स्पेंगलर के अनुसार, धर्मसभा द्वारा विश्लेषण किए गए विभिन्न "संबंधों" में से, "हमारे आम घर" के साथ संबंध पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विचार मानवता के अस्तित्व के लिए मात्र खतरे से परे है, और ग्रह को ईश्वर की रचना के रूप में देखते समय और भी महत्वपूर्ण आयाम लेता है।

अंत में, ब्राजील के महाधर्माध्यक्ष से पुरोहितों के ब्रह्मचर्य के "नाजुक" मुद्दे के बारे में पूछा गया। "स्थायी उपयाजक" के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, नवनियुक्त कार्डिनल ने कहा कि "शायद, भविष्य में, इन लोगों को एक विशिष्ट समुदाय के लिए पुरोहित नियुक्त किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा, आगे का रास्ता? "मुझे नहीं पता, लेकिन हम समय के संकेतों के साथ-साथ ईशशास्त्रीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर सकते हैं।"

