कार्डिनल क्रायेस्की: संत पापा की सहायता सामग्री खार्किव में पहुँच गई

वाटिकन न्यूज़

खार्किव, बुधवार 14 अगस्त 2024 : संत पापा की दान सामग्री यूक्रेन में संघर्ष के केंद्र तक पहुंच गई है, खार्किव में पहुंच गई है, जो रूसी बमबारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

ट्रक 12 अगस्त को पहुंचे, जिसमें भोजन, शिशु आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद, कपड़े, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान थे, जो पिछले गुरुवार, 8 अगस्त को रोम से रवाना हुए थे। पूरे ऑपरेशन का प्रबंधन परमधर्मपीठीय दान विभाग द्वारा विभाग के प्रीफेक्ट, कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की ने किया।

संत पापा द्वारा एकजुटता के इस नवीनतम कार्य को पोंटिफिकल स्विस गार्डों के एक समूह द्वारा समर्थित किया गया था। संत पापा ने युद्ध शुरू होने के बाद से संघर्ष से पीड़ित लोगों को लगातार उपहार और यहां तक ​​कि एम्बुलेंस भी भेजा है, कार्डिनल क्रायेस्की ने यूक्रेन की एक दर्जन यात्राओं के दौरान व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान की है।

युवा सैनिकों ने सांता सोफिया के रोमन महागिरजाघऱ के परिसर में ट्रकों को हाथ से लोड करने में कई घंटे बिताए, उन्हें छत तक बक्से से भर दिया।

रोम से भेजी गई मानवीय सहायता अब खार्किव क्षेत्र में पहुँच गई है और इसे स्थानीय ग्रीक-काथलिक कलीसिया के साथ साझा किया गया है।

वाटिकन न्यूज़ को भेजे गए एक वीडियो में, खार्किव ट के ग्रीक-काथलिक धर्माध्यक्ष वासिल तुचैपेट्स ने संत पापा और परमधर्मपीठ के प्रति इस निकटता के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

वीडियो में उनके पीछे संत निकोलस का महागिरजाघऱ है, जहाँ सहायता के लिए एक संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा, "येसु मसीह की स्तुति हो।" "रोम से मानवीय सहायता हमारे महागिरजाघऱ में पहुँच गई है। मैं विशेष रूप से फादर मार्को सेमेहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने युद्ध के कारण पीड़ित खार्किव के लोगों के लिए संग्रह का आयोजन किया। मैं सांता सोफिया एसोसिएशन, स्वयंसेवकों और रोमन समुदाय के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह सहायता तैयार की और भेजी। हमें वे वस्तुएँ मिली हैं जिनकी लोग हमेशा माँग करते हैं, साथ ही अन्य चीज़ें भी जिनकी उन्हें ज़रूरत है।"

धर्माध्यक्ष तुचैपेट्स ने इस सहायता के लिए कार्डिनल क्रायेस्की और इसके समर्थन के लिए परमधर्मपीठ के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, "हाल ही में, रूसी सीमा के पास के क्षेत्रों से कई लोगों को निकाला गया है, खासकर वोवचंस्क और लिप्सी से, जहां लड़ाई जारी है।"

उन्होंने बताया कि इनमें से कई लोग "खार्किव में आ गए हैं और रोजाना हमारे पास भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे बिस्तर की चादरें और बर्तन मांगने आते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर अपनी जान बचाने के लिए केवल अपने दस्तावेजों के साथ भागना पड़ता था।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, यह मानवीय सहायता वास्तव में महत्वपूर्ण है, और मैं उन सभी लाभार्थियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी अपील का जवाब दिया है और युद्ध से पीड़ित खार्किव के लोगों की मदद करने का फैसला किया है। हम सभी लाभार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।"

वाटिकन न्यूज़ द्वारा संपर्क किए जाने पर कार्डिनल क्रायेस्की ने भी अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह समाचार पाकर वास्तव में बहुत खुशी हुई कि संत पापा के उपहारों और कई रोम वासियों के उपहारों से भरे ट्रक यूक्रेन में सुरक्षित रूप से पहुँच गए हैं।"

कार्डिनल क्रायेस्की ने कहा, "इससे पहले, हम सुरक्षा कारणों से स्थान का खुलासा नहीं कर सकते थे।" "ये सबसे ज़्यादा बमबारी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ लोग बहुत पीड़ित हैं।"

कार्डिनल ने स्विस गार्डों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने ट्रकों को लोड करने में "कई, कई घंटे" बिताए और साथ ही "कई, कई, कई रोम वासियों को भी, जो वास्तव में बहुत, बहुत ही उदार थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।"

उन्होंने कहा, "स्वाभाविक रूप से, संत पापा को भी धन्यवाद, जिन्होंने एक बार फिर शहीद यूक्रेन के प्रति अपनी ठोस निकटता दिखाई, जिसका उल्लेख वे हर सार्वजनिक अपील में करते हैं, और विश्वासियों से इसे न भूलने का आग्रह करते हैं।"

