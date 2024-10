वाटिकन में नाबालिगों के सुरक्षा आयोग का वार्षिक रिपोर्ट

वाटिकन न्यूज

नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय आयोग द्वारा तैयार की गई कलीसिया की नीतियों और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर पहली वार्षिक रिपोर्ट मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 को वाटिकन प्रेस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष कार्डिनल सीन पैट्रिक ओमाले, ओ.एफ.एम. कैप.; वार्षिक रिपोर्ट के प्रभारी न्यायविद मौड दी बोअर-बुकीचियो; आयोग के सचिव धर्माध्यक्ष लुइस मानुएल अली हेरेरा; और आयोग की सहायक सचिव डॉ. तेरेसा मॉरिस केटेलकैंप ने बातें कीं।

इसके अलावा आयोग के सदस्य जॉन कार्लो क्रूज, दुनिया भर में पुरोहितों के दुराचार से बचे लोगों के अधिकारों के प्रवर्तक और संचार सलाहकार ने सिस्टर निलुका परेरा के साथ मिलकर टिप्पणी की, जो अंतरराष्ट्रीय बाल काथलिक देखभाल (सीसीसीआई) के समन्वयक के रूप में कार्य करती हैं।

यह प्रथम रिपोर्ट चार खंडों में विभाजित है और विभिन्न स्थानीय और महाद्वीपीय कलीसियाओं की स्थिति, सुरक्षा में रोमन क्यूरिया की प्रभावशीलता, कलीसिया समाज को सुरक्षा में कैसे सहायता करती है, और आयोग कैसे जवाबदेही और पारदर्शिता का साधन प्रदान करता है, इसकी जांच करता है।

यह बताता है कि कलीसिया सुरक्षा के संबंध में कैसा काम कर रहा है, क्या जोखिम बने हुए हैं, और क्या किया जाना चाहिए। यह चुनौतियों को सूचीबद्ध करता है और स्थानीय कलीसियाओं को सिफारिशें प्रदान करता है जिनका अध्ययन महाद्वीपीय स्तर पर किया गया था।

हालांकि, रिपोर्ट रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय (रोमन कूरिया) के विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग की चुनौतियों का भी सामना करता है जिसका अनुशासनात्मक अनुभाग न्याय के लिए जिम्मेदार है, और पीड़ितों की अधिक प्रभावी ढंग से मदद करने और इन अपराधों को रोकने के तरीकों की सिफारिश करता है।

रोमन कूरिया के पुनर्गठन में, पोप ने नाबालिगों के आयोग के लिए संरक्षण का मुद्दा उठाया, जो दुर्व्यवहार को रोकने और सुरक्षा के लिए काम करता है, जिसे विश्वास के सिद्धांत के लिए वाटिकन विभाग के भीतर होना है।

संत पापा ने विभाग को याद दिलाया है कि पुरोहितों द्वारा यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करने में वे स्वतंत्र हैं और उन्होंने सदस्यों से सीधे उन्हें रिपोर्ट करने को कहा है। अप्रैल 2022 में, पोप ने आयोग से वार्षिक रिपोर्ट पेश करने को कहा था, ताकि "कलीसिया क्या कर रही है और क्या बदलने की जरूरत है, इसका एक विश्वसनीय विवरण उपलब्ध हो सके, ताकि सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई करने में मदद मिल सके।"

आयोग ने कहा है कि दस्तावेज में एक ऐसी प्रक्रिया का पता लगाया गया है, जो उस समय से शुरू हुई जब दुर्व्यवहार व्यापक था और ढंकना एवं गलत तरीके से काम करना आम बात थी। एक नए युग में जहाँ सुरक्षा, रिपोर्टिंग, जाँच और देखभाल है, रिपोर्ट में, यह देखा गया कि जिन देशों ने दुर्व्यवहार के कलंक का सामना किया है, उन्होंने तब से दिशा-निर्देश लागू किए हैं, जिसके कारण मामलों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, उन्होंने इसी तरह चेतावनी दी कि दुनियाभर में इस तरह की सीख नहीं मिली है। उदाहरण के लिए, इस बात पर जोर दिया गया कि वैश्विक दक्षिण में, विशेष रूप से मैक्सिको में डेटा और संसाधनों की कमी है, और वे इन क्षेत्रों पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

कार्डिनल ओमाले ने इस बात पर जोर देते हुए शुरुआत की कि आयोग का काम, जिसमें यह रिपोर्ट भी शामिल है, "कलीसिया के जीवन में दुर्व्यवहार के पीड़ितों और बचे लोगों की पहचान एवं समावेश के बारे में है और हमेशा से रहा है।"

