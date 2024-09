धर्मसभा का उद्देश्य और 'फैशनेबल' सुधार

अंद्रेया तोर्नेली

ब्रसेल्स, शनिवार 28 सितंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : शीघ्र ही शुरू होने वाली धर्मसभा की प्राथमिकता क्या है? कलीसिया के धर्मसभा सुधार का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है?

ब्रुसेल्स से, कोकेलबर्ग के पवित्र हृदय महागिरजाघऱ में, जहाँ उन्होंने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संत पापा फ्राँसिस ने एक प्रश्न पूछकर उत्तर की रूपरेखा तैयार की।

"धर्मसभा प्रक्रिया," उन्होंने एक गवाही सुनने के बाद कहा, "सुसमाचार की ओर लौटना शामिल होना चाहिए। यह 'फैशनेबल' सुधारों को प्राथमिकता देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पूछने के बारे में है: 'हम सुसमाचार को ऐसे समाज तक कैसे पहुँचा सकते हैं जो अब सुन नहीं रहा है या जिसने खुद को विश्वास से दूर कर लिया है?' आइए हम सभी खुद से यह सवाल पूछें।"

तो फिर कोई "फैशनेबल" सुधार नहीं। न ही ऐसे एजेंडों के लिए कोई जगह है जो एक तरफ तो कार्यात्मक बदलावों की वकालत करते हैं लेकिन आम लोगों को याजक बना देते हैं, न ही ऐसे एजेंडों के लिए जो दूसरी तरफ नव-याजकवाद से प्रभावित पिछले युग को बहाल करने का लक्ष्य रखते हैं।

दोनों ही दृष्टिकोण अंततः उस ज़रूरी और मौलिक प्रश्न को कमतर आंकते हैं जिसे संत पापा फ्राँसिस ने दोहराया है: धर्मनिरपेक्ष समाजों में सुसमाचार की घोषणा।

ये दोनों दृष्टिकोण कलीसिया में किसी भी सुधार के एकमात्र सच्चे उद्देश्य को भूल जाते हैं: आत्माओं का उद्धार, ईश्वर के पवित्र विश्वासियों की देखभाल।

संत पापा के प्रश्न को फिर से केंद्र में रखकर, जो द्वितीय वाटिकन परिषद का कारण था और ईश्वर के लोगों की भलाई और देखभाल को केंद्र में रखकर, यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मसभा कलीसिया में सामंजस्य स्थापित करने का तरीका है।

यह पुरोहितों और आम लोगों के लिए कोई अतिरिक्त नौकरशाही कार्य नहीं है जो इसे अनिच्छा से और केवल शब्दों में अपनाते हैं, व्यवहार में अभी भी एक सदी पहले के मॉडल से बंधे रहते हैं। यह हर सांसारिक पहल को सही ठहराने का तरीका नहीं है।

इसके बजाय, धर्मसभा एक जीवंत समुदाय की पूर्ण अभिव्यक्ति है। हम अपने भाइयों और बहनों के लिए गवाही तभी दे सकते हैं जब हम जानते हैं कि हम सभी ईश्वर से प्रेम करते हैं और जब हम खुशी से सुसमाचार का पालन करते हैं, इस तथ्य के प्रति सचेत होते हैं कि - कलीसिया में हमारी भूमिका चाहे जो भी हो - हमें दूसरे द्वारा बुलाये जाते है, और ये वही हैं जो अपनी कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here