वाटिकन ने सोडालिटियुम धार्मिक आंदोलन के संस्थापक को निष्कासित किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 17 अगस्त 2024 : पेरू के प्रेरितिक समाज सोडालिटियुम क्रिस्तयाना विताए (एसवीसी) के संस्थापक लुइस फर्नांडो फिगारी, जिन्हें आमतौर पर सोडालिसियो के नाम से जाना जाता है, का मामला परमधर्मपीठ द्वारा एक उपाय के साथ समाप्त होता है, जिसके तहत उन्हें उस आंदोलन से निष्कासित कर दिया जाता है जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था।

आंदोलन को पहले इसके नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार और वित्तीय कुप्रबंधन के मामलों के कारण निगरानी में रखा गया था। फिगारी पर विशेष रूप से नाबालिगों के खिलाफ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन हिंसा का आरोप है।

पेरू के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने वाटिकन के समर्पित जीवन और प्रेरितिक जीवन के समाजों के लिए के लिए बने विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को सार्वजनिक किया, जिसने कैनन लॉ संहिता के कैनन 746 के तहत, 1970 के दशक में स्थापित संगठन से फिगारी को प्रभावी रूप से निष्कासित कर दिया और इन समुदायों के माध्यम से लैटिन अमेरिका में व्यापक हो गया।

इन समुदायों को अक्सर "सोडालिटिस" कहा जाता था, जो आम लोगों और समर्पित पुरोहितों से मिलकर बने थे जो ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता की व्रत के तहत एक साथ रहते थे।

वर्षों तक, सोडालिसियो ने दक्षिण अमेरिका में सुसमाचार प्रचार में सबसे सक्रिय ताकतों में से एक का प्रतिनिधित्व किया।

पूर्व सदस्यों की शिकायतों और मीडिया द्वारा की गई जांच के बाद, 2000 के दशक की शुरुआत में दुर्व्यवहार के पहले आरोप सामने आए।

फिर 2015 में एक किताब के प्रकाशन के साथ मामला सामने आया, जिसमें पीड़ितों की गवाही एकत्र की गई और आंदोलन के नेताओं और खुद फिगारी द्वारा किए गए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण का विस्तृत विवरण दिया गया।

2018 में, पेरू के अभियोक्ता कार्यालय ने फिगारी सहित संगठन के कई सदस्यों और पूर्व सदस्यों की निवारक हिरासत का अनुरोध किया था।

सोडालिसियो ने खुद एक जांच समूह की स्थापना की थी, जिसने एक रिपोर्ट के माध्यम से, 1975 और 2002 के बीच लगभग 36 लोगों के खिलाफ़, जिनमें 19 नाबालिग शामिल थे, इन अपराधों के अपराधियों की पहचान की। जिन्हें तब आंदोलन से हटा दिया गया था।

उसी वर्ष, वाटिकन ने फिगारी को संकट के बाद नियुक्त आयुक्त, कोलंबियाई धर्माध्यक्ष नोएल अंतोनियो लोंडोना बुइट्रैगो, जेरिको (अंतियोकिया) के धर्माध्यक्ष से "बहुत गंभीर कारणों और हमेशा लिखित अनुमति के अलावा" अपने देश लौटने से रोक दिया, जिन्होंने अमेरिकी कार्डिनल जोसेफ विलियम टोबिन के साथ काम किया था, जिन्हें 2016 में इस कलीसिया संबंधी वास्तविकता के शासन का नेतृत्व करने के लिए "संत पापा के प्रतिनिधि" के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में विशेष रूप से वित्तीय मामलों के लिए "संदर्भ" के रूप में बने रहे।

फिगारी की पेरू वापसी पर प्रतिबंध इस डर से लगाया गया था कि वह "लोगों को और नुकसान पहुंचा सकता है", "अपने खिलाफ सबूतों को छिपा सकता है और नष्ट कर सकता है" या "धर्मशास्त्रीय और नागरिक न्याय के मार्ग में बाधा डाल सकता है।"

जून 2018 में समर्पित जावन के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोआओ ब्राज़ डी एविज़, द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र, जो स्थानीय मीडिया के आरोपों, कि वाटिकन ने किसी तरह फिगारी को "संरक्षित" किया था, के जवाब में प्रकाशित हुआ था।

जुलाई 2023 में, संत पापा फ्राँसिस ने सोडालिटियुम क्रिस्तयाना विताए (एसवीसी) के मामले की "जांच करने, सुनने और रिपोर्ट करने" के लिए दो विशेष जांचकर्ताओं को पेरु भेजा।

ये वही दो विशेषज्ञ थे जिन्होंने कुछ साल पहले चिली में इसी तरह का काम किया था, जो पिछले और वर्तमान दुर्व्यवहार घोटालों से बुरी तरह हिल गया था, अर्थात् माल्टा के महाधर्माध्यक्ष, चार्ल्स सिक्लुना और स्पानिश पुरोहित, फादर जोर्डी बर्टोम्यू, दोनों ही धर्म के सिद्धांत के लिए बने विभाग के सदस्य हैं।

