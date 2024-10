दास्तवेज के पूर्व पुरोहित तिमथी रैडक्लिफ का अंतिम चिंतन

वाटिकन सिटी

हम अपने अंतिम कार्य के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जहाँ हमें अंतिम दस्तावेज़ पर विचार करना, उसमें संशोधन और उस पर मतदान करना है। आज हम इस भारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हम कैसे ऐसा कर सकते हैंॽ अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में। संत पौलुस ने गलातियों को लिखा, “स्वतंत्रता हेतु, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है।” हमारी प्रेरिताई इस स्वतंत्रता का प्रचार करना और उसे अपनाना है। स्वतंत्रता ख्रीस्तीय का डीएनए है। सर्वप्रथम, हम अपनी स्वतंत्रता में जो जानते और मानते हैं उसे कहें और आपसी सम्मान के साथ, बिना किसी डर से दूसरों की बात सुनें । यह ईश संतान की स्वतंत्रता है कि वे साहसपूर्वक, पार्रेसिया के साथ बोलते हैं, जैसे कि शिष्यों ने येरूसालेम में पुनरुत्थान की खुशखबरी का साहसपूर्वक घोषित किया। इस स्वतंत्रता के कारण, हम में से प्रत्येक “मैं” कह सकता है। हमें चुप रहने का अधिकार नहीं है।

यह स्वतंत्रता हमारे दिलों की गहरी स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता में निहित है क्योंकि हम उन निर्णयों को खोजते हैं जो लिए जाते हैं। हम धर्मसभा के निर्णयों से निराश हो सकते हैं। हममें से कुछ लोग इन्हें भ्रमित या गलत भी मानेंगे। लेकिन हमारे पास उन लोगों की स्वतंत्रता है जो मानते हैं, जैसा कि संत पौलुस ने रोमियों को लिखा है, “'ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उससे प्रेम करते हैं” (रोमियों 8.28)। हम उन लोगों के लिए वही आशा करते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं। हम शांति से रह सकते हैं क्योंकि “'कुछ भी हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता”, अयोग्यता भी नहीं, गलतियाँ भी नहीं। इस स्वतंत्रता के कारण, हम कलीसिया से जुड़ने और “हम” कहने का साहस करते हैं।

हमारे निर्णय लेने का मूल अनुग्रहपूर्ण स्वतंत्रता का यह दोहरा चक्र है। क्योंकि ईश्वर की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की गहराई में काम करती है। संत थॉमस एक्विनास ने हमें बतलाया है कि कृपा प्रकृति को परिपूर्ण बनाता है। यह इसे नष्ट नहीं करता। जब संत थॉमस ने पूछा कि बुद्धिमान लोग इतनी जल्दी बेथलेहम कैसे पहुँच गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह ईश्वर की कृपा और ड्रोमेडरी की गति के कारण था।

पुरोहित तिमथि ने कहा कि आइए इस अनुग्रहित स्वतंत्रता के प्रत्येक आयाम पर संक्षेप में विचार करें। एक बार एक पुरोहित ने शाम के मिस्सा में अपना प्रवचन शुरू करते हुए कहा, “आज सुबह मेरे पास तैयारी करने का समय नहीं था और इसलिए मुझे पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना पड़ा। अब मेरे पास अपने बारे में सोचने का समय है और इसलिए मुझे बेहतर करने की उम्मीद है।” पवित्र आत्मा में विश्वास हमें सत्य की खोज करते समय अपने दिमाग का उपयोग करने से नहीं रोकता है। थॉमस ने जोर देकर कहा कि निर्णयों के बारे में न सोचना और, उदाहरण के लिए, लॉटरी निकालना पवित्र आत्मा का अपमान होगा। विवियन बोलैंड ओपी कहते हैं, “हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारी सोच, इच्छा, भय और पसंद में, पवित्र आत्मा भी काम करते हैं।”

ए मैन फॉर ऑल सीजन्स नामक नाटक में, संत थॉमस मोरे अपनी बेटी मेग से ईश्वर द्वारा दी गई सोचने की क्षमता का सम्मान करने का निवेदन करते हैं: “सुनो, मेग, ईश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी महिमा दिखाने के लिए बनाया, जैसे उसने जानवरों को उनकी मासूमियत के लिए और पौधों को उनकी सादगी के लिए बनाया। लेकिन मनुष्य को उसने अपनी बुद्धि की उलझन में, अपनी बुद्धिमता में सेवा करने के लिए बनाया।”

रोम ने यवेस कोंगर को चुप करा दिया। उन्हें इंग्लैंड निर्वासित भी कर दिया गया, जो एक फ्रांसीसी के लिए बहुत भयानक दुर्भाग्य था। अजीब बात यह है कि उन्होंने कभी हमारे व्यंजनों की सराहना नहीं की। इस संकट की गहराई में, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, कि इस उत्पीड़न का एकमात्र जवाब “सच बोलना” था। विवेकपूर्ण तरीके से, बिना किसी उकसावे और बेकार की बदनामी के। लेकिन जो सच है उसका एक प्रामाणिक और शुद्ध गवाह बने रहना।

