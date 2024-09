युद्ध के नरक को हराने के लिए इतिहास को याद रखें

संपादकीय निदेशक अंद्रेया तोर्नेली

ब्रुसेल्स, शुक्रवार 27 सितंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : लक्समबर्ग के बाद, बेल्जियम: एक और छोटा देश, लेकिन एक चौराहा, "यूरोप का संश्लेषण", द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह त्रासदी के बाद इसके पुनर्निर्माण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु। संत पापा बेल्जियम को एक पुल के रूप में वर्णित करते हैं, जो सौहार्द को बढ़ाने और संघर्षों को पीछे हटने की आज्ञा देता है। "एक पुल जो सभ्यताओं को संवाद में लाता है। युद्ध को अस्वीकार करने और शांति बनाने के लिए एक अपरिहार्य पुल।"

यहाँ फिर से, संत पापा फ्राँसिस यूरोप से अपने इतिहास को याद रखने की अपनी अनसुनी अपील दोहराते हैं, जो प्रकाश और सभ्यता से बना है, लेकिन युद्धों, शासन और उपनिवेशवाद की इच्छाओं से भी बना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा: "बेल्जियम सभी अन्य लोगों को याद दिलाता है कि जब राष्ट्र सीमाओं की अवहेलना करते हैं या सबसे अलग-अलग और अस्थिर बहाने बनाकर संधियों का उल्लंघन करते हैं और जब वे वास्तविक कानून को "शक्ति ही अधिकार है" के सिद्धांत के साथ बदलने के लिए हथियारों का उपयोग करते हैं, तो वे भानुमती का पिटारा खोलते हैं, हिंसक तूफानों को उजागर करते हैं जो घर को तबाह कर देते हैं, इसे नष्ट करने की धमकी देते हैं।"

युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम कैसे नहीं सोच सकते? आम यूरोपीय घर हिल गया है और विनाश का खतरा है। क्योंकि, जैसा कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी हमें याद दिलाते हैं, "शांति और सद्भाव कभी भी एक बार में नहीं जीता जा सकता है," बल्कि "एक कर्तव्य और एक मिशन है जिसे निरंतर, बहुत सावधानी और धैर्य के साथ पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य अतीत की यादों और उसके मूल्यवान सबक को भूल जाता है, तो वह एक बार फिर पीछे की ओर गिरने का खतरनाक जोखिम उठाता है, भले ही वह आगे बढ़ गया हो, पिछली पीढ़ियों द्वारा चुकाए गए दुख और भयावह लागतों को भूल गया हो।"

यूरोप में एक भुलक्कड़पन है, जो सिर्फ़ हथियारों के बारे में बात करता है और रसातल की ओर जाने से अनजान है। उन्होंने बिना सोचे-समझे कहा, "हम एक विश्व युद्ध के बहुत करीब हैं।" बीमार संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के दिल से निकले और अनसुने शब्दों को याद किए बिना नहीं रहा जा सकता, जब उन्होंने उस समय के "युवा" पश्चिमी सरकार के नेताओं से 2003 में इराक में विनाशकारी युद्ध न करने का आग्रह किया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के जीवित गवाह के रूप में ऐसा किया था। अब, एक विखंडित तृतीय विश्व युद्ध की हवाएँ कई दिशाओं से बह रही हैं: दुनिया के कई अन्य हिस्सों में और ख्रीस्तीय यूरोप के दिल में, यूक्रेन में संघर्ष के साथ-साथ मध्य पूर्व में, जहाँ निर्दोष नागरिकों का नरसंहार जारी है ।

विवेक के झटके की जरूरत है। संत पापा कहते हैं कि जरूरत है, "एक समय पर और निरंतर सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की, जो एक ही समय में साहसी और विवेकपूर्ण दोनों हो। एक ऐसा आंदोलन जो भविष्य से युद्ध के विचार और अभ्यास को उसके सभी विनाशकारी परिणामों के साथ एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बाहर कर दे।" क्योंकि इतिहास जीवन का शिक्षक है (मैजिस्ट्रा विताये), लेकिन "अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।" और आज, बेल्जियम का यह इतिहास, रोम के निःशस्त्र धर्माध्यक्ष की आवाज़ के माध्यम से, जो असीसी के संत फ्रांसिस के नाम को धारण करते हैं, यूरोप से अपनी जड़ों को फिर से खोजने और जीवन को गले लगाकर भविष्य में निवेश करने का आग्रह करते हैं, न कि मृत्यु और हथियारों की दौड़ को, ताकि "जनसांख्यिकीय सर्दी और युद्ध के नरक को हराया जा सके।"

