संत पापा की पृथ्वी के अंतिम छोर की अविस्मरणीय प्रेरितिक यात्रा

अंद्रेया तोर्नेली – संपादकीय निदेशक

सिंगापुर, शुक्रवार 13 सितंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : संत पापा फ्राँसिस की सबसे लंबी प्रेरितिक यात्रा के अंत में, जो उन्हें एशिया और ओशिनिया ले गई, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो मन और हृदय में हमेशा के लिए बस गई हैं।

पहली छवि "भाईचारे की सुरंग" की है जिसे संत पापा ने जकार्ता के ग्रैंड इमाम के साथ उद्घाटन किया था। ऐसे समय में जब सुरंगों को युद्ध, आतंकवाद, हिंसा और मृत्यु की छवियों से जोड़ा जाता है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को काथलिक महागिरजाघर से जोड़ने वाला यह भूमिगत मार्ग एक संकेत और आशा का बीज है। रोम के धर्माध्यक्ष और ग्रैंड इमाम द्वारा आदान-प्रदान की गई मित्रता और स्नेह के भावों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम देश में कई लोगों को छुआ।

दूसरी छवि में संत पापा फ्राँसिस ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के C-130 विमान में सवार होकर पापुआ न्यू गिनी के उत्तर-पश्चिम में वानिमो की यात्रा किए। वे अपने साथ मदद की भावना और उपहार लेकर आये और अर्जेंटीना के तीन मिशनरियों और उनके लोगों से मिलते हैं।

संत पापा, जिन्होंने युवावस्था में जापान में मिशनरी बनने का सपना देखा था, लंबे समय से दुनिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में यह यात्रा करना चाहते थे, जहाँ उन्हें रंगीन पारंपरिक परिधान पहने पुरुष और महिलाएँ गले लगाएँ। मिशनरी होने का मतलब है, सबसे पहले, उन लोगों के जीवन, उनकी कई समस्याओं और आशाओं को साझा करना, जो अनिश्चित परिस्थितियों में रहते और उल्लासपूर्ण प्रकृति में डूबे हुए हैं। इसका मतलब है एक ऐसे ईश्वर की साक्ष्य देना जो कोमल और करुणा है।

तीसरी छवि राष्ट्रपति जोस मानुएल रामोस-होर्ता की है, जो तिमोर-लेस्ते के दिली स्थित राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक भाषणों के समापन के बाद, व्हीलचेयर पैडल पर संत पापा के पैरों को समायोजित करने में मदद करने के लिए नीचे झुकते हैं। दुनिया के सबसे काथलिक देश में विश्वास एक दृढ़ता से परिभाषित तत्व है, और इंडोनेशिया से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया में कलीसिया की भूमिका निर्णायक थी।

चौथी छवि विकलांग बच्चों के साथ संत पापा का भाव पूर्ण आलिंगन है, जिनकी देखभाल इरमास अल्मा स्कूल की धर्मबहनों द्वारा की जाती है। उन्होंने ऐसे भाव, दृष्टि और कुछ शब्द कहे जो बहुत ही सुसमाचारी थे। हमें याद दिलाने के लिये कि ये बच्चे, जो हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद की देखभाल करने की अनुमति देकर हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को ईश्वर की देखभाल करने देना चाहिए। बच्चों को कष्ट क्यों होती है? यह सवाल एक ऐसा चाकू है जो गहरा काटता, एक ऐसा घाव जो ठीक नहीं होता। संत पापा फ्राँसिस की प्रतिक्रिया निकटता और पितावत आलिंगन की थी।

पांचवीं छवि तिमोर-लेस्ते के लोगों की है, जो ताची टोलू मैदान पर चिलचिलाती धूप में संत पापा का घंटों इंतज़ार करते रहे। वहाँ 600,000 से अधिक लोग उपस्थित थे यानि हर दो तिमोरियों में से एक। संत पापा फ्राँसिस उस देश के गर्मजोशी स्वागत से अभिभूत थे, जो इंडोनेशिया से आज़ादी पाने के बाद धीरे-धीरे अपना भविष्य बना रहा है। 65 प्रतिशत आबादी 30 साल से कम उम्र की है, और संत पापा खुली कार द्वारा यात्रा की जाने वाली सड़कें युवा पुरुषों और महिलाओं से भरी हुई थीं, जिनके साथ उनके बहुत छोटे बच्चे थे। यह अनुभव कलीसिया और दुनिया के लिए आशा का संकेत था।

छठी छवि सिंगापुर के क्षितिज की है, जो द्वीप-राज्य है और अपने ऊँची अति-आधुनिक गगनचुंबी है। यह एक विकसित और समृद्ध देश है। डिली की धूल भरी सड़कों के साथ इसके विपरीत के बारे में सोचना असंभव नहीं है, जिसे संत पापा ने कुछ घंटे पहले ही छोड़ा था। यहाँ तक कि यहां भी, जहां हर तरफ समृद्धि और जीवन व्यवस्थित है एवं परिवहन अविश्वसनीय रूप से तेज है। संत पापा फ्राँसिस ने सभी को गले लगाया और प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के मार्ग की ओर इशारा किया।

अंत में, अंतिम छवि संत पापा की खुद की है। कुछ लोगों को संदेह था कि क्या वे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में इतनी लंबी यात्रा के तनाव को झेल पाएँगे। इसके विपरीत, यह एक ईश्वरीय पूर्ण यात्रा थी। दिन-प्रतिदिन थकने, किलोमीटर तय करने, स्थानांतरण और उड़ानों के बजाय, उन्होंने ऊर्जा प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न देशों के युवाओं से मुलाकात की, अपने लिखित संदेशों को किनारे रखकर अपने वार्ताकारों के साथ संवाद का आदान-प्रदान किया, जिससे उनकी आत्मा और शरीर तरोताजा हो गए। वे युवाओं के बीच युवा बन गए, बावजूद कि उनका 88वां जन्मदिन निकट आ रहा है, जिसे वे 2025 की जयंती की पूर्व संध्या पर मनाएंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here