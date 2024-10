दुराचार पर कार्डि. ओमाले : न्याय के बिना चंगाई नहीं हो सकती

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 30 अक्टूबर 2024 ( रेई) : नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परमधर्मपीठीय आयोग की आरम्भिक वार्षिक रिपोर्ट में दुर्व्यवहार के अपराध के बारे में लोगों को शिक्षित करने में कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि अगर कलीसिया अपने "घर को व्यवस्थित करने" का काम कर सकती है तो वह सामुदाय की सेवा कर रही है।

उन्होंने कलीसिया की इस चिंता पर प्रकाश डाला कि उसे पीड़ितों को न्याय प्रदान करना चाहिए। अध्यक्ष का तर्क है कि जिन मामलों में समय-सीमा समाप्त हो गई है, वहां कलीसिया की “न्याय प्रशासन में शामिल होने की और भी बड़ी जिम्मेदारी है।” यह स्वीकार करते हुए कि अभी भी काम किया जाना बाकी है, कार्डिनल सीन पैट्रिक ओमाले ने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट सांत्वना का स्रोत हो सकती है। उन्होंने कहा, “हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है।”

वाटिकन न्यूज : महामहिम, इस प्रातः हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब आप सुरक्षा पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप इसका अवलोकन दे सकते हैं? एक बड़ा हिस्सा आयोग के 10 वर्षों का लेखा-जोखा है। क्या यह आयोग की विरासत का हिस्सा है?

कार्डिनल ओमाले : मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। यह वास्तव में आयोग में सदस्यता के नवीनीकरण की तीसरी पुनरावृत्ति है। और निश्चित रूप से, पहली पुनरावृत्ति बहुत चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि हम लगभग 20 स्वयंसेवकों का एक समूह थे, बहुत छोटा स्टाफ, और हमारा लक्ष्य समूह पूरी दुनिया थी। निश्चित रूप से, संत पापा ने हम पर बहुत भरोसा किया, और आयोग में हमारे पास असाधारण सदस्य हैं, जब आप इसके बारे में सोचते हैं। और दुनिया भर से इतने सारे विशेषज्ञ, कई पीड़ित, पीड़ितों के माता-पिता, उनमें से कुछ ने अपने इतिहास और अपने अनुभवों के बारे में काफी सार्वजनिक रूप से बताया है। अन्य अधिक विवेकशील रहे हैं। लेकिन उन्होंने आयोग के जीवन में एक अविश्वसनीय योगदान दिया है।

और, पहले, जो लोग आयोग के बारे में उत्साहित थे, उन्हें लगा कि हम रामबाण उपाय करने जा रहे हैं और कलीसिया में सुरक्षा की सभी समस्याओं को हल कर देंगे। और निश्चित रूप से, इस तरह की अवास्तविक उम्मीदों के साथ, हमें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि हमने उनके सभी सपनों को तुरंत पूरा नहीं किया।

दूसरी ओर, एक समूह था जो कह रहा था, ठीक है, इससे निपटा जा चुका है। हमें आयोग की आवश्यकता नहीं है, और आप केवल उपद्रवी हैं। और इसलिए, कई चुनौतियाँ रही हैं।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आयोग में काम करनेवाले लोग बहुत स्वतंत्र लोग रहे हैं। और वाटिकन आयोग के लिए, मुझे लगता है कि यह उन कुछ में से एक है जहाँ हम, आप जानते हैं, हमेशा कम से कम आधी, कभी-कभी बहुमत वाली महिलाएँ रही हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, अन्य धर्मों के सदस्य हैं, दुनिया भर के लोग हैं जिनके अनुभव बहुत अलग हैं। लेकिन उनमें जो बात आम है वह है सुरक्षा के लिए उनका जुनून और पीड़ितों की बात सुनने की उनकी इच्छा और किसी तरह कलीसिया के भीतर उनकी आवाज बनना।

वाटिकन न्यूज : मैं रिपोर्ट के बारे कुछ खास सवाल करना चाहता हूँ। कई सवाल होंगे और दिन एवं सप्ताह बीतने के साथ कई चीजें आयेंगी। कलीसिया सुरक्षा के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करती दिख रही है और यह प्रयास प्राथमिक है ताकि इसे फिर न दोहराया जाए। जब ऐसा होता है, तो उससे निपटना और उन चीजों का सामना करना है। लेकिन रिपोर्ट में न्याय और क्षतिपूर्ति के मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है। क्या आप इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है और कलीसिया उन क्षेत्रों में क्या कर रही है?

कार्डिनल ओमाले: निश्चित रूप से, हमारे आयोग की जिम्मेदारी में इसकी सुरक्षा का हिस्सा अधिक है, लेकिन कलीसिया को न्याय के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। और यह विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मामले पोप बेनेडिक्ट 16वें द्वारा वहां सौंपे गए थे; और स्थानीय धर्मप्रांतों में भी, इन मामलों के कानूनी पहलुओं को सुलझाने और नागरिक सरकारों के साथ सहयोग करने की जिम्मेदारी है।

और इसलिए, वहाँ न्याय का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी ये मामले सीमाओं से बहुत पीछे चले जाते हैं। और ऐसे मामले में, मैं कहूँगा कि कलीसिया का और भी बड़ा दायित्व है कि वह न्याय प्रशासन में शामिल हो, जहाँ राज्य जाँच या अभियोजन अथवा ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा है। और इसीलिए, मेरे विचार से, समीक्षा बोर्ड सच्चाई का पता लगाने और न्यायपूर्ण तरीके से उससे निपटने में महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।