उन्होंने बताया कि आयोग, कलीसिया की एक स्थायी संस्था के रूप में, स्थानीय कलीसियाओं की सुरक्षा प्रेरिताई में साथ देने और सहायता करने का काम करता है, और तीन ठोस तरीकों से, साथ देने के अपने आदेश को पूरा करता है।

उन्होंने कहा, पहला है नीति समीक्षा और पीड़ितों की सहायता, जहां वे दुनिया भर में फैली विभिन्न कलीसियाई संस्थाओं द्वारा अपनाई गई सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं और उनमें सुधार का सुझाव देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरा, आयोग की यादगारी पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण है, ताकि उन नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके।

और अंत में, उन्होंने कहा कि तीसरा, वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्टिंग करना है, ताकि प्रगति, कमियों और सिफारिशों का दस्तावेजीकरण किया जा सके। उन्होंने रेखांकित किया कि ये तीन परस्पर संबंधित गतिविधियाँ निरंतर आधार पर सक्रिय हैं और यह पुनरावृत्त चक्र परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए आयोग का मॉडल बनाता है।

कार्डिनल ने खेद प्रकट करते हुए कहा, "पीड़ितों की संख्या, एक धोखेबाज समय को व्यक्त करती है जहां कलीसिया के प्रतिनिधि दुखद रूप से विफल रहे हैं उन लोगों के प्रति जिनकी हम देखभाल करने के लिए बुलाये गये हैं।" उन्होंने इसे "एक गैर-पेशेवर अवधि कहा जहाँ कलीसिया के नेता नीतियों, प्रक्रियाओं या पीड़ितों के लिए चिंता के बुनियादी मानकों का पालन किए बिना निर्णय लेते हैं," और यह "एक अंधकारमय समय है जहां अविश्वास कलीसिया की मसीह के गवाह होने की क्षमता में बाधा डालता है।"

सौभाग्य से, उन्होंने सुझाव दिया, हम एक दूसरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह दुनिया के कई हिस्सों में आकार लेना शुरू कर रहा है, "जहाँ पीड़ितों के लिए जवाबदेही, देखभाल और चिंता अंधकार में प्रकाश लाने लगी है।" उन्होंने विस्तार से बताया कि यह एक ऐसा दौर है, जहाँ "मजबूत रिपोर्टिंग प्रणालियाँ मौजूद हैं, जो हमें पीड़ितों की बात सुनने और उन्हें जवाब देने की अनुमति देती हैं, एक आघात-सूचित दृष्टिकोण के साथ;" जहाँ "जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल और सूचित निगरानी सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देती है"; जहाँ "कलीसिया पीड़ितों की पेशेवर संगत सेवाएँ प्रदान करती है"; जहाँ "कलीसिया में सेवा करने और काम करनेवालों को सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

"यह एक ऐसा दौर है जब कलीसिया अपनी सुरक्षा प्रेरिताई को पूरी तरह से अपना रही है।" कार्डिनल ओमाले ने जोर देकर कहा कि कलीसिया के रूप में हमारी यात्रा इन दो अवधियों के बीच हमारे अनुभव और प्रगति की कहानी है। यौन शोषण पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष प्रतिवेदक रिपोर्ट के अध्यक्ष डॉ. बुकीकियो, जिन्होंने यूरोप की परिषद के महासचिव के रूप में कार्य किया है, और 2012 से 2020 तक यौन शोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक थे, ने रिपोर्ट पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, "अपने पेशेवर करियर के दौरान, जो आधी सदी से भी ज़्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बच्चों के खिलाफ़ हिंसा के सभी रूपों - और ख़ास तौर पर यौन शोषण और शोषण से निपटने के लिए समर्पित है," उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाबदेही और न्याय के लिए "तत्काल और जोरदार आह्वान" को प्रत्यक्ष रूप से देखा और सुना है।

उन्होंने कहा, "जब पुरोहितों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का जवाब देने की बात आती है, तो कलीसिया में बहुत लंबे समय से इस आह्वान का जवाब नहीं दिया गया है।" उन्होंने बताया, हालाँकि, इस पहली वार्षिक रिपोर्ट के साथ, हम, एक आयोग के रूप में, कलीसिया के नेतृत्व को उसके उच्चतम स्तरों पर शामिल कर रहे हैं - चाहे वह स्थानीय कलीसियाओं में हो या वाटिकन में कलीसिया के शासन ढांचे में - उस आह्वान का बेहतर ढंग से जवाब देने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।"

