डॉ. रुफ़िनी: 'नैतिक एआई' को आकार देने के लिए कलीसियाई नेतृत्व की आवश्यकता है

मनिला, बुधवार 7 अगस्त 2024 : "डिजिटल दुनिया पहले से बनी-बनाई नहीं है। यह हर दिन बदल रही है। हम इसे बदल सकते हैं। हम इसे आकार दे सकते हैं और हमें इसे प्यार और मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ करने के लिए काथलिक संचारकों की आवश्यकता है," उक्त बात डॉ. रुफ़िनी ने कहा। 5 अगस्त को मनीला के दक्षिण में लिपा शहर में 7वें राष्ट्रीय काथलिक सामाजिक संचार सम्मेलन (एनसीएससीसी) के दौरान एक रिकॉर्ड किए गए भाषण में, वाटिकन संचार विभाग के प्रीफ़ेक्ट ने नैतिक स्पष्टता और मानव-केंद्रित मूल्यों के साथ तकनीकी प्रगति का मार्गदर्शन करने के लिए कलीसिया की जिम्मेदारी को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, "इसलिए मूल प्रश्न मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बारे में है, हमारे बारे में है। ऐसी चीजें हैं और हमेशा रहेंगी, जिनकी जगह तकनीक नहीं ले सकती, जैसे स्वतंत्रता, लोगों के बीच मुलाकात का चमत्कार, अप्रत्याशित आश्चर्य, रूपांतरण, सरलता का विस्फोट, निःस्वार्थ प्रेम।"

फिलीपींस के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीपी) के सामाजिक संचार आयोग (ईसीएससी) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य एआई में प्रगति और जोखिमों का पता लगाना है, संभावित नकारात्मक परिणामों को संबोधित करते हुए सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

उद्घाटन समारोह के दौरान, सीबीसीपी-ईसीएससी के अध्यक्ष, बोआक के धर्माध्यक्ष मार्सेलिनो अंतोनियो मारालिट ने काथलिक संचारकों को याद दिलाया कि कलीसिया और मानव परिवार के लिए एआई का क्या मतलब होगा।

उन्होंने कहा, “यह केवल एक सांस्कृतिक वास्तविकता नहीं है जिसे बदला जाएगा। यह एक बदलता हुआ युग है।” धर्माध्यक्ष मार्सेलिनो ने संत पापा फ्राँसिस की बात दोहराते हुए कहा, “हमें लगातार विकसित हो रही तकनीक पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।”



उन्होंने कहा “तो इसीलिए हमें यहाँ बैठकर बात करनी है, सुनना है और समझना है? क्योंकि हम अब युग के बदलाव में हैं।”

5 से 8 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के 86 धर्मप्रांतों से 300 से अधिक काथलिक संचारक और सामाजिक संचार मंत्री एकत्रित हुए हैं।

डॉ. रुफ़िनी ने एआई के इर्द-गिर्द चर्चा को सिर्फ़ एक तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि एक गहन नैतिक और दार्शनिक चिंता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके लिए कलीसिया की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “हमें नियमों की ज़रूरत है, हमें नैतिकता की ज़रूरत है, हमें दार्शनिक और धार्मिक सोच की ज़रूरत है, न कि सिर्फ़ तकनीकी की। हमें इससे आगे देखने की ज़रूरत है। हमें जागरूकता और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। यह राजनीति, दार्शनिकों, शिक्षकों और कलीसिया को भी चुनौती देता है।”

वाटिकन के अधिकारी ने एआई की मौजूदा सामाजिक असमानताओं और अलगाव को और गहरा करने की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की, अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए।

उन्होंने कहा, "मौलिक प्रश्न यह है कि यह नया उपकरण किस तरह से व्यक्तियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाएगा और समुदायों को अधिक एकजुट करेगा? या इसके विपरीत, उन लोगों के अकेलेपन को बढ़ाएगा जो पहले से ही अकेले हैं, जिससे हममें से प्रत्येक को वह गर्मजोशी नहीं मिलेगी जो केवल व्यक्तिगत संचार ही प्रदान कर सकता है।"

डॉ. रुफ़िनी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिया कि क्या सूचना शक्ति के आधार पर नई पदानुक्रम स्थापित करने के बजाय समानता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है।

इस बात की चिंता है कि एआई एल्गोरिदम और डेटा पर नियंत्रण केंद्रित करके शोषण और असमानता के नए रूपों को जन्म दे सकता है, जिन्हें अक्सर व्यक्तियों के जीवन के निजी पहलुओं से निकाला जाता है।

