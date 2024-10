नाबालिगों की सुरक्षा: पहली रिपोर्ट में 'कठोर' प्रतिक्रिया का आह्वान

वाटिकन न्यूज

"मैं चाहता हूँ कि आप हर साल नाबालिगों और कमज़ोर वयस्कों की सुरक्षा के लिए कलीसिया के प्रयासों पर मेरे लिए एक रिपोर्ट तैयार करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ से शुरु करें, ताकि इस बात का विश्वसनीय विवरण दिया जा सके कि वर्तमान में क्या किया जा रहा है और किस बदलाव की ज़रूरत है, ताकि सक्षम अधिकारी कार्रवाई कर सकें।"

उक्त बात अप्रैल 2022 को अपने पूर्ण अधिवेशन के अंत में, नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय आयोग को अपने संबोधन में पोप फ्राँसिस ने कही थी। गए इस अनुरोध का जवाब देते हुए, आयोग – जिसकी स्थापना 2014 में पोप द्वारा कलीसिया के भीतर दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त पहल का प्रस्ताव करने के लिए की गई थी – ने पोप के आह्वान का जवाब दिया है और आज, 29 अक्टूबर को, सुरक्षा के लिए कलीसिया की नीतियों और प्रक्रियाओं पर अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

लगभग 50 पृष्ठों की यह रिपोर्ट चार खंडों में विभाजित है, तथा इसमें विभिन्न महाद्वीपों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संस्थानों, धर्मसभाओं और यहां तक​​कि रोमन क्यूरिया से भी अनेक आंकड़े एकत्र किए गए हैं, जिन्हें अपनी कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

यह दस्तावेज़ मौड दी बोअर-बुकीकियो के नेतृत्व में एक कार्य समूह द्वारा तैयार किया गया था, जो बाल संरक्षण में व्यापक अनुभव वाले आयोग के सदस्य हैं। इसके कवर पर एक बाओबाब का पेड़ है। यह "लचीलेपन" का प्रतीक है जो हज़ारों पीड़ितों द्वारा बोलने और कलीसिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए प्रयास करने में दिखाए गए लचीलेपन को दर्शाता है, साथ ही इन अपराधों के कारण खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल करने का भी काम करता है। आयोग का पूरा काम और रिपोर्ट खुद पीड़ितों, उनकी पीड़ा और उनके उपचार पर केंद्रित है।

रिपोर्ट का उद्देश्य कलीसिया की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है, जो दुर्व्यवहार के संकट के लिए मानवाधिकारों और पीड़ित-केंद्रित आधार पर एक “कठोर” प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो कलीसियाई कानून की पुस्तक VI में हाल ही में किए गए सुधारों के अनुरूप है, जो दुर्व्यवहार को मानवीय गरिमा के उल्लंघन के रूप में निंदा करता है। दस्तावेज़ बच्चों की सुरक्षा, संसाधनों को इकट्ठा करने और सार्वभौमिक कलीसिया में साझा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को इकट्ठा करने के कलीसिया के प्रयासों में जोखिम और प्रगति दोनों को उजागर करता है। यह आयोग के लिए पोप, पीड़ितों, स्थानीय कलीसियाओं और ईश्वर के लोगों को व्यवस्थित रूप से निष्कर्षों और सिफारिशों की रिपोर्ट करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

पहचानी गई जरूरतों में से, रिपोर्ट में पीड़ितों के लिए अतिरिक्त आघात को रोकने के लिए सूचना तक बेहतर पहुँच की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। दस्तावेज में कहा गया है, "ऐसे उपायों की खोज की जानी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को उससे संबंधित किसी भी जानकारी तक पहुँच का अधिकार प्रदान करें," जबकि डेटा सुरक्षा कानूनों और आवश्यकताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यह "वाटिकन को संदर्भित दुर्व्यवहार के मामलों के कुशल, समय पर और कठोर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय द्वारा रखे गए अधिकार क्षेत्र के आसपास समेकन और स्पष्टता की आवश्यकता पर भी जोर देता है।" इसमें जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोगों को बर्खास्त करने या हटाने के लिए, "जहाँ उचित हो" प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का भी सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा पर कलीसिया की शिक्षाओं के और विकास एवं क्षतिपूर्ति के लिए कठोर दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए क्षति और मुआवजा नीतियों का अध्ययन करने का आह्वान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह महत्वाकांक्षी सुरक्षा पेशेवरों के लिए शैक्षणिक अवसरों और पर्याप्त संसाधनों को प्रोत्साहित करता है।

वार्षिक रिपोर्ट का दूसरा खंड स्थानीय कलीसियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कई कलीसियाई संस्थानों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आयोग निवारक और उत्तरदायी नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी में स्थानीय कलीसियाई नेताओं के साथ होने के महत्व को स्वीकार करता है। यह "स्थानीय बिशपों और धर्मसंघ के सुपीरियर्स के साथ मानकीकृत डेटा एक्सचेंज" का भी वादा करता है, यह बताते हुए कि बिशपों द्वारा सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा अद लिमिना प्रक्रिया के माध्यम से या धर्माध्यक्षीय सम्मेलन या आयोग के क्षेत्रीय समूहों में से किसी एक के विशेष अनुरोध पर होती है।

