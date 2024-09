कार्डिनल फर्नांडीज ने दो नए महाधर्माध्यक्षों को अभिषेक प्रदान किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 30 सितंबर, 2024 : धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडीज ने शनिवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह के दौरान उसी विभाग के अनुशासन अनुभाग के सचिव महाधर्माध्यक्ष जॉन जोसेफ केनेडी और विभाग के अवर सचिव महाधर्माध्यक्ष फिलिप कुर्बेली को धर्माध्यक्षीय अभिषेक प्रदान किया।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल फर्नांडीज ने धर्माध्यक्ष के लिए चुने गए पुरुषों को दिए गए उपहार और कर्तव्य पर विचार किया।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी "कलीसिया की ताकत या उसकी शक्ति" की बात करते हैं, यहाँ तक कि ऐसे समय में भी जब "हम अपनी कमज़ोरियों और सीमाओं को पहले से कहीं ज़्यादा महसूस करते हैं।"

सांसारिक शक्ति की तलाश में उलझे रहने के बजाय, कार्डिनल ने दोनों नए बिशपों से आग्रह किया कि वे सुसमाचार में मसीह के आह्वान पर ध्यान दें कि लोगों पर राष्ट्रों के शासकों की तरह अत्याचार न करें।

उन्होंने कहा कि उनका मिशन दुनिया से घुट रहे लोगों तक शांति और मसीह का प्रकाश पहुँचाना है।

कार्डिनल फर्नांडीज ने कहा, "प्रिय जॉन और फिलिप, इस अभिषेक संस्कार में जो हो रहा है, वह केवल मिट्रास और धूप, सांसारिक महिमा या मानवीय शक्ति का मामला नहीं है। यह बस आज शाम को डाले जा रहे पवित्र आत्मा के उपहार के प्रति ग्रहणशील होने के बारे में है; यह खुद को उसके द्वारा ग्रहण किए जाने और आशीर्वाद दिए जाने के बारे में है।"

उन्होंने कहा कि एक धर्माध्यक्ष के लिए जो मायने रखता है, वह है मसीह को उसे गले लगाने देना, ताकि वह मसीह के शब्दों और कार्यों को अपना बना सके।

कार्डिनल ने कहा, "एक धर्माध्यक्ष का अभिषेक, एक ही समय में एक जुड़ाव, प्रेम का गठबंधन है, जिसके साथ आप पूरी कलीसिया के साथ अपने संबंधों को पहले से कहीं अधिक मजबूत करते हैं, ताकि कलीसिया का हर दुख आपका हो, उसका हर अपमान आपका हो।"

अंत में, कार्डिनल फर्नांडीज ने नए धर्माध्यक्षों को याद दिलाया कि उनकी सेवा एक उपहार है जो “पूरी तरह से ईश्वर के लोगों की भलाई के लिए उन्मुख है।”

