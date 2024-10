संत पेत्रुस महागिरजाघर की वेदी का अनावरण 27 अक्टूबर को

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 9 अक्तूबर 2024 (रेई) : 27 अक्टूबर वाटिकन में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। संत पेत्रुस महागिरजाघर में मुख्य वेदी पर बने बाल्दाकिनो (मंडप) के मरम्मत का काम और धर्मसभा दोनों समाप्त हो जाएंगे। महागिरजाघर के महापुरोहित कार्डिनल मौरो गम्बेत्ती ने घोषणा की कि पोप फ्राँसिस ख्रीस्तयाग का अनुष्ठान करेंगे और नए सिरे से बनाए गए बाल्दाकिनो का आधिकारिक रूप से अनावरण करेंगे।

कार्डिनल ने कहा, “यह कई कारण से एक महत्वपूर्ण दिन है। "27 अक्टूबर को धर्मसभा का समापन होगा और पोप फ्राँसिस अंतिम यूखरिस्त समारोह का अनुष्ठान करेंगे। हालांकि, 27 अक्टूबर शांति की तारीख भी है क्योंकि यह 1986 में असीसी में संत जॉन पॉल द्वितीय द्वारा वांछित अंतरधार्मिक बैठक की याद दिलाता है।"

उन्होंने बतलाया कि संत पापा फ्राँसिस मंडप की प्रगति के काम को देख चुके हैं और उसकी “खूब प्रशंसा की।”

बाल्दाकिनो को जियान लोरेंजो बेर्निनी ने 1624 और 1635 के बीच पोप अर्बन आठवें के लिए डिज़ाइन किया था। यह संत पेत्रुस महागिरजाघर में एक महत्वपूर्ण संरचना है क्योंकि यह पहले पोप की कब्र के ऊपर स्थित है।

लगभग 29 मीटर ऊंचे बाल्दाकिनो की मरम्मत पिछली बार सन् 1758 ई. में हुई थी। ‘द फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर’ ने इस काम को "एक चुनौतीपूर्ण और आवश्यक बहाली" के रूप में वर्णित किया है, खासकर 2025 की जयंती से पहले।

