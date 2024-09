जुबली के प्रमुख कार्यक्रमों के पहले 26 कार्यक्रम ऑनलाइन प्रकाशित

एदोवार्दो गरिबाल्दी

वाटिकन सिटी,गुरुवार, 19 सितंबर 2024 (रेई) : जयंती कार्यक्रमों के पहले 26 कार्यक्रम जयंती 2025 वेबसाइट पर "जयंती कैलेंडर" अनुभाग में प्रकाशित किए गए हैं, और जल्द ही सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे। विभिन्न कार्यक्रमों से परामर्श करके, प्रत्येक कार्यक्रम से संबंधित क्षणों और मुख्य गतिविधियों के बारे में जानना संभव है। अगले कुछ महीनों में उन्हें विवरणों के साथ और समृद्ध किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम के वेब पेज पर, तीर्थयात्रियों का समर्थन करने के लिए मुख्य संकेतों के साथ एक पुस्तिका, और वितरित किए जानेवाले पोस्टर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वेब पेज से, विभिन्न जयंती कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंजीकरण करना भी संभव है।

26 प्रमुख जयंती कार्यक्रमों में संचार जगत की जयंती (24-26 जनवरी 2025) भी शामिल है, जिसका उद्देश्य संचार की दुनिया के सभी पेशेवरों को शामिल करना है। फिर सशस्त्र बलों, पुलिस और सुरक्षा की जयंती (8-9 फरवरी 2025) इसका उद्देश्य सैन्य और पुलिस बलों, यातायात पुलिस, सुरक्षा संचालकों, दिग्गजों, विभिन्न सैन्य संघों, सैन्य अकादमियों, सैन्य चैपलिन पुरोहित और सैन्य अध्यादेशों के सभी सदस्यों को शामिल करना है। सभी स्थायी उपयाजकों के लिए उपयाजकों की जयंती (21-23 फरवरी 2025) और सभी संघों के स्वयंसेवकों, गैर-लाभकारी संगठनों के सदस्यों, एनजीओ कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए स्वयंसेवा की जयंती (8-9 मार्च 2025) को होगी।

पुनः, करुणा के मिशनरियों की जयंती (28-30 मार्च 2025), जिसमें विश्वभर से चुने गए पुरोहितों जिन्हें संत पापा फ्राँसिस ने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वही शक्ति प्राप्त की हैं, जो वाटिकन की सख्त योग्यता है, तथा 2016 में दया की असाधारण जयंती के दौरान उपदेशकों के रूप में एक विशेष अधिदेश प्राप्त हुआ है।

कार्यक्रम में बीमारों और स्वास्थ्य जगत की जयंती (5-6 अप्रैल 2025) भी शामिल है, जिसका लक्ष्य सभी बीमार और स्वास्थ्य की दुनिया से जुड़े पेशेवर हैं; विकलांग लोगों की जयंती (28-29 अप्रैल 2025) जिसका लक्ष्य सभी विकलांग लोगों के साथ-साथ उनकी देखभाल करनेवाले हैं। श्रमिकों की जयंती (1-4 मई 2025) जिसका लक्ष्य सभी श्रेणियों के सभी श्रमिक हैं; उद्यमियों की जयंती (4-5 मई 2025) और संगीत बैंड की जयंती (10-11 मई 2025)जिसमें सैन्य, संस्थागत, शौकिया, लोककथात्मक, गाँव, खेल, विद्यालय और विश्वविद्यालय बैंड के सभी सदस्यों के लिए है।

फिर धर्म बंधुओं के साथ बंधुत्व की जयंती (16-18 मई 2025) आयोजित की जाएगी;फिर परिवारों, बच्चों, दादा-दादी और बुजुर्गों की जयंती (30 मई 2025 - 1 जून 2025), आंदोलनों, संघों और नए समुदायों की जयंती (7-8 जून 2025) जिसमें कलीसिया आंदोलन के सदस्य, संघों, नए समुदायों और प्रार्थना समूहों के सभी सदस्य शामिल होंगे।

अंत में, आयोजनों में, वाटिकन की जयंती (9 जून 2025); खेलकूद की जयंती (14-15 जून 2025); सेमिनरी छात्रों की जयंती (23-24 जून 2025); धर्माध्यक्षों की जयंती (25 जून 2025); पुरोहितों की जयंती (25-27 जून 2025); सांत्वना की जयंती (15 सितंबर 2025), जिसका उद्देश्य उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो बीमारी, शोक, हिंसा और दुर्व्यवहार के कारण दर्द और परेशानी अनुभव कर रहे हैं।

अगले साल न्याय संचालकों की जयंती (20 सितंबर 2025) भी होगी, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, विहित और कलीसिया संबंधी न्याय की दुनिया से जुड़े लोगों को समर्पित होगा; प्रचारकों की जयंती (26-28 सितंबर 2025); प्रवासियों की जयंती (4-5 अक्टूबर 2025); समर्पित जीवन की जयंती (8-9 अक्टूबर 2025) जिसमें सभी धर्मसमाजी पुरोहित और धर्मबहनें, मठवासी और नवशिष्य होंगे। फिर, मरियम की आध्यात्मिकता की जयंती (11-12 अक्टूबर 2025) सभी मरिया आंदोलनों, मरिया बंधुत्व के लोगों और विभिन्न मरिया प्रार्थना समूहों के सदस्यों के लिए। अंत में गायक मंडलियों की जयंती (21-23 नवंबर 2025) और कैदियों की जयंती होगी(14 दिसंबर 2025)।