आयोग हर साल 15 से 20 स्थानीय कलीसियाओं की समीक्षा करता है, जिसका लक्ष्य 5-6 वार्षिक रिपोर्टों के दौरान पूरी कलीसिया की जांच करना है। प्रत्येक रिपोर्ट में चयनित धार्मिक संस्थानों का विश्लेषण भी शामिल है। इस वर्ष के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों में मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप, बेल्जियम और कैमरून शामिल हैं। इस अवधि के दौरान अद लिमिना दौरे वाले सम्मेलनों में रवांडा, आइवरी कोस्ट, श्रीलंका, कोलंबिया, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, घाना, कांगो गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ई-स्वातिनी, तोगो और बुरुंडी शामिल हैं। रिपोर्ट में शामिल धर्मसंघी संस्थान, कंसोलाता मिशनरी (महिला) और पवित्र आत्मा को समर्पित धर्मसंघ (पुरुष) हैं।

स्थानीय कलीसियाओं के अपने विश्लेषण में, आयोग ने गौर किया कि "कुछ कलीसियाई संस्थाएँ और कलीसियाई अधिकारी सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य लोग दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए कलीसिया की ज़िम्मेदारी लेने की शुरुआत में ही हैं।" कुछ मामलों में, आयोग को "मोतू प्रोप्रियो वोस एस्तिस लक्स मुंडी द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग संरचनाओं और पीड़ित/बचे हुए लोगों को साथ देने की सेवाओं की चिंताजनक कमी मिलती है।

महाद्वीपीय क्षेत्रों में एकत्र किए गए डेटा से कुछ असंतुलनों का पता चलता है। जबकि अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के कुछ हिस्सों को "सुरक्षा के लिए उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों" से लाभ मिलता है, मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों में "अपर्याप्त समर्पित संसाधन" हैं। परमधर्मपीठीय आयोग "धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के बीच एकजुटता बढ़ाने", "सुरक्षा में एक सार्वभौमिक मानक के लिए संसाधन जुटाने", "पीड़ितों/जीवित बचे लोगों की रिपोर्टिंग और सहायता के लिए केंद्र बनाने", "सुरक्षा की एक सच्ची संस्कृति विकसित करने" को आवश्यक मानता है।

तीसरा खंड रोमन कूरिया पर केंद्रित है, जो "नेटवर्क के नेटवर्क" के रूप में, अन्य स्थानीय कलीसियाओं के साथ सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक केंद्र के रूप में काम कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "कलीसिया, समाज के भीतर व्यापक रूप से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में, आबादी की एक श्रृंखला को शामिल करता है, जिसके लिए उसे उचित सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए।"

परमधर्मपीठीय निकाय साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और दुर्व्यवहार के मामलों से संबंधित कूरिया की प्रक्रियाओं और केस कानून में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आस्था के सिद्धांत के लिए विभाग के अनुशासनात्मक अनुभाग ने अपनी गतिविधियों के बारे में सीमित सांख्यिकीय जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की है और सूचना तक पहुँच बढ़ाने का आह्वान किया है। अन्य कार्यों में "विभिन्न विभागों की सुरक्षा जिम्मेदारियों का संचार करना", "रोमन कूरिया में साझा मानकों को बढ़ावा देना" और "विभागीय कार्य में आघात-सूचित, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोणों को शामिल करना" शामिल हैं।

वार्षिक रिपोर्ट में कारितास संगठनों पर केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई है: सार्वभौमिक स्तर पर कारितास इंटरनेशनलिस, क्षेत्रीय स्तर पर कारितास ओशिनिया, राष्ट्रीय स्तर पर कारितास चिली और धर्मप्रांतीय स्तर पर कारिसात नैरोबी। रिपोर्ट में कारितास के मिशन की “बड़ी जटिलता” और सुरक्षा में हाल की प्रगति को स्वीकार किया गया है, साथ ही आयोग के लिए चिंता के विषय “विभिन्न संस्थानों में सुरक्षा प्रथाओं में महत्वपूर्ण भिन्नता” को भी गौर किया गया है।

रिपोर्ट में यादगारी पहल पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसने पिछले दस वर्षों में सीमित संसाधनों वाली कलीसियाओं की सहायता के लिए धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों और धर्मसंघों से धन जुटाया है। यादगारी पहल का लक्ष्य वैश्विक दक्षिण में रिपोर्टिंग और सहायता केंद्र, स्थानीय प्रशिक्षण दक्षता और सुरक्षा पेशेवरों का एक नेटवर्क विकसित करना है। 2023 में, आयोग को इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन से 500,000 यूरो का प्रारंभिक वार्षिक अनुदान मिला; धर्मसंघों से 35,000 यूरो; तथा पेपल फाउंडेशन से 100,000 डॉलर का पहला वार्षिक अनुदान (तीन वर्ष की प्रतिबद्धता के साथ कुल 300,000 डॉलर)। इसके अतिरिक्त, स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने आयोग द्वारा चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने का वचन दिया, जिसमें प्रति वर्ष 300,000 डॉलर (तीन वर्षों में कुल 900,000 डॉलर) का योगदान दिया जाएगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here