तिमोथी ने कहा कि हमें असहमति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें काम करते हैं। एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करने के लिए रब्बी के पास आया। बातचीत के अंत में रब्बी ने उससे कहा: “मेरे दोस्त तुम बिल्कुल सही हो, तुम न्यायसंगत हो।” उसी दोपहर उस आदमी की पत्नी रब्बी के पास आई और अपने पति के बारे में बहुत शिकायत की। बातचीत के अंत में, रब्बी ने महिला से कहा: “तुम बिल्कुल सही हो, तुम न्यायसंगत हो।” जब महिला चली गई तो रब्बी की पत्नी ने उससे कहा: “लेकिन तुम बिल्कुल गलत हो। तुम यह नहीं कह सकते कि वे दोनों सही हैं, कि वे दोनों न्यायसंगत हैं।” और रब्बी ने अपनी पत्नी से कहा: “तुम सही हो।”



यह हमारी स्वतंत्रता है, बिना किसी डर के सोचना, बोलना और सुनना। लेकिन यह तब तक कुछ भी नहीं है जब तक कि हमारे पास उन लोगों की स्वतंत्रता न हो जो यह विश्वास करते हैं कि “ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं।” इसलिए हम, परिणाम चाहे जो भी हो, उसके साथ शांति से रह सकते हैं। जैसा कि चौदहवीं शताब्दी के अंग्रेज रहस्यवादी जूलियन ऑफ नॉर्विच ने कहा था, “सब ठीक हो जाएगा; सभी तरह की चीजें ठीक हो जाएंगी।” ईश्वर की कृपा धीरे-धीरे, चुपचाप काम करती है, तब भी जब चीजें गलत होती दिखती हैं।

ईश्वर की कृपा हमारे उद्धार की कहानी में शुरू से ही बुनी हुई है। आदम और हेवा का पतन ईश्वर की कृपा से फेलिक्स क्युलपा बना, जो ईश्वर के आगमन का कारण बनता है। क्रूस पर प्रभु की भयानक मृत्यु मसीह की मृत्यु पर विजय की ओर ले जाती है। इसलिए भले ही आप धर्मसभा के परिणाम से निराश हों, लेकिन ईश्वर की कृपा इस सभा में काम कर रही है, जो हमें उन तरीकों से उनके राज्य की ओर ले चलता है जिन्हें केवल ईश्वर ही जानते हैं। हमारी भलाई के लिए उनकी इच्छा को निराश नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि अक्सर हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा किस तरह काम कर रही है। हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है और बाकी सब प्रभु के हाथ में है। यह सिर्फ़ एक धर्मसभा है। अन्य धर्मसभाएँ भी होंगी। हमें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाने की कोशिश करनी है। संत तेरेसा ऑफ़ अवीला ने अपने लंबे और कठिन जीवन के अंत में लिखा, “यह हम ही हैं जिन्होंने काम शुरू किया है; यह उन लोगों पर निर्भर है जो शुरुआत करते रहते हैं।” हम नहीं जानते कि कैसे। यह अब हमारा काम है।

कॉन्गर की तरह, हेनरी डी लुबैक एसजे ने परिषद से पहले उत्पीड़न सहा। लेकिन उस पीड़ा के बीच उन्होंने सुंदर और शांत मेडिटेशन सुर एल'इग्लीज़ लिखा, जो उसी कलीसिया के लिए प्रेम का एक संगीत था जो उन्हें सता रहा था। उन्होंने लिखा: 'धैर्य खोने के बजाय, जो व्यक्ति सता रहा है, शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा, और अपने लिए उस कठिन काम को करने का एक बड़ा प्रयास करेगा - अपने विचारों से बड़ा दिमाग बनाए रखेगा। वह “उस तरह की स्वतंत्रता का विकास करेगा जिसके माध्यम से हम उन चीज़ों से परे जाते हैं जो हमें सबसे अधिक बेरहमी से शामिल करती हैं... वह 'भयानक आत्मनिर्भरता से दूर रहेगा जो उसे खुद को रूढ़िवाद के अवतार के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि वह “काथलिक शांति के अविभाज्य बंधन” को सभी चीजों से ऊपर रखेगा... ”।

पुरोहित तिमोथी ने कहा कि अगर हमें सिर्फ़ अपनी स्थिति के लिए बहस करने की आज़ादी है, तो हम उन लोगों के अहंकार से प्रभावित होंगे, जो डी ल्यूबैक के शब्दों में, खुद को 'रूढ़िवाद के मानदंड' स्वरूप देखते हैं। हम विचारधारा के ढोल पीटते रहेंगे, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। अगर हमें सिर्फ़ उन लोगों की आज़ादी है जो ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी मान्यताओं के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं करते, तो हम गैर-ज़िम्मेदार होंगे और कभी बड़े नहीं होंगे। ईश्वर की आज़ादी हमारी आज़ादी के मूल में काम करती है, वह हमारे भीतर उमड़ती है। जितना ज़्यादा यह, वास्तव में, ईश्वर की है, उतना ही ज़्यादा यह वास्तव में हमारा अपना है। ईश्वर की स्वतंत्र संतान के रूप में, हममें से प्रत्येक “मैं” कह सकता है और हम एक साथ मिलकर “हम” कह सकते हैं।