विशेषज्ञ ने माना कि यह पहला रिपोर्ट "पूर्णता से कोसों दूर है", "लेकिन इसमें एक ठोस कार्यप्रणाली है जो समय के साथ विकसित होगी, और अधिक व्यापक और मजबूत बनेगी।" उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पीड़ितों और बचे हुए लोगों से सीधे सीख शामिल है।

उन्होंने कहा कि आनेवाले वर्षों में हम धर्मसंघी और लोकधर्मी को अधिक व्यापक रूप से शामिल करने के लिए अपनी पहुंच को भी विकसित करेंगे, और अंत में, उन्होंने जोर देकर कहा, "हम जानते हैं कि हमें, कई अन्य लोगों के साथ मिलकर, बाहरी स्रोतों के साथ क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से अपने डेटा सत्यापन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह रिपोर्ट "दुर्व्यवहार के अभिशाप के प्रति कठोर मानवाधिकार-आधारित और पीड़ित-केंद्रित प्रतिक्रिया के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है - जो कलीसियाई कानून संहिता की पुस्तक VI के हाल के सुधारों के अनुरूप है, जो दुराचार के अपराध को मानव व्यक्ति की गरिमा के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है।"

अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ने कहा, "जैसा कि मैंने अक्सर हवाला दिया है," "'बच्चे छोटे मानव अधिकार वाले छोटे मनुष्य नहीं हैं,'" उन्होंने जोर देकर कहा कि कलीसिया में दंडात्मक प्रतिबंधों पर कलीसियाई कानून की पुस्तक VI में सुधार और यह वार्षिक रिपोर्ट उस सत्य को सुनिश्चित करने में योगदान करती है।

उन्होंने कहा, “बच्चों के यौन शोषण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रशासन (महासभा और मानवाधिकार परिषद) को विषयगत या स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्ट करने के अपने अनुभव के आधार पर, मैं ऐसे रिपोर्टिंग तंत्रों के दीर्घकालिक प्रभाव पर जोर देता हूँ, जो मेरे पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारियों की रिपोर्टों के संचयी अनुक्रम का परिणाम है, जो हमेशा कई हितधारकों के साथ बातचीत का फल होता है।

आज हम जो रिपोर्टिंग उपकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वह कलीसिया को पीड़ितों और उनके समुदायों को समय के साथ प्रगति और निरंतर अंतराल का एक ईमानदार विवरण देने की अनुमति देगा - साथ ही उन लोगों के लिए सिफारिशें भी जो ऐसा करने की स्थिति में हैं, ताकि इन अंतरालों को भरा जा सके।

"दुर्भाग्य से," उन्होंने स्वीकार किया, "कलीसिया का अधिकांश हिस्सा मजबूत डेटा संग्रह प्रथाओं या क्षमताओं के बिना बना हुआ है," इस तथ्य के बावजूद कि "डेटा जवाबदेही को बढ़ावा देने की हमारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।" "इसलिए," उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें कलीसिया के डेटा संग्रह बुनियादी ढांचे और संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए!"

उन्होंने कहा, "मुझे इस वार्षिक रिपोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं, इसे एक साथ रखना आसान नहीं था, लेकिन यह विश्वास के साथ किया गया एक बहुत बड़ा पहला कदम है।" "हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिनका उपयोग हम पहले नहीं करते थे, 'सत्य', 'न्याय' और 'क्षतिपूर्ति', अतीत में, ये 'वर्जित' थे।"

डॉ. बुकीकियो ने इस बात पर बल दिया कि समय बदल रहा है, प्रतिरोध कम हो रहा है, तथा अपराधियों को जवाबदेह ठहराना तथा इन अपराधों को रोकने के लिए काम करना सुरक्षित कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रेस के साथ प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वक्ताओं के पास इस बारे में विचार है कि क्या पुरोहित के रूप में ब्रह्मचारी जीवन यौन शोषण संकट में योगदान देता है। डॉ. बुकीचियो ने इस सुझाव का खंडन करते हुए कहा कि इसमें विसंगति है क्योंकि यह वयस्कों के बीच यौन संबंधों का मामला नहीं है, बल्कि "एक अपराध", "बच्चों के खिलाफ बाल यौन शोषण का आपराधिक कृत्य" है जिसके लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, कार्डिनल ओमाले ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा कोई गंभीर अध्ययन याद नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि ब्रह्मचर्य और पुरोहितों द्वारा बच्चों के यौन शोषण के बीच कोई संबंध है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, डॉ. बुकीचियो ने कहा कि वार्षिक रिपोर्ट के अगले संस्करण में पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति और उसके महत्व पर और अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी।

