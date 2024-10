मानवीय मुद्दों पर चर्चा हेतु कार्डिनल ज़ुप्पी महाधर्माध्यक्ष अंतोनिज से मिले

वाटिकन न्यूज

मंगलवार, 15 अक्टूबर को रूस में पोप के विशेष दूत कार्डिनल मत्तेओ मरिया जुप्पी और मॉस्को प्राधिधर्माध्यक्ष के बाहरी कलीसिया संबंध विभाग के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष अंतोनी ऑफ वोलोकोलमस्क के बीच बातचीत का केंद्र "यूक्रेन में संघर्ष से संबंधित मानवीय मुद्दे" थे।

यह मुलाकात रूस में कार्डिनल जुप्पी के दूसरे मिशन के दूसरे दिन हुई, जहां वे "शान्ति की बहुप्रतीक्षित प्राप्ति के लिए यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों के साथ पुनः एकीकृत करने तथा कैदियों की अदला-बदली में सहायता करने" के लिए लौटे हैं।

कार्डिनल ने सुबह रूसी राष्ट्रपति बाल अधिकार आयुक्त मरिया ल्वोवा-बेलोवा से मुलाकात की, तथा बाद में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ महाधर्माध्यक्ष एंटोनी से मुलाकात की।

प्राधिधर्माध्यक्ष की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कार्डिनल जुप्पी के प्रतिनिधिमंडल में रूसी संघ के प्रेरितिक राजदूत, महाधर्माध्यक्ष जोवानी दी अनियेलो भी शामिल थे, तथा वेबसाइट पर मुकाकात की कई तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं, जिनमें दोनों व्यक्ति एक बड़ी मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

प्राधिधर्माध्यक्ष आवास से जारी एक बयान में कहा गया कि वोलोकोलमस्क के महाधर्माध्यक्ष एंटोनीज ने "मॉस्को के सर्वोच्च धर्मगुरू प्राधिधर्माध्यक्ष किरिल और सभी रूसियों की ओर से मेहमानों का अभिवादन किया।"

बयान में कहा गया है कि “बातचीत के दौरान, पक्षों ने यूक्रेन में संघर्ष से संबंधित मानवीय मुद्दों के साथ-साथ आपसी हित के अन्य मामलों पर भी चर्चा की।” कार्डिनल जुप्पी और प्राधिधर्माध्यक्ष एंटोनिज 29 जून, 2023 को कार्डिनल के मॉस्को में पहले मिशन के दौरान पहले ही मिल चुके थे, जो उनकी यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए था, जिसमें वे कीव, वाशिंगटन और बीजिंग भी गए थे।

महाधर्माध्यक्ष उस प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा थे जो पोप के दूत के साथ मुलाकात में प्राधिधर्माध्यक्ष किरिल के साथ गये थे। उस अवसर पर प्राधिधर्माध्यक्ष ने कहा था, "हम सराहना करते हैं कि पोप ने आपको मॉस्को भेजा है।"

रूस में अपने पहले मिशन के दौरान, कार्डिनल जुप्पी ने राष्ट्रपति पुतिन द्वारा नियुक्त रूसी राष्ट्रपति के बाल अधिकार आयुक्त मरिया ल्वोवा-बेलोवा से मुलाकात की।

मंगलवार को दोनों की मुलाकात हुई जिसे कमिश्नर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए बयान में “रचनात्मक” बातचीत बताया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “पोप के दूत और रूसी संघ में प्रेरितिक राजदूतावास के साथ सहयोग एक साल से अधिक समय से चल रहा है।”



कार्डिनल जुप्पी और ल्वोवा-बेलोवा के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा रूस में जबरन ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी था।

यूक्रेनी सरकार के अनुसार, 19,000 से अधिक नाबालिग इसमें शामिल हैं। एक छोटा समूह पहले ही अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ चुका है, जिसका कुछ श्रेय वाटिकन द्वारा खोले गए मध्यस्थता चैनल को जाता है।



आयुक्त ने कार्डिनल के साथ मुलाकात का ब्यौरा देते हुए अपने पोस्ट में कहा, "हमने रूस और यूक्रेन के परिवारों के पुनर्मिलन सहित परिवारों और बच्चों के हित में परिणामों और आगे की बातचीत पर चर्चा की।" "हम रूसी विदेश मंत्रालय की भागीदारी के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमने साथ मिलकर काम करना जारी रखने का फैसला किया है।"

इससे पहले मंगलवार को मॉस्को पहुंचने पर कार्डिनल जुप्पी ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से “यूक्रेन में संघर्ष के संदर्भ में मानवीय क्षेत्र में सहयोग” और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की।

उसी दिन मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में रूस-वाटिकन वार्ता के “रचनात्मक विकास” पर जोर दिया गया।