लेकिन जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक उपचार नहीं हो सकता। लोग सिर्फ अच्छे वाक्यांश सुनना या दस्तावेज देखना नहीं चाहते हैं, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है। उन्हें सुनाने का अधिकार है और उन्हें यह महसूस करने का अधिकार है कि कलीसिया उनके साथ हुई बुराई के लिए क्षतिपूर्ति करने जा रही है।

वाटिकन न्यूज : आपने इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि शायद कलीसिया में कुछ लोग आपके काम के प्रति उत्साही नहीं हैं। हम देखते हैं कि कभी-कभी आयोग सर्वोत्तम प्रथाओं या पीड़ितों के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव देता है। और शायद कलीसिया में लोग आपकी बात नहीं सुनते। मुझे पता है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आपके पास प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है, लेकिन कलीसिया यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकती है कि नेता आपके द्वारा उनके लिए सुझाए गए सुझावों को स्वीकार करें?

कार्डिनल ओमाले : हम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कलीसिया का सबसे बड़ा कार्य है, सुरक्षा और इसकी आवश्यकता के बारे में बहुत व्यापक शिक्षा देना। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि हमारी दुनिया और हमारे समाज में ये अपराध कितने आम हैं। और इसलिए, मेरी आशा है कि अगर कलीसिया हमारे घर को व्यवस्थित करने का अच्छा काम कर सकती है, तो यह बड़े समुदाय के लिए एक सेवा होगी।

और हमने इसे कई तरीकों से अमेरिका में देखा है। कई अन्य कलीसिया और संगठन हमारे पास आए और कहा, ठीक है, आपने ये नीतियाँ बनाई हैं और यह अनुभव किया है। क्या आप इसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं? और हमने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक लोगों को दुराचार के व्यापक अस्तित्व के बारे में जागरूक नहीं किया जाता है और फिर हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो जाते हैं कि हम इसका जवाब कैसे देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह फिर से न हो। यह मेरे यहूदी दोस्तों की तरह होलोकॉस्ट के बारे में बात करने जैसा है। उन्होंने कहा, अगर आपको याद नहीं है कि क्या हुआ था, तो आप हमें फिर से ऐसा होने के खतरे में डाल रहे हैं। और इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे लोगों के दिमाग में रखें। यह सिर्फ दूर के अतीत की बात नहीं है। यह वर्तमान और भविष्य में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता है।

वाटिकन न्यूज : और संक्षेप में, एक शब्द में, पीड़ितों एवं काथलिक विश्वासियों से रिपोर्ट क्या कहती है जो अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कलीसिया दुर्व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है?

कार्डिनल ओमाले : मुझे उम्मीद है कि दस्तावेज की व्यापकता उनके लिए एक सांत्वना होगी। मुझे पता है कि कुछ लोग किसी तरह के खुलासे की उम्मीद कर रहे हैं। यह उस बारे में नहीं है। यह पूरी दुनिया में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका आकलन करने के बारे में है, और इनमें से कुछ देश बहुत कम संसाधनों वाले हैं।

मेरे अपने समुदाय का मिशन पापुआ न्यू गिनी में है। मैं वहां गया हूँ। लोगों का जीवन बहुत सरल है। वहाँ 500 अलग-अलग भाषाएँ हैं। वहां बहुत गरीबी है, बहुत निरक्षरता है। और कलीसिया पूरी दुनिया में सुरक्षा के बारे में बात कर रही है। और जब धर्माध्यक्ष अपने अद लिमिना दौरे पर रोम आ रहे हैं, तो हम उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं: आपके लिए दिशा-निर्देश कैसे काम कर रहे हैं? आप उन्हें कहाँ लागू कर रहे हैं? ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आप वह नहीं कर रहे हैं जो करने की जरूरत है? परिणाम क्या हैं?

और इसलिए, यह बातचीत पूरी दुनिया में हो रही है। और आयोग का ध्यान विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण पर रहा है, जहाँ सुरक्षा के इस प्रेरिताई में शामिल होने में यह धीमा रहा है। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि हमने बहुत प्रगति की है, और वहाँ के बिशप और लोग अधिक जानने और लोगों को सुरक्षा में प्रशिक्षित करने और उन्हें जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रेरितिक आचार संहिता और सेमिनारियों, नवशिष्यों और शिक्षकों एवं कलीसिया में नेतृत्व के लिए स्क्रीनिंग के महत्व के बारे में सिखाने के लिए उत्सुक हैं।

इस प्रकार, यह अब पूरी दुनिया में हो रहा है। और कुछ साल पहले, ऐसा नहीं होता था।

मुझे उम्मीद है कि लोग उसमें सांत्वाना पायेंगे। हमें अब भी लम्बी यात्रा तय करनी है लेकिन हम शुरू कर चुके हैं।

कार्डिनल ओमाले का जन्म अमरीका में हुआ था। वे कपुचिन फ्रांसिसकन धर्मसंघ के सदस्य हैं। उन्होंने 2003 से अगस्त 2024 तक बोस्टन के महाधर्माध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वे 2014 में नाबालिगों के संरक्षण के लिए परमधर्मपीठीय आयोग के अध्यक्ष बने।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here