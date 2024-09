कार्डिनल ज़ेनारी: सीरिया में, गरीबी का बम आशा को मार रहा है

मास्सिमिल्यानो मेनिकेत्ती

रोम, सोमवार 23 सितंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : संत पापा फ्राँसिस अक्सर दुनिया को सीरिया की दुर्दशा की याद दिलाते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो अब भूला हुआ प्रतीत होता है, वैश्विक रडार से गायब हो गया है। कार्डिनल मारियो ज़ेनारी, दमिश्क में मसीह के प्रकाश के एक दृढ़ गवाह और सीरियाई लोगों के लिए लुप्त होती आशा की किरण, सांता मारिया डेले ग्राज़िया एले फ़ोर्नाची में रविवार को पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। अपने उपदेश में और उसके बाद पल्लीवीसियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान, उन्होंने एक दशक से अधिक के युद्ध से थके हुए राष्ट्र की अपार पीड़ा का ज्वलंत वर्णन किया।

कार्डिनल ज़ेनारी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, “सीरियाई लोग थक चुके हैं।” “वे भविष्य की रोशनी देखने के लिए संघर्ष करते हैं।” ये संख्याएँ एक दुखद वास्तविकता को बयां करती हैं: 500,000 लोगों की जान चली गई, 7 मिलियन से ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए और 5 मिलियन से ज़्यादा लोग पड़ोसी देशों में भागने को मजबूर हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 16.7 मिलियन सीरियाई लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की ज़रूरत है और लगभग 13 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

व्यक्तिगत पीड़ा और सामूहिक कठिनाई के बीच समानताएँ दर्शाते हुए, कार्डिनल ज़ेनारी ने उन क्रूसों पर विचार किया, जो बड़े और छोटे दोनों हैं, जिन्हें लोग अपने जीवन में ढोते हैं। फिर भी, सीरिया में इन क्रूसों का भार लगभग अकल्पनीय है। उन्होंने पिछले वर्षों की भयावह यादों को याद किया, विशेष रूप से एक मिलियन से ज़्यादा सीरियाई लोगों की छवि जो बारिश और बर्फ़ के बीच से गुज़र रहे थे, हिंसा से बचने के लिए सिर्फ़ वही लेकर भाग रहे थे जो वे उठा सकते थे - "क्रूस का रास्ता मीलों तक फैला हुआ था।" फिर उन्होंने एक और मार्मिक याद साझा की: होम्स में पवित्र शुक्रवार को शहर पर बम बरसाए गए थे। विनाश के बीच एक साक्रिस्टियन ने फादर मिखाएल से पूछा कि प्रार्थना कहाँ तैयार की जाए, क्योंकि गिरजाघऱ भी खंडहर में पड़े थे। "फादर मिखाएल ने उन्हें एक लंबी रस्सी लेने, तबाह हो चुके इलाकों को घेरने और बीच में 'कलवारी' लिखा एक चिन्ह लगाने का निर्देश दिया। आज," कार्डिनल जेनारी ने जोर देकर कहा, "वह रस्सी होम्स से बहुत आगे तक फैली हुई है, पूरे मध्य पूर्व में मीलों तक फैली हुई है।"

वर्तमान पर विचार करते हुए, कार्डिनल ज़ेनारी ने एक नई और कपटी तबाही का वर्णन किया: गरीबी। "मैंने संघर्ष के गहन वर्षों के दौरान विनाश, मृत्यु, अंग-भंग बच्चों की भारी पीड़ा देखी है। लेकिन अब, एक अलग बम फटा है - गरीबी का बम, जो आशा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरियाई शासन पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। "युद्ध के दौरान, कम से कम रोशनी थी। अब, ब्लैकआउट देश को अंधेरे में डुबो देते हैं।" स्थिर अर्थव्यवस्था और रुकी हुई शिक्षा प्रणाली के कारण दवा, भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं की कमी और भी बढ़ गई है।

गरीबी असहनीय हो जाने के कारण कई लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कार्डिनल ज़ेनारी ने कहा, "आज, एक डॉक्टर महीने में केवल 20 यूरो कमाता है।" "लोग जब चाहें तब पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका मन छोड़ने पर अड़ा रहता है।" इस भयावह परिदृश्य में, कलीसिया अग्रिम मोर्चे पर बना हुआ है, सहायता, सांत्वना प्रदान कर रहा है और देश को और अधिक दुख में बदलने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि बेहतर जीवन की तलाश में हर दिन लगभग 500 लोग सीरिया छोड़ते हैं।

कार्डिनल ज़ेनारी की अपील सीरिया की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजती है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे संघर्ष से त्रस्त दुनिया में अनसुना नहीं किया जा सकता। शांति, एकजुटता और भाईचारे की दुनिया का निर्माण करना - एक ऐसी दुनिया जहाँ मानवीय गरिमा राजनीतिक प्रयासों के केंद्र में हो - न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। वैश्विक समुदाय सीरिया से मुंह नहीं मोड़ सकता। हम समुद्र में प्रवासियों के मरने पर उदासीन नहीं रह सकते, न ही हम तानाशाही और युद्धों को जारी रखना स्वीकार कर सकते हैं। हममें से प्रत्येक को, अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में, संवाद, मुलाकात और शांति के मार्ग बनाने के लिए बुलाया जाता है।

