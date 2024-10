धर्मसभा के अंतिम दिन सिनॉड प्रतिभागियों की प्रार्थना

वाटिकन न्यूज

करीब एक महीने के बाद सिनॉडालिटी पर धर्माध्यक्षीय धर्मसभा की यात्रा जब समाप्ति के कगार पर है, इसके पूर्व शनिवार सुबह को धर्मसभा शुरू करते हुए इस प्रकार प्रार्थना की गई।

हे प्रभु हमारे ईश्वर,

हम पवित्र आत्मा को सुनते हुए एक साथ यात्रा करने के इस सिनॉडल महीने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमने अपने बीच आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, इस प्रक्रिया से हम बदल गए हैं। सुनने, संवाद और आत्मपरख के इस आध्यात्मिक और कलीसियाई अनुभव की गहराई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

आपने हमें हमारे मतभेदों से परे मुलाकात के भ्रातृत्व का अनुभव करने, सुसमाचार की खुशी और आपके पुनरुत्थान की ताकत का स्वाद लेने की अनुमति दी है। आप हमें सभी की भागीदारी को मजबूत करके मिशन की सेवा में सहभागिता बुनने के लिए बुलाते हैं। हमें विश्व में शांति, मेल-मिलाप और आशा का संदेश लाने के लिए, धर्मसभा के मिशनरी बनने की कृपा दे।

हे हमारे प्रभु ईश्वर,

हम काम के इस आखिरी दिन, दस्तावेज को पढ़ने और अनुमोदन करने के इस महत्वपूर्ण चरण की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। हम इस यात्रा के लिए और उन सभी के काम के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के फल के रूप में पोप और समस्त कलीसिया को पेश किए जानेवाले दस्तावेज के विस्तार में योगदान दिया। हमें अपनी ज्योति और सत्य की आत्मा, अपनी स्वतंत्रता और साहस की आत्मा प्रदान कर, ताकि हम इसका स्वागत आपकी कृपा के उपहार के रूप में कर सकें।

धर्म सभा का समापन संत पापा फ्राँसिस 27 अक्टूबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर में समारोही ख्रीस्तयाग के साथ करेंगे।